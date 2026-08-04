ביהמ"ש דחה בקשה להסדר עם חלק מעמיתי סלייס

פרשת סלייס: בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה אתמול (ב') בקשה של חלק מהעמיתים בסוכנות הביטוח פינברט לערוך הסדר עם הקרנות ששיווקה הסוכנות. נקבע כי אין עיגון בחוק לערוך את ההסדר, ולא ניתן לכפות אותו על המתנגדים.

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ההסדר היה בניגוד לעמדת המנהל המורשה של סלייס, רו"ח אפי סנדרוב, ונערך ישירות בין באי-כוח חלק מהעמיתים בפינברט, עורכי הדין איתן ארז ומור בן שושן, לבין הקרנות.

השופטת סיגל יעקבי קבעה כי לא ניתן לכפות הסדר על עמיתים מתנגדים שלא במסגרת אישור תוכנית הסדר. "אף לו הייתה מכונסת אסיפה וזוכה לאישור רוב מקרב עמיתי האשכול, אין בנמצא מסגרת דיונית מתאימה לכפות על המתנגדים את ההסכם".

נקבע כי רק המנהל המורשה רשאי להציע תוכנית, והשופטת יעקבי המליצה לו לבחון את ההסדר: "אין להקל ראש במאמציהם של עורכי הדין ארז ובן שושן לגבש מתווה שיסדיר את עניינם של עמיתי אשכל פינברט או בפעולות שנקטו לצורך הערכת היתכנות ההסכם, וראוי כי אלה ייבחנו על-ידי המנהל המורשה, בשיתוף-פעולה עם עורכי הדין ארז ובן שושן, על-מנת שיוכל לגבש עמדתו בשאלה האם עקרונות ההסדר נושא הבקשה עשויים להוות - בשים לב למשא-ומתן שניהל בעצמו מול הקרנות ובהתחשב בין היתר באמור בהתנגדות לובי 99 - בסיס לתוכנית הסדר אשר תזכה לתמיכת כלל הגורמים".

על-פי הבקשה להסדר, חוסכי פינברט יוכלו לבחור בין השבת כ-51% מהשקעתם בתוך 18 חודשים לבין המשך ניהול ההשקעות בגאורגיה למשך 5-6 שנים. בחירה בכל אחת מהחלופות תוביל גם לוויתור על תביעות עתידיות נגד הצדדים להסדר.

ליקויים חמורים בניהול כספי החוסכים

פרשת סלייס נחשפה בסוף 2023, לאחר שנמצאו ליקויים חמורים בניהול כספי החוסכים. החברה גייסה כמיליארד שקל מעמיתים במסגרת קופות גמל או קרנות פנסיה שהועברו לקופות גמל. הכספים הועברו לקרנות שונות בחו"ל בניגוד לחוק.

סוכנות פינברט היא חלק מהגורמים שגייסו את כספי עמיתי סלייס לקרנות בחו"ל. מרבית הכספים צפויים לשוב לחברה, כאשר 300 מיליון שקל טרם אותרו. מאז פרוץ הפרשה, החוסכים שביקשו למשוך את כספם לא קיבלו חזרה את הכספים. בית המשפט צפוי להכריע בהסדר שהגיש המנהל המורשה.

היום (ג') צפוי דיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה של המנהל המורשה לקנוס במאות אלפי שקלים בכירים בפינברט לפי פקודת ביזיון בית המשפט, בטענה כי הם הוציאו כספי עמיתים מהחשבונות בניגוד לצו בית משפט.