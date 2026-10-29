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בארץ יו״ר ועדת הבחירות לראש השב"כ: "חשד להשפעה פסולה על הבחירות"
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בחירות 2026

יו"ר ועדת הבחירות לראש השב"כ: "לחקור חשד להשפעה פסולה על הבחירות באמצעות מימון זר"

זיני הציג בפני סולברג מידע שמוגדר "יוצא דופן בחומרתו", ובעקבותיו יו"ר ועדת הבחירות, שאליו כפוף השב"כ בתקופת הבחירות, הוציא את ההנחיה • ניתן לספר כי החשד שנבדק הוא שסכומים גדולים הוזרמו מגורמים ערביים לצורך העלאת שיעור ההצבעה במגזר הערבי באמצעים בלתי חוקיים

ירון אברהם, N12 09:27
ארגזי קלפי / צילום: ap, Ohad Zwigenberg
ארגזי קלפי / צילום: ap, Ohad Zwigenberg

יושב ראש ועדת הבחירות השופט נעם סולברג פנה אתמול (רביעי) במכתב רשמי לראש השב"כ דוד זיני והנחה אותו לפתוח בחקירה בחשד למימון זר ושוחד בחירות על ידי גורמים זרים - כך אנחנו נחשף הבוקר ב-N12.

המכתב מגיע אחרי שזיני הציג בפני סולברג מידע שמוגדר "יוצא דופן בחומרתו", ובעקבותיו יו"ר ועדת הבחירות, שאליו כפוף השב"כ בתקופת הבחירות, הוציא את ההנחיה לפתיחה בחקירה.

במכתב סיפר השופט כי הובאו לפניו חשדות חמורים להשפעה פסולה באמצעות מימון זר מידי גורמי חוץ הפועלים נגד האינטרס הישראלי כדי להטות את הבחירות.

"אין בידי להעיד על טיבם של החשדות הנ"ל, אך דומני, נוכח העובדה שהחשדות נוגעים לגורמי חוץ - יש חובה לחקרם לדבעי, לשם שמירה כל טוהר הבחירות לכנסת ולמניעת פעילות בלתי חוקית שמטרתה לפגוע בסדרי המשטר הדמוקרטי ולמניעת חתרנות", כתב השופט, מבלי לפרט מיהו אותו גורם זר שהתערב בבחירות ולכאורה נתן שוחד למי מהצדדים.

עם זאת, ניתן לומר כי החשד שנבדק הוא שהוזרמו סכומים גדולים מגורמים במדינות ערביות לצורך העלאת שיעור ההצבעה במגזר הערבי באמצעים בלתי חוקיים.

סולברג המשיך וכתב באופן מפורש לזיני: "אני מנחה אותך לעשות כל שבידך לרדת לחקר עניינם של החשדות הנ"ל ולעשות שימוש במסגרת שירות הביטחון הכללי כדי לאתר ראיות לביסוס החשדות הנ"ל או להזימן. רק כך נוכל להבטיח את אמון הציבור בהליך הבחירות ואת טוהר ההליך הדמוקרטי".

בסיום המכתב השופט סולברג דרש להציג לו את ממצאי החקירה, ככל שישנם, בתוך שבוע - וזאת בשל לוחות הזמנים של ספירת הקולות.

פורסם לראשונה ב-N12