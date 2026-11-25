במשך שנתיים נחשבה הודו לאחת המפסידות הגדולות של מרוץ הבינה המלאכותית בשוקי המניות. בזמן שמשקיעים ברחבי העולם נהרו ליצרניות השבבים בטייוואן ובדרום קוריאה, הבורסה ההודית, שנשענת בעיקר על בנקים, חברות צריכה ותעשייה, התקשתה להציע להם חשיפה דומה למהפכה הטכנולוגית. בין ספטמבר 2024 לאוקטובר השנה מכרו משקיעים זרים מניות הודיות בהיקף נטו של יותר מ־60 מיליארד דולר. עוד במאי פרסמה בלומברג כתבה שתהתה אם לאחר שהחמיצה את מהפכת ה־AI, תם עידן הזהב של הודו בשווקים. אלא שכעת, דווקא החיסרון הזה הופך ליתרון.

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מתחילת נובמבר הזרימו משקיעים זרים לבורסה ההודית 14.3 מיליארד דולר, הסכום החודשי הגבוה ביותר שנרשם שם אי פעם. המהפך בלט גם במסחר היום (ד'): בעוד שמדד טאייקס בטייוואן צנח בכ־5% והקוספי בדרום קוריאה איבד יותר מ־6%, מדדי הניפטי 50 והסנסקס בהודו עלו בכ־1.5% במהלך המסחר.

בחודש שעבר איבד מדד הניפטי 50 כ־15% מערכו מתחילת השנה, אך כעת הוא קרוב למחוק את כל הירידות. נכון לתחילת השבוע, מדד MSCI India עלה בנובמבר בכ־11%, בעוד שמדד השווקים המתעוררים של MSCI צנח בכמעט 10%.

מיליארדי הדולרים מחפשים כתובת חדשה

במקביל לנהירת המשקיעים להודו, נרשמת יציאת הון עצומה מהשווקים שהובילו את גל ה־ AI. לפי נתוני LSEG שפרסמה רויטרס, באוקטובר מכרו משקיעים זרים מניות בטייוואן ובדרום קוריאה בהיקף מצטבר של יותר מ־45 מיליארד דולר נטו, ובעשרת הימים הראשונים של נובמבר מכרו כ־28 מיליארד דולר נוספים.

כבר באמצע ספטמבר פרסמו בג'יי.פי מורגן סקירה תחת הכותרת "האם שוק המניות ההודי הוא הגידור הטוב ביותר מפני ה־AI?". בבנק הסבירו כי הודו מציעה שוק מניות גדול ונזיל, שמשקלו כ־12% במדד MSCI לשווקים המתעוררים. סין, שמשקלה כ־25%, מתמודדת עם צמיחה חלשה יותר, ואילו שוקי המניות בדרום־מזרח אסיה, באמריקה הלטינית ובמזרח אירופה קטנים מכדי לקלוט הסטות הון גדולות באותה מידה.

"כשמשקיעים מחפשים חשיפה שאינה קשורה ל־AI, הודו הופכת יותר ויותר לברירת המחדל", אמר רג'יב באטרה, ראש אסטרטגיית המניות באסיה בג'יי.פי מורגן.

לפי הבנק, שיעור ההחזקה של משקיעים זרים במניות החברות הגדולות בהודו ירד מכ־24% בסוף 2020 ל־17.6% באמצע השנה, הרמה הנמוכה ביותר זה יותר מעשור. בבנק חישבו בספטמבר כי אם קרנות ההשקעה הגלובליות רק יסגרו את חשיפת החסר שלהן להודו, הדבר עשוי להתבטא בכניסת הון נטו של כ־115 מיליארד דולר.

השינוי ניכר גם בסקר מנהלי הקרנות באסיה של בנק אוף אמריקה: לראשונה מאז ינואר, שיעור המנהלים המחזיקים בחשיפת יתר להודו גבוה משיעורם של אלה המחזיקים בחשיפת חסר. גם בתי ההשקעות הגדולים משנים כיוון: במהלך נובמבר הפכו גולדמן זאקס, HSBC וסיטי לאופטימיים יותר ביחס לשוק ההודי. בגולדמן העלו את הודו להמלצת משקל יתר, ובמקביל הורידו את טייוואן להמלצת משקל שוק.

