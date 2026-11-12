השופטים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הורו ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, להתייצב לדיון, כדי לקיים "דיאלוג דו-צדדי תכליתי". החלטתם התקבלה חרף עמדת בהרב-מיארה כי הפרקליטים בתיק מוסמכים לקיים דיון ומעבירים לה את המסר.

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השופטים קבעו "לאחר ששקלנו עמדה זו, הגענו למסקנה כי יש בכל זאת ערך מוסף בהתייצבותה של היועצת המשפטית עצמה. הטעם לכך הוא שעל-מנת לקיים דיאלוג דו-צדדי תכליתי, להערכתנו יש צורך בכך שהגורם האחראי לקבלת ההחלטות יוכל לשמוע את הדברים במישרין ולהתייחס אליהם במידת הצורך".

הדיון נקבע ל-18 בנובמבר בשעה 09:30. נקבע בזה כי במידת הצורך תישקל אפשרות לקיים את הדיון בדלתיים סגורות. השופטים קבעו כי תכלית הדיון היא "לבחון עם הנציגים המוסמכים של הצדדים אפשרויות שונות הנוגעות לאופן ניהולו של ההליך וקידומו, בכל הנוגע למר נתניהו".

בשבוע שעבר שופטי משפט נתניהו - ראשת ההרכב רבקה פרידמן-פלדמן והשופטים עודד שחם ומשה ברעם - אמרו במהלך דיון כי הם שוקלים לזמן את בהרב-מיארה. זאת בתגובה לבקשת ההגנה - עו"ד ז'ק חן, סנגורם של בני הזוג איריס ושאול אלוביץ', ועו"ד עמית חדד, סנגורו של נתניהו - לאחר עדותו של היועץ המשפטי לממשלה הקודם, פרופ' אביחי מנדלבליט.

ברקע עומדת עמדתם של השופטים, שנמסרה פעמיים, לפיה יש קשיים בהוכחת עבירת השוחד בתיק 4000, ויש מקום כי התביעה תחזור בה מאישום השוחד. נתניהו מואשם גם במרמה והפרת אמונים באותו האישום.

"דלתינו תמיד פתוחה"

עו"ד יהודית תירוש, ראש צוות התביעה, אמרה אתמול (ג') בדיון כי לעמדת בהרב-מיארה "מצב בו היועמ"שית מגיעה לבית המשפט כאשר בכירי הפרקליטות נמצאים - הוא תהליך לא נכון מבחינת סדרי העבודה של מערך התביעה בישראל".

היא הבהירה כי "הפרקליטים מוסמכים מטעמי ונאמנים עליי. מופיע כאן צוות בכיר שמעביר באופן תדיר את מה שקורה באולם".

במקביל, תירוש הוסיפה כי "דלתם של היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה תמיד פתוחה, ולכן נענינו לבקשת נשיא המדינה. הנאשם בחר שלא להיענות לבקשת הנשיא".

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