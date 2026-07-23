"נתפסת? אשריך": הכרטיס שמעניק הטבות למשתמטים מגיוס לצה"ל

בצל מלחמות חברות כרטיסי האשראי על הארנקים שלנו, במהלך השבועות האחרונים קם מתחת לפני השטח מועדון אשראי חדש. כדי להצטרף אליו וליהנות מהנחות ביותר מ-260 בתי עסק, לא צריך להיות נוסע מתמיד או להעביר משכורת גבוהה, אלא פשוט להשתמט מגיוס לצבא. כן, זה תנאי הקבלה לכרטיס "אשריך", שהושק לא מזמן על-ידי ארגון "אחים אנחנו" וכרטיס האשראי "קהילות קארד".

באחד מהפליירים שמבשרים על כרטיס ההטבות האקסקלוסיבי נכתב: "נתפסת? אשריך! גיבור תורה יקר, גאים להציג בפניך את כרטיס אשריך. הנחות, טעינת כסף והטבות באטרקציות ובשלל חנויות ובתי עסק".

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הכרטיס, שמושק על-ידי חברת כרטיסי האשראי מהמגזר החרדי "קהילות קארד", כבר נמסר באלפים לצעירים מהמגזר שפנו וביקשו להצטרף למועדון הצרכנות.

באתר של הקהילה נכתב כי "כרטיס ההטבות של רשת 'לא יעצרו אותנו' מלווה את לומדי התורה ופותח דלת להטבות אצל מאות עסקים שותפים בכל הארץ. הצגתם את הכרטיס - קיבלתם הטבה. פשוט, מכובד ואמיתי".

במענה הקולי של שירות הלקוחות נשמעת הקלטה המבקשת מהמצטרפים החדשים סיסמה, לרקע ניגון חרדי. אחרי בקשת ההצטרפות נאמר כי מלאי הכרטיסים מוגבל, ויחודש בחודש אלול.

סימן השאלה של רפטינג נהר הירדן

בין רשימת העסקים שמכבדים את מחזיקי הכרטיס ניתן למצוא את "כשרפון" שמעניקה בין 7 ל-10% הנחה, "צ'ונט לייביש" שמעניק 15% ורשת אופטיקליק עם 15% הנחה גם כן.

האתר מזמין בעלי עסקים נוספים להצטרף לרשימת העסקים שמעניקים הטבות לאברכים. "לא מתקבלות הנחות של פחות מ-7%", נכתב בכתב אדום בולט בתחתית טופס ההרשמה.

עם זאת, ברשימת העסקים המעניקים הנחות למחזיקי "אשריך" מופיעים גם כמה עסקים אחרים, שלא הביעו באופן ישיר את הסכמתם להיות חלק ממנו.

אחד מהעסקים הוא רפטינג נהר הירדן, שעל גבי הברושור שחולק נכתב שהוא מעניק לא פחות מ-50% הנחה למחזיקי כרטיס "אשריך". עם זאת, בשיחה שניהלנו עם בית העסק נמסר לנו בפירוש כי לא רק שאין הנחה למחזיקי כרטיס "אשריך", אלא שבית העסק כלל לא היה מודע לכך שהוא מפורסם על גבי הברושורים שמחולקים. בשלב זה ברפטינג נהר הירדן בוחנים את הדברים, מנסים להבין אם ניתן להסיר את הפרסום - אך לא מצליחים לקבל תשובה מהצד השני של הקו.

עסק נוסף מהצפון שמופיע על גבי הברושור הוא טרקטורוני רמת הגולן מהיישוב הדרוזי עין קנייא, שעל-פי הכתוב בברושור של "אשריך" נותן למחזיקי הכרטיס 10% הנחה. עם זאת, בשיחה שניהל גלובס עם בית העסק הובהר כי אין לבעלי העסק שום קשר למועדון ההטבות של "אשריך", וכי מתן ההנחה הוצג לו כפרסומת בלבד למגזר החרדי. לדבריו, הוא כלל לא הבין שמדובר בכרטיס הטבות שמיועד לעריקים או למשתמטים מהצבא.

עד למועד כתיבת שורות אלה לא הצלחנו להשיג את תגובת ארגון "אחים אנחנו" ו"קהילות קארד".