הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי מרחיב את פעילותו בשוק ההון הישראלי. חברת אר פי אופטיקל דיווחה אתמול (ג’) על זימון אסיפת בעלי מניות, שעל סדר יומה מינויו של כוכבי לדירקטור בחברה, לצד שורה של עדכונים בתנאי התגמול של בכיריה. האסיפה צפויה להתכנס ב־30 בדצמבר, וככל שיאושר המינוי, כוכבי יחל לכהן בתפקיד ממועד זה. חברת אר פי אופטיקל מפתחת מייצרת ומשווקת מערכות אופטיות, אלקטרו-אופטיות ומכ"ם.

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כוכבי, 62, משמש כיום גם כדירקטור בחברת האנרגיה הציבורית זפירוס . על פי הדיווח, עיסוקיו בחמש השנים האחרונות כוללים, לצד כהונתו כרמטכ"ל, שותפות בקרן ההון סיכון עוז (AWZ), ייעוץ לחברות אנרגיה, ובפרט לדוראל אנרג’י טק ונצ’רס, וכהונה כדירקטור בחברות אנרגיה.

כוכבי מחזיק בתואר ראשון בלימודי צבא וביטחון מהאוניברסיטה העברית ובשני תארים שניים - בניהול ציבורי מאוניברסיטת הרווארד ובמדיניות ציבורית מאוניברסיטת ג’ונס הופקינס בארה"ב. על פי הצהרתו, הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

לצד תגמול קבוע על ישיבות, מבקשת החברה להעניק לכוכבי 21,946 אופציות לא סחירות, בשווי כלכלי של כ־329 אלף שקל, מחיר המימוש של האופציות יעמוד על 34.84 שקל למניה, מחיר הגבוה בכ־3.4% משער הסגירה של מניית החברה ביום המסחר האחרון שקדם למועד ההענקה.

האופציות יבשילו לאורך שלוש שנים, כאשר כשליש מהן יבשילו בתום השנה הראשונה והיתרה בשמונה מנות רבעוניות שוות. בסך הכול מבקשת החברה להעניק לתשעה דירקטורים ונושאי משרה חבילות אופציות בשווי מצטבר של כ־3 מיליון שקל, בכפוף לאישורים הנדרשים.

לצד מינויו של כוכבי, מבקשת אר פי אופטיקל למנות את יובל בן זאב לדירקטור חיצוני לתקופה של שלוש שנים. בן זאב עוסק בהשקעות ובייעוץ ומכהן כדירקטור בחברת קוואן פתרונות מימון.

עלות התגמול השנתית של המנכ"ל עשויה להגיע ל-5 מיליון שקלים

במקביל לשינויים בהרכב הדירקטוריון, מבקשת אר פי אופטיקל לשדרג את תנאי העסקתו של המנכ"ל דרור שרון. במסגרת ההצעה יעלה שכרו החודשי ברוטו מ־83 אלף שקל ל־100 אלף שקל, החל מינואר 2027 - עלייה של כ־20.5%. עלות התגמול הקבוע החודשית לחברה תעלה מכ־133 אלף שקל לכ־158 אלף שקל.

העלאת השכר תשפיע גם על גובה המענק השנתי המרבי שלו, שנקבע על 12 משכורות חודשיות, ותגדיל אותו מכ־996 אלף שקל ל־1.2 מיליון שקל.

בנוסף, מבקשת החברה לאשר הענקה של 374,232 אופציות לשרון, בשווי כלכלי כולל של כ־5.48 מיליון שקל ובמחיר מימוש של 39.49 שקל למניה. האופציות יבשילו בשלוש מנות שנתיות על פני ארבע שנים. בחברה מסבירים כי הענקת האופציות נועדה לשמר ולתמרץ את המנכ"ל, לאחר שהבשלת חבילת התגמול ההוני הקודמת שלו הסתיימה ביוני האחרון.

בהנחה שיאושרו השינויים, עלות התגמול השנתית המרבית של שרון תעמוד על כ־5.08 מיליון שקל, לעומת עלות תגמול בפועל של כ־3.49 מיליון שקל בשנת 2025.