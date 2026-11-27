"יש לי חולשה לספרים על וול סטריט, במיוחד כשאני מכיר חלק מהאנשים", כתב ביל אקמן בחג ההודיה בפוסט ב־X. המיליארדר ומייסד קרן הגידור פרשינג סקוור שהוא גם פרו ישראלי נלהב ובעל מניות בבורסה בתל אביב סיפר שסיים לקרוא את "Money to Burn", ספרו של ויליאם ד' כהן, שהוא בחלקו ביוגרפיה של ליאון בלאק ובחלקו סיפורה של אפולו, חברת ההשקעות שבלאק היה ממייסדיה.

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אקמן תיאר את הספר ככזה שראוי לעיבוד קולנועי. לדבריו, אפשר ללמוד ממנו הרבה על בניית עסקים, על השקעות ועל אשראי פרטי, וגם על מאבקי הכוח שלדבריו מאפיינים חברות השקעה. בביזנס אינסיידר ציינו שאקמן ממליץ על ספרים רק מדי פעם. את אותו ביטוי, "אסור לפספס", הוא שמר בשנה שעברה ל"1929", ספרו של אנדרו רוס סורקין על מפולת וול סטריט שקדמה לשפל הגדול.

מחובות של חברות בקשיים ליותר מטריליון דולר

אפולו הוקמה ב־1990, אחרי קריסת בנק ההשקעות דרקסל ברנהם למברט, שבו עבד בלאק. בתחילת דרכה היא התמחתה ברכישת חובות של חברות שנקלעו לקשיים. עם השנים היא הרחיבה את פעילות האשראי שלה, וב־2022 התמזגה עם את'ין, שמספקת מוצרי חיסכון והכנסה לגיל פרישה. בסוף ספטמבר דיווחה אפולו על נכסים מנוהלים בהיקף של כ־1.07 טריליון דולר.

Money to Burn: Leon Black, Apollo and the Remaking of Wall Street

לצד צמיחתה של אפולו, הספר מתאר את עלייתו של בלאק בוול סטריט ואת פרישתו מתפקידיו בחברה ב־2021, לאחר שקשריו העסקיים עם ג'פרי אפשטיין עוררו ביקורת והובילו לבדיקה עצמאית מטעם דירקטוריון אפולו.

כהן עבד 17 שנה כבנקאי השקעות בוול סטריט, וכיום מסקר אותה כעיתונאי פיננסי באתר Puck, שהיה שותף להקמתו. הספר יצא בספטמבר בהוצאת Portfolio, ועד כה לא ראה אור בתרגום לעברית.

דרך סיפורה של אפולו, כהן מעלה שאלה על השינוי שעברה וול סטריט: מה קורה כשחברות השקעה, שהתמחו פעם בקניית חובות של עסקים בקשיים, הופכות בעצמן למלוות גדולות ומנהלות גם כספי חיסכון לפרישה.