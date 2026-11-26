חברת SpaceX, שבשליטת אילון מאסק, הודיעה ביום רביעי כי תתרום מניה אחת מסוג Class A של החברה לכל "חשבון טראמפ" פעיל (Trump Account). התרומה הזו מצטרפת לזו שהודיע עליה מאסק עצמו באוקטובר במסגרתה ייתן גם הוא מניה אחת מאחזקותיו. כך למעשה כל חשבון פעיל צפוי לקבל שתי מניות של חברת הטכנולוגיה והחלל.

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בנוסף, מנהלת התפעול של SpaceX, גווין שוטוול, הסכימה בעבר להעניק תרומה אישית של יותר מ־2 מיליון מניות SpaceX לחשבונות טראמפ, ובעלי החשבונות הזכאים צפויים לקבל אותן בדצמבר.

אלא שבניגוד לתרומה של מאסק ושוטוול, התרומה של החברה עצמה היא למעשה דילול של בעלי המניות הקיימים. החברה תנפיק "מניה לכל ילד", ונראה ששאר בעלי המניות יישאו בעלות.

"SpaceX בונה את התשתיות של העתיד ופועלת כדי להפוך את החיים לרב־פלנטריים", מסרה החברה בהצהרה. "אנו מאמינים כי הבעלות על החברה שיוצרת את המערכות הללו צריכה להתרחב גם לדור הבא של האמריקאים, לטובתם בטווח הארוך".

מעל מיליארד דולר הופקדו ב"חשבונות טראמפ"

"חשבונות טראמפ" הם מעין המקבילה האמריקאית ל"חיסכון לכל ילד". התוכנית הושקה ביולי האחרון ובמסגרתה כל ילד אמריקאי מתחת לגיל 18 זכאי לחשבון השקעות ייעודי שכולל מספר הטבות מס. בנוסף, ילדים שנולדו בין שנת 2025 עד 2028 זכאים גם למענק חד פעמי מהממשל של 1,000 דולר. בין ההבדלים המשמעותיים בין הגרסה הישראלית לזו האמריקאית היא שחשבונות טראמפ מוגבלים להפקדה של עד ל-5,000 דולר בשנה (צמוד אינפלציה), וגם מעסיקים יכולים להפקיד בחשבון עבור הילדים של העובדים שלהם. בנוסף, מי שנרשמו אוטומטית, יכולים לקבל תרומות פילנתרופיות גם מבלי שהוריהם מממשים את הזכאות לחשבון.

הבית הלבן הודיע באוקטובר כי נפתחו כמעט 70 מיליון חשבונות טראמפ, מהם יותר מ־60 מיליון באמצעות רישום אוטומטי. לא ברור כמה מהם נחשבים פעילים - כלומר לא ברור כמה מהם יקבלו את תרומת המניות של מאסק ו-SpaceX. לפי דיווח ב-cnbc, החברה עצמה ומשרד האוצר האמריקאי לא השיבו לבקשה לקבלת פרטים נוספים על התרומה המתוכננת.

מאז השקת התוכנית ב־4 ביולי, בני משפחה וחברים הפקידו יחד יותר ממיליארד דולר בחשבונות טראמפ. סך ההפקדות עומד כעת על יותר מ־9 מיליארד דולר, לפי CNBC. לפי פורבס, מיליארד דולר מתוכם הופקדו על ידי 3 מיליון אנשים.

לא ניתן לסרב לקבל או למכור מניות עד גיל 17

משרד האוצר האמריקאי פרסם בסוף ספטמבר תקנות זמניות המאפשרות לחשבונות טראמפ להחזיק במניות שהתקבלו כתרומה, מהלך שלדברי גורמים רשמיים נועד לעודד תרומות פילנתרופיות נוספות. אלא שמדובר בחרב פיפיות. מחד, החשבונות יכולים לקבל למעשה מניות בחינם וליהנות מצבירת הון בהן ומנגד, לפי אותן הנחיות, משפחות אינן יכולות לסרב לקבל מניות שנתרמו, ובדרך כלל לא יכולות למכור אותן במשך חמש שנים, או בסוף השנה הקלנדרית שבה המוטב הגיע לגיל 17 (המוקדם בניהם). כלומר, התורמים למעשה "כופים" את התרומה שלהם על אותם חשבונות, והללו מוגבלים במכירה שלהם ולא זכאים למסחר חופשי כמו שאר בעלי המניות.

התורמים מרוויחים

מנגד, לתורמים יש לא מעט מה להרוויח. ראשית, הם יכולים לקזז את התרומה מרווחי ההון שלהם ובכך ליצור חיסכון משמעותי במס על רווחים בשוק ההון. אבל אולי חשוב מכך, צבירת ההון של עשרות מיליוני ילדים בארה"ב עשויה להיות תלויה במניה אחת, או מניות בודדות נוספות שעשויות להיתרם בהמשך. כעת לכל משפחה בארה"ב יש אינטרס שמניית SpaceX תעלה, מערכת יחסים יציבה הרבה יותר לעומת סוחרי הריטייל העצבניים של וול סטריט.

ולא מדובר במניה סולידית. מאז שהונפקה ביוני האחרון מניית SpaceX ידעה עליות ומורדות, והיא נסחרת כיום במחיר נמוך בכ-20% ממחיר ההנפקה. מעבר לרכבת ההרים ששוטפת את וול סטריט כולה, מניות SpaceX נתונות ללחצי מחיר מסוימים גם על רקע משא ומתן שהחברה מנהלת לגבי מיזוג אפשרי עם חברת הרכב של מאסק - טסלה.

SpaceX ומאסק לא לבד. הם מצטרפים לשורה של מיליארדרים וחברות ענק אמריקאיות שהתחייבו לתרום לתוכנית החיסכון לילדים של ממשל טראמפ. שר האוצר סקוט בסנט אמר ל-CNBC בשבוע שעבר כי אחד ממייסדי אנתרופיק, שהונפקה רק בשבוע שעבר, יתרום "תרומה גדולה" לחשבונות טראמפ, אך לא אמר מי. דיווחים ברויטרס סימנו את טום בראון, ממייסדי החברה, אך היקף התרומה טרם נחשף. בנוסף, מייקל וסוזן דל (בעלי ענקית המחשוב דל) התחייבו ל-6.25 מיליארד דולר לחשבונות טראמפ המוחזקים על ידי ילדים שנולדו בין 2016 ל-2024, כלומר אלו שאינם זכאים למענק הממשלתי. בפרט לאלו המתגוררים באזורי מגורים שבהם ההכנסה החציונית היא 150 אלף דולר בשנה או פחות. בני הזוג דל אמרו כי יתרמו 250 דולר לכל חשבון. בין יתר המיליארדרים שהתחייבו לתרום לתוכנית נמנים גם מייסד קרן הגידור ברידג’ווטר, ריי דליו, ורעייתו ברברה.