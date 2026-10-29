החלה ספירת המעטפות הכפולות: תוצאות האמת המתעדכנות

עדכונים שוטפים

01:00 - החלה ספירת המעטפות הכפולות

ועדת הבחירות המרכזית הודיעה כי החלה ספירת המעטפות הכפולות, לאחר השלמת תהליכי הקליטה, הסריקה והבדיקות הנדרשות. הספירה מתבצעת במתחם בחניון הכנסת, ובמקביל נמשכת קליטת תוצאות הקלפיות הרגילות: עד לשעה זו נקלטו תוצאות מ-11,712 מתוך 12,018 קלפיות.

23:37 - בתום ספירת כ-90% מהקולות: גוש נתניהו עם 53, גוש השינוי עם 48 והמפלגות הערביות עם 19

בתום ספירת כ-90% מסך הקולות בבחירות 2026, ללא המעטפות הכפולות, תמונת המנדטים לפי שעה היא 53 לגוש נתניהו, 48 לגוש השינוי ו-19 למפלגות הערביות.

כך מתחלקים המנדטים, נכון לספירה זו, בין המפלגות:

הליכוד - 26

ישר - 21

הרשימה המשותפת - 12

ביחד - 12

הדמוקרטים - 8

ישראל ביתנו - 7

רע"ם - 7

יהדות התורה - 7

עוצמה יהודית - 7

ש"ס - 7

הציונות הדתית וזהות - 6

22:34 - הרשימה המשותפת: אנחנו מוכנים לשיתוף פעולה פוליטי כדי להפיל את ממשלת נתניהו

הרשימה המשותפת בהודעה: אנחנו מוכנים לשיתוף פעולה פוליטי כדי להפיל את ממשלת נתניהו. עוד נכתב כי "הרשימה המשותפת תפעל במלוא כוחה כדי להביא לסיום שלטון נתניהו".

המפלגה הצהירה בהודעה: "אנחנו מוכנים לשיתוף פעולה פוליטי לכינון ממשלה אלטרנטיבית, שתציג חלופה אמיתית ותתחייב לשינוי מהותי של המדיניות הגזענית של הממשלה הנוכחית; שתפעל להכרה בזכויות הציבור הערבי ולסיום הדרתו ונציגיו מהמערכת הפוליטית. נמשיך להיאבק למען הציבור שלנו ולמען עתיד טוב יותר לכולנו, עתיד המבוסס על שוויון מלא ושותפות אמיתית ושוויונית".

21:56 - סמוטריץ': "נמשיך לשרת את עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל"

יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' לאחר תוצאות הבחירות: "תודה לכם, עם ישראל היקר, על האמון האדיר ועל התמיכה העצומה! תודה לקב"ה על כל הטוב הזה! תודה לפעילים היקרים שלנו, שעבדו ימים ולילות במסירות אין קץ - ההצלחה הזאת היא שלכם! נמשיך לשרת את עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. עם ישראל חי".

21:40 - איזנקוט: "ממוקדים בהבאת שינוי לישראל והקמת ממשלת גיוס ציונית"

יו"ר ישר גדי איזנקוט בתגובה ראשונה בציוץ ב-X - מאז נאומו בערב הבחירות: "מסיים יום ארוך של פגישות, שיחות והיערכות למען מימוש רצון הבוחר. מצפים לנו עוד ימי עבודה ארוכים, אך אנו ממוקדים במשימה הכבדה שהוטלה עלינו - הבאת שינוי לישראל והקמת ממשלת גיוס ציונית. זהו רצון העם שהביע אי-אמון בממשלת ה-7 באוקטובר וההשתמטות ובגוש המשתמטים בכלל. גוש שנמצא בשפל של שני עשורים".

הוא הוסיף: "אני חש את כובד האחריות והאמון שהעניקו לי מאות אלפי אזרחים ואזרחיות שמאמינים במדינת ישראל ובציונות. תודה לכם על האמון! בזכותכם עשינו היסטוריה - בתוך שנה בלבד ייסדנו בישראל מפלגה כלל ישראלית חדשה שמהווה אלטרנטיבה שלטונית ראויה וממלכתית".

פורסם לראשונה ב-N12