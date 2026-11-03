היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מבקרת בחריפות את ראש השב"כ שביקש לחקור, על פי פרסום ב i24, את ראשי המשותפת ורע"ם במסגרת החקירה הנוגעת להתערבות בבחירות.

● סולברג לצד היועמ"שית וראש השב"כ: הבחירות התנהלו בתקינות

על פי הפרסום, זיני ביקש לחקור ח"כ בכיר מהמפלכות הערביות וכן את יור תע"ל אחמד טיבי ויו"ר רע"ם מנסור עבאס ויור חד"ש סאני אבו שחאדה. על פי הפרסום, לגבי הח"כ הבכיר יש הסכמה כי ייחקר באזהרה. לגבי שלושת ראשי המפלגות - היועמ"שית מסרבת כי אין ראיות נגדם.

היועמ"שית מבהירה בהודעה מטעמה כי "במדינת חוק לא ניתן לחקור אזרחים או נבחרי ציבור ללא ראיות המצדיקות זאת. ככל שיש בידי השב"כ או כל גורם אחר ראייה המצדיקה חקירה, הוא מוזמן להציג אותה". היא מוסיפה כי "כל מי שצריך להיחקר - ייחקר, אך לא ייחקרו אנשים ללא בסיס ראייתי".

בנוסף היא מבקרת את זיני על כך שהוא לא משתף פעולה עם צוות החקירה שהוקם עם המשטרה: "השב״כ אינו מעביר מזה יומיים את חומרי החקירה שנאספו לצוות החקירה המיוחד שהוקם על פי המלצת השופט סולברג, בשיתוף המשטרה ובליווי הפרקליטות, ובכך מעוכב למעשה הטיפול בנושא". לבסוף ציינה כי "מערכת אכיפה החוק פועלת במהירות ובאופן מקצועי על מנת להגיע לחקר האמת על סמך החומר שיש בידה, והחלטות החקירה יתקבלו לפיו".

יו״ר רע״מ, מנסור עבאס, מסר בתגובה: "הניסיון להכתים את הציבור הערבי הוא פסול. אני וכל חברי רע״מ לא חוששים מאף חקירה ומוכנים להתייצב בפני כל רשויות אכיפת החוק, בהתאם להנחיות היועמ״שית ומערכת המשפט, שהוכיחו פעם אחר פעם כי הם כפופים לחוק ולא לגורמים פוליטיים אחרים. אני דורש מרשויות המדינה לכבד את החלטת הבוחר ולנהוג בממלכתיות ובאחריות כלפי כל האזרחים".

תגובת הרשימה המשותפת: "זיני ירד מהפסים - לא נאפשר להפוך את הכרעת הציבור הערבי וקולו לאיום ביטחוני. הרשימה המשותפת מגנה בחריפות את ניסיונו של ראש השב״כ דוד זיני, כפי שדווח, לפתוח בחקירות נגד נבחרי ציבור ערבים. המשותפת רואה במהלך זה חלק ממסע ההסתה והדה-לגיטימציה שמוביל הליכוד נגד הציבור הערבי, הצבעתו וייצוגו הפוליטי.

״נתניהו נאחז בשלטון ומנסה לשלול את הלגיטימיות של הציבור הערבי שהצביע בהמוניו והכריע נגד ממשלתו. זיני, שמונה בידי נתניהו, פועל כזרוע פוליטית".

סולברג: "השתתפות רחבה בבחירות היא דבר מבורך"

יו"ר ועדת הבחירות הודיע השבוע כי הבחירות התנהלו בתקינות. הוא התייצב מול המצלמות יחד עם זיני ובהרב מיארה ומסר פרטים על החקירה. "לאחרונה התגלו חשדות חמורים המצריכים בחינה, הנוגעים למימון מגורמי חוץ , שנועד להשפיע על מערכת הבחירות, ושעשוי להיות להם פן ביטחוני". סולברג הוסיף כי מדובר בחשדות חמורים שיתבררו עד תום. אך הבהיר כי " הטענה לפיה חומר הראיות שלפנינו עתה, עשוי לערער את תוצאות הבחירות בכללותן - אינה נכונה. אזרחי ישראל הצביעו ביום שלישי האחרון, במספר שיא. הם הביעו את עמדתם - והיא תכובד".

סולברג ביקש להבהיר גם כי אין בדברים כדי להטיל דופי בהצבעת החברה הערבית. "אזרחים שיצאו להצביע מימשו את זכותם הדמוקרטית. השתתפות רחבה בבחירות היא דבר מבורך בחברה הערבית, ובכל ציבור בישראל".

מחר צפוי יו"ר ועדת הבחירות למסור לנשיא המדינה את תוצאות הבחירות ולאחר מכן יחלו ההתייעצויות בבית הנשיא. חברי ועדת הבחירות מהקואליציה מנסים למנוע את מסירת התוצאות. הם ביקשו שלא יימסרו התוצאות ולקיים דיון בחקירה המתנהלת. הערב השיב להם סולברג כי למליאת ועדת הבחירות המרכזית אין סמכות לדון בחקירות המתנהלות על ידי גופי אכיפת החוק, ובוודאי שאין לה סמכות לדרוש מהם ידיעות ומסמכים. יחד עם זאת, הדיון מחר הוקדם בשעתיים כדי לאפשר לחברי הוועדה לדבר. סולברג הוסיף כי לקראת הישיבה ביקש מראש השב"כ זיני פארפרזה המתייחסת לחקירה ולממצאים עד כה, על מנת שניתן יהיה להציגה לחברי הוועדה.

סולברג הבהיר כי "יאין כל סמכות, לאיש, שלא לפרסם את התוצאות. נציגי סיעות הכנסת היוצאת אינם רשאים, בשל כל חשד שהוא, למנוע את כינוס הכנסת הנבחרת".