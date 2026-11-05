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משפט נתניהו

שופטי משפט נתניהו שוקלים לזמן את היועמ"שית לדיון

שופטי משפט נתניהו שוקלים לזמן את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לדיון בדלתיים סגורות, על רקע טענות שעלו בעדותו של היועץ המשפטי הקודם פרופ' אביחי מנדלבליט • נציגת הפרקליטות בדיון: מדובר במהלך חריג

ניצן שפיר 11:06
היועצת המשפטית לממשלה, עו''ד גלי בהרב-מיארה / צילום: נעם מושקוביץ, דוברות הכנסת
היועצת המשפטית לממשלה, עו''ד גלי בהרב-מיארה / צילום: נעם מושקוביץ, דוברות הכנסת

שופטי משפט נתניהו שוקלים לזמן את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לדיון. ההגנה, עו"ד עמית חדד סנגורו של נתניהו, ועו"ד ז'ק חן סנגורם של בני הזוג אלוביץ ביקשו מהשופטים לזמן את בהרב מיארה, לדיון בדלתיים סגורות, על רקע טענות שעלו בעדותו של היועץ המשפטי הקודם פרופ' אביחי מנדלבליט. לא מדובר בבקשה לעדות אלא לשיח. השופטים הגיבו "שקלנו את זה קודם". נציגת הפרקליטות בדיון השיבה כי מדובר במהלך חריג.

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ראש ההרכב השופטת רבקה פרידמן פלדמן השיבה: "יש כאן הרבה דברים במשפט הזה שהם לא רגילים". השופט שחם אמר כי היועמ"שית אחראית מלמעלה על ניהול ההליך ו"אם רוצים לקיים דיאלוג תכליתי יכול להיות שצריך להתנהל מולה".

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