על רקע פניית סולברג לזיני: האם אפשר לבטל את תוצאות הבחירות?

יו"ר ועדת הבחירות השופט נעם סולברג פנה במכתב רשמי לראש השב"כ דוד זיני והנחה אותו לפתוח בחקירה בחשד למימון זר ושוחד בחירות. כמובן, כרגע לא ניתן לקבוע דבר באשר לנכונות הפרסומים, בלי להניח קשר בין מקרים שונים ובלי לייחס חשד, אחריות או אשמה לאדם, למפלגה או לגורם כלשהו.

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אבל השאלה הכללית כן בעלת ערך: האם, ובאילו נסיבות, אפשר לבטל תוצאות של בחירות? מזה, כמובן, נגזרת שורה של שאלות המשך: מי מוסמך להכריע בכך, מה נדרש להוכיח, והאם יש הבדל בין ביטול ההצבעה בקלפי מסוימת לבין ביטול הבחירות בכללותן? המשרוקית של גלובס בחנה את השאלות במישור העקרוני, מבלי להיכנס למקרים ספציפיים.

האם ניתן לבטל תוצאות בחירות שהתקיימו?

סעיף 86 לחוק הבחירות לכנסת קובע כי בית המשפט רשאי לבטל תוצאות בחירות שהתקיימו, ככלל או בקלפי מסוימת, ולהורות על קיומן מחדש. העילות לערעור יכולות להיות טענה להתנהלות בחירות לא חוקית - בקלפי בודדת או באופן כללי; חלוקת קולות שגויה; שהמנדטים חולקו שלא כחוק; ושקולות שניתנו לרשימה כלשהי הושגו שלא כחוק. כל זאת, ובתנאי שניתן להוכיח שהדבר השפיע על חלוקת המנדטים הסופית.

למעשה, הסמכויות שהמחוקק השאיר בידי ביהמ"ש הן די מרחיקות לכת: להחליט שאדם מסוים לא נבחר לכנסת ובמקומו מישהו אחר כן; לקבוע מחדש את חלוקת הקולות ולהכריז על החלוקה החדשה כתוצאות הבחירות; וגם לקבוע שתוצאות הבחירות - בין אם בקלפי מסוימת ובין אם במדינה כולה - לא תקפות ושיש לערוך בחירות חוזרות. רק אז, אם למישהו יש בעיה עם הפסיקה, ניתן לערער ואז העניין מגיע לפתחו של העליון. במקרה בו הוחלט לבטל את הבחירות בכללן, כל מי שרשאי לערער על התוצאות מלכתחילה יכול לערער לעליון, גם אם לא היה צד להליך הראשוני.

איזו ערכאה משפטית תדון בנושא?

החוק קובע שהערעור ידון בבית משפט מנהלי. מסדיר את האופן בו בית משפט מחוזי - לא העליון - משמש כבית משפט לעניינים מינהליים. כלומר, אפילו לא צריכים להגיע לערכאה הגבוהה ביותר כדי לערער על תוצאות הבחירות.

מי רשאי לערער על תוצאות הבחירות?

כל חבר של ועדת הבחירות המרכזית ושל ועדת בחירות אזורית, סיעה מסיעות הכנסת הנבחרת וכל חבר הכנסת, רשימת מועמדים שאושרה ושהשתתפה בבחירות לכנסת או מועמד שהיה כלול בה. בנוסף, היועצת המשפטית לממשלה זכאית להגיש ערעור.

המשיבים בערעור יהיו יו"ר ועדת הבחירות המרכזית המשנה לנשיא העליון נעם סולברג, שר הפנים (תפקיד שאינו מאויש כרגע), ובא כוחה של הסיעה וחבר הכנסת שהערעור נוגע להם.

עד מתי ניתן להגיש ערעור על תוצאות הבחירות לבית המשפט?

סעיף 86 (ב) קובע כי על הערעור להיות מוגש לבית המשפט תוך שבועיים מפרסום תוצאות הבחירות, אולם עומדת בפני בית המשפט להאריך את המועד בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו.

הערעור ישפיע על מועד השבעת הכנסת?

לפי סעיף 86 (ח), הדיון בערעור לא יעכב את עבודת הכנסת, ותוצאותיו לא יפגעו בחוקיות של ההחלטות שיתקבלו על ידה, גם במקרה שהערעור יתקבל.

מי רשאי להצביע במקרה של בחירות חוזרות?

סעיף 86א מדגיש שבמקרה שהוחלט בביהמ"ש לבטל את תוצאות הבחירות וללכת לבחירות חוזרות, הדבר ייעשה עם פנקס הבוחרים של הבחירות המקוריות, בניכוי מי שנפטרו. פירוש הדבר הוא שמי שחגגו 18 בין הבחירות המקוריות לחוזרות לא יוכלו להצביע.

האם יש תקדימים לבחירות חוזרות?

ערעורי בחירות לא נוטים להתקבל בכל הנוגע לבחירות לכנסת. לעומת זאת, הדבר כן קרה מספר פעמים בבחירות לרשויות המקומיות (אם כי תחת חוק אחר). כך קרה בבחירות המקומיות האחרונות בעכו, ובאלו של 2013 בבית שמש ובנצרת, אז נדרשו התושבים להצביע שנית. עם זאת, בבחירות לרשות מקומית מספר המצביעים הוא קטן יותר, ובהתאם ההשפעה של כל קול משמעותית יותר.