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שוק ההון והשקעות שיאן שכר חדש: תגמולים בעלות 80.3 מיליון דולר למנכ"ל פאלו אלטו
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פאלו אלטו

שיאן שכר חדש: מנכ"ל פאלו אלטו קיבל תגמולים בעלות 80.3 מיליון דולר

ניקש ארורה קיבל במהלך שנת הכספים 2026 תגמולים בעלות כוללת של 80.3 מיליון דולר • באסיפת בעלי המניות ב-8 בדצמבר יתקיימו הצבעות על מינוי דירקטורים ועל אישור התגמולים לבכירי החברה • ארורה מימש לאחרונה מניות בשווי 147 מיליון דולר במסגרת הסכם forward

שירי חביב ולדהורן 11:32
ניקאש ארורה, מנכ''ל פאלו אלטו / צילום: מולי גולדברג
ניקאש ארורה, מנכ''ל פאלו אלטו / צילום: מולי גולדברג

חברת אבטחת הסייבר הדואלית פאלו אלטו נטוורקס פרסמה זימון לאסיפת בעלי המניות שלה, ודיווחה במסגרתו על עלויות התגמולים של בכירי החברה. מהדיווח עולה כי ישנו שיאן שכר חדש בבורסה בתל אביב: מנכ"ל החברה, ניקש ארורה, קיבל במהלך שנת הכספים 2026 (השנה שהסתיימה בסוף יולי האחרון) תגמולים בעלות כוללת של 80.3 מיליון דולר. כמעט כל הסכום, 75.9 מיליון דולר, ניתן לו כתגמול הוני, ואילו שכר הבסיס השנתי שלו עמד על מיליון דולר. בשנת הכספים 2025 עלות התגמולים שלו הייתה גבוהה יותר, 99.7 מיליון דולר.

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לשם השוואה, שיאני השכר בבורסה המקומית בשנת 2025 כללו בין היתר את מנכ"ל פורמולה גיא ברנשטיין עם עלות שכר של כ-29.9 מיליון דולר, מנכ"ל טבע ריצ'רד פרנסיס, עם עלות שכר של 19.2 מיליון דולר, מנכ"ל נייס סקוט ראסל עם 12.7 מיליון דולר ומנכ"ל אלביט מערכות בצלאל (בוצי) מכליס עם 10.2 מיליון דולר.

פאלו אלטו האמריקאית נרשמה למסחר בבורסה בתל אביב אחרי שהשלימה את רכישת הענק של סייברארק הישראלית, בחודש פברואר האחרון. היא החברה הגדולה ביותר בבורסה, עם שווי שוק נוכחי של 980 מיליארד שקל, אחרי שכבר חצתה שווי של טריליון שקל אך נחלשה ממנו.

ארורה מימש לאחרונה מניות פאלו אלטו במסגרת הסכם forward וקיבל בתמורה למניות סכום של 147 מיליון דולר, אך מספר המניות והתמורה להן עוד יכולות להשתנות בהמשך על בסיס מחיר המניה בבורסה.

אסיפת בעלי המניות של החברה תיערך ב-8 בדצמבר, ובעלי המניות יתבקשו להצביע על מינוי דירקטורים וכן לאשר (על בסיס ייעוץ בלבד) את התגמולים לבכירי החברה. מלבד המנכ"ל ארורה, עוד שלושה בכירים בחברה קיבלו תגמולים בעלות של 13.8-21.8 מיליון דולר כל אחד, גם במקרים שלהם רוב התגמול הוני.

ניר צוק, מייסד החברה ומי ששימש כמנהל הטכנולוגי הראשי (CTO) עד לפרישתו באוגוסט 2025 (תחילת שנת הכספים האחרונה), קיבל בשנה זו תגמולים בעלות של 6.4 מיליון דולר, רובה הונית, וחלק מהעלות קשורה לתשלומים שנוגעים לפרישתו.