הנפט יורד, הרווחים עולים

אלא שהמפולת במניות הטכנולוגיה היא רק חלק מהסיפור. שניים מהגורמים שהכבידו על השוק ההודי בשנתיים האחרונות - מחירי האנרגיה הגבוהים וצמיחת הרווחים החלשה - מתחילים כעת לפעול לטובתו.

50 החברות הגדולות בהודו רשמו ברבעון השלישי את צמיחת הרווחים החזקה ביותר שלהן זה יותר מארבע שנים. בבית ההשקעות ג'פריס צופים שרווחי החברות במדד MSCI India יצמחו ב־16% בשנת הכספים שתסתיים במרץ הקרוב, לאחר צמיחה של 12% ו־10% בשנתיים הקודמות. במקביל, לפי תחזית כלכלנים של רויטרס, התוצר ההודי צפוי להציג צמיחה של 7.6% ברבעון השלישי לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

מחיר חבית נפט מסוג ברנט צנח בכ־24% מתחילת החודש ונסחר סביב 90 דולר. עבור הודו, שמייבאת את מרבית הנפט שהיא צורכת, מדובר בהתפתחות משמעותית: לפי חישובי ג'יי.פי מורגן, כל התייקרות של 10 דולר במחיר חבית נפט מגדילה את הגירעון בחשבון השוטף של המדינה בסכום השווה לכחצי אחוז מהתוצר. הרופי ההודי, שנסחר לאחרונה בשפל היסטורי, התחזק במהלך נובמבר בשיעור של עד 2.7%.

גם אחרי שנתיים של ביצועי חסר, הודו לא זולה

"הודו מוצגת יותר ויותר כגידור מפני מסחר ה־AI העולמי. אנחנו לא מסכימים", כתבו בבית ההשקעות ברנשטיין בסקירה שצוטטה ב־CNBC בתחילת החודש. לטענתם, הבעיה היא התמחור: שוק המניות ההודי נסחר במכפיל רווח חזוי של 18.6, לעומת 9.3 בסין ו־7.9 בברזיל, ואף בפרמיה ביחס לטייוואן ולדרום קוריאה.

מנגד, בג'יי.פי מורגן מציינים כי מאז 2007 נסחרה הודו במכפיל הגבוה בממוצע בכ־40% מזה של השווקים המתעוררים, הודות לצמיחת הרווחים ולהישענות על הביקוש המקומי. בפרנקלין טמפלטון ציינו בתחילת החודש כי מדד הניפטי נסחר מתחת למכפיל הרווח החזוי הממוצע שלו בעשור האחרון.

המבחן האמיתי של השוק ההודי

באופן אירוני, הבינה המלאכותית עצמה עלולה להיות אחד האיומים על הכלכלה ההודית. המדינה אמנם אינה שחקנית מרכזית בתעשיית השבבים העולמית, אך היא נשענת במידה רבה על תעשיית שירותי המחשוב ומיקור החוץ, שעלולה להיפגע מהיכולת של מערכות AI להחליף עובדים.

גם הנתונים מזכירים שהמהפך עדיין לא הושלם: למרות רכישות השיא בנובמבר, המשקיעים הזרים עדיין מוכרים נטו של מניות הודיות מתחילת השנה.

לדברי אלכסנדר רדמן, אסטרטג המניות הראשי של CLSA, השינוי נובע בעיקר מהצורך להסיט השקעות משווקים אחרים, ולא משינוי מהותי ביחס להודו. המהפך היה כה מהיר, אמר לבלומברג, עד שהמשקיעים "קונים קודם ושואלים שאלות אחר כך".

כך, אחרי שנתיים שבהן הודו התקשתה להתחרות בהבטחות הצמיחה של חברות הטכנולוגיה, היא נהנית דווקא מהספקות שמתעוררים סביבן. המבחן שלה כעת יהיה להוכיח שהיא מסוגלת למשוך משקיעים גם כשהם אינם מחפשים מקום לברוח אליו.