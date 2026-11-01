סולברג לצד היועמ"שית וראש השב"כ: הבחירות התנהלות בתקינות

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, פרסם הערב (א') הצהרה לצד היועצת המשפטית לממשלה וראש שירות הביטחון הכללי, בנוגע לחשדות להתערבות זרה בבחירות לכנסת ה-26.

סולברג אמר כי החשדות נבחנים בימים אלה, אך הבהיר כי הטענה לפיה חומר הראיות שלפנינו עתה עשוי לערער את תוצאות הבחירות בכללותן - אינה נכונה. "אזרחי ישראל הצביעו ביום שלישי האחרון, במספר שיא. הם הביעו את עמדתם - והיא תכובד. זו מחויבותה של ועדת הבחירות המרכזית לכל אזרחית ולכל אזרח", אמר.

"אני פונה אליכם הערב מתוך האחריות שהופקדה בידי לשמור על טוהר הבחירות, ומתוך המחויבות להציג לפניכם את הדברים כהווייתם. אומַר לכם במלוא האחריות: הבחירות לכנסת העשרים ושש התנהלו בתקינות. ככל שישנם חריגים, הם נבחנים בימים אלה. תוצאות הבחירות משקפות את רצון הבוחרים".

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סולברג התייחס גם לפרסומים על החקירה המתנהלת בשב"כ, ואמר כי מרביתם אינם נכונים. "החקירה מצויה בשלב הסמוי, היא מבוססת על מידעים מסווגים, ובשלב זה, מטבע הדברים, אין אפשרות לחשוף את פרטיה".

לדבריו, "לאחרונה התגלו חשדות חמורים המצריכים בחינה, הנוגעים למימון מגורמי חוץ, שנועד להשפיע על מערכת הבחירות, ושעשוי להיות להם פן ביטחוני. בעקבות המידע שהוצג לפנַי, הנחיתי את שירות הביטחון הכללי לחקור בחשדות על-פי דין. חשוב לי להבהיר. חשדות הם חשדות. לצורך ערעור על תוצאות הבחירות נדרשות ראיות מוצקות".

סולברג הוסיף כי היועצת המשפטית לממשלה וכלל הגורמים הרלוונטיים שותפים לפעולות החקירה ומעודכנים בהתקדמותה ובממצאיה. "החשדות שהוצגו - חמורים. נברר אותם עד תום ונרד לשורש האמת".

גם אם החשדות יאומתו, אמר, "אין בכך כדי לגרוע מתקינות תהליך הבחירות ומתוצאות הבחירות בכללותן. בחינת החשדות תימשך במלוא הרצינות. יוקם צוות משותף בהובלת שב"כ, משטרת ישראל והפרקליטות לצורך הגעה לחקר האמת. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יעקוב מקרוב עד לסיום הבירור בנושא. בד בבד, הליך הבחירות יושלם כסדרו. שתי החובות הללו אינן סותרות, אלא שלובות אחת בשניה".

סולברג התייחס לציבור הערבי: "אני מבקש להבהיר גם זאת: אין בדברים כדי להטיל דופי בהצבעת החברה הערבית. אזרחים שיצאו להצביע מימשו את זכותם הדמוקרטית. השתתפות רחבה בבחירות היא דבר מבורך בחברה הערבית, ובכל ציבור בישראל".

לסיום אמר, "נמשיך לעדכן את הציבור במידע מאומת, במהירות האפשרית ובמסגרת המגבלות המתחייבות. אזרחי ישראל, ביום הבחירות אמרתם את דבַרכם".

סולברג הודיע שביום רביעי הקרוב יפורסמו התוצאות הרשמיות ויוגשו לנשיא המדינה.