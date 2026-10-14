מנכ"ל ענקית הסייבר פאלו אלטו נטוורקס, ניקש ארורה, דיווח לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) על מכירת מניות בהיקף של כ-201 מיליון דולר. לפי הדיווח שהועבר אתמול (ג'), ארורה מכר 500 אלף מניות במסגרת עסקת פורוורד מתוכננת מראש מול חברת מסחר, הכוללת מנגנון מחיר רצפה ותקרה. שווי העסקה נגזר ממחיר המניה ביום שני האחרון, מועד הביצוע המתוכנן. זוהי מכירת המניות הראשונה של ארורה מזה שלושה חודשים.

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כעת, מניית פאלו אלטו נסחרת בירידות בנאסד"ק, ושווי השוק של החברה עומד על כ-310 מיליארד דולר. בשוק מייחסים את החולשה במניה - לצד ירידות בחברות סייבר נוספות כגון קראוד סטרייק הולדינגס , פורטינט , Zscaler, אוקטה וצ'ק פוינט - לדיווחים לפיהם ענקית ה-AI, חברת OpenAI, מתכננת לרכוש את הסטארט-אפ Trail of Bits, המתמחה באיתור ותיקון חולשות אבטחה. המהלך מגיע לאחר תקופה של גאות במניות הסייבר, שנהנו מביקושים גוברים ברקע התרחבות איומי האבטחה המונעים על ידי כלי AI וסוכני בינה מלאכותית.

פאלו אלטו נסחרת בנאסד"ק ובבורסה לניירות ערך בתל אביב, אליה הצטרפה בחודש פברואר האחרון לאחר שהשלימה את רכישת סייברארק הישראלית. למרות החולשה שנרשמת היום במסחר, המניה מציגה תשואה מרשימה של יותר מפי שניים מאז תחילת השנה. ארורה בן ה-57, שמכהן גם כיו"ר הדירקטוריון של פאלו אלטו, מנהל את החברה מאז 2018 ומשמש במקביל כדירקטור בחברות נוספות, ובהן אובר .