לפני חצי שנה בלבד חיפשו בשוק את התחתית של הדולר. בסוף מאי נסחר המטבע האמריקאי סביב 2.8 שקלים, היצואנים קראו לבנק ישראל להתערב, והמוסדיים הוצגו כמי שדוחפים את השקל לשיאים. עכשיו התמונה מסתבכת.

בסוף השבוע נסחר הדולר סביב 3.35 שקלים, ובשבוע שעבר לבדו עלה השער היציג בכ־4%. ברקע עמד שבוע שבו הנאסד"ק איבד כ־10%, מחק את התשואה שצבר מתחילת השנה ורשם את הירידה השבועית החדה ביותר שלו מאז מרץ 2020. מדד S&P 500 נכנס אף הוא לטריטוריית תיקון, כלומר ירידה של 10% ויותר מאז השיא האחרון.

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עדות נוספת לעוצמת הקשר בין וול סטריט לשקל התקבלה ביום ב'. בשעה 15:55 הודיעה אנבידיה על חזרתו של ג'נסן הואנג לתפקיד המנכ"ל, והחוזים על מדדי המניות בארה"ב זינקו. התגובה בשוק המט"ח הייתה כמעט מיידית: בתוך כחמש דקות ירד הדולר מכ־3.355 ל־3.314 שקלים, נפילה של כ־1.2%, בזמן שמדד הדולר בעולם כמעט לא השתנה. כל זאת עוד לפני שבנק ישראל פרסם את החלטת הריבית. התנודה החדה המחישה עד כמה רגיש שער החליפין בישראל למתרחש בוול סטריט, וכיצד שינוי חד במגמת המניות האמריקאיות עשוי להתגלגל תוך רגעים גם לשוק המט"ח המקומי.

המנגנון שמפעיל לחץ

מאחורי התנודות החדות עומד, בין היתר, מנגנון שפעל במשך חודשים לטובת השקל - וכעת מוסיף ללחץ בכיוון ההפוך. המוסדיים מנהלים יעדי חשיפה למט"ח: כשהמניות בחו"ל עולות, ערך הנכסים הדולריים גדל, והם עשויים למכור דולרים כדי לחזור ליעד. כשהמניות יורדות, נדרשות לעיתים התאמות בכיוון ההפוך. במקביל, הירידות מגדילות את צורכי הביטחונות הדולריים על חוזים עתידיים. כל זאת כאשר יתרת גידורי המט"ח של המוסדיים כבר הגיעה לכ־114 מיליארד דולר, לעומת כ־66 מיליארד דולר ביוני אשתקד - גידול של כ־73%.

"הירידות החדות מאוד בחו"ל תמכו בהתחזקות המשמעותית של הדולר", אומר הראל דותן, מנהל השקעות נגזרים ומט"ח במנורה מבטחים. "החשיפות למט"ח שלנו כגופים מוסדיים ירדו, והיו המון דרישות למרג'ין דולרי. זה מעלה את הביקוש והצורך בתזרים דולרי".

איך עובד המנגנון? חלק משמעותי מהחשיפה של המוסדיים למניות בחו"ל מתבצע באמצעות חוזים עתידיים על מדדים, לצד החזקות ישירות בנכסים. לפי נתון שהציג אלכס זבז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב, היקף החשיפה באמצעות חוזים על מדדי מניות בחו"ל עמד בספטמבר על כ־190 מיליארד דולר. לפי חישוב שהציג בשיחה עם גלובס, ירידה של 1% במדדים הרלוונטיים עשויה לייצר צורך בהתחשבנות דולרית של קרוב ל־2 מיליארד דולר.

חשוב להבחין בין שני המספרים: 114 מיליארד הדולרים מתייחסים ליתרת נגזרי המט"ח שמקזזים חלק מהחשיפה לשער החליפין, ואילו 190 מיליארד הדולרים מתייחסים לחשיפה באמצעות חוזים על מדדי מניות זרים, שעלולה ליצור דרישות ביטחונות בזמן ירידות. אין מדובר באותן חשיפות, וגם לא בסכומים שהמוסדיים נדרשים לרכוש בשוק המט"ח.

גורם הפעיל בשוק ההון מסביר כי כאשר המניות בארה"ב יורדות ובמקביל הדולר מתחזק, המוסדיים עלולים להתמודד עם דרישות ביטחונות משני כיוונים: הפסדים על חוזים עתידיים במדדי מניות, והפסדי שיערוך על עסקאות גידור המט"ח. בשני המקרים עשוי להיווצר צורך בהעמדת ביטחונות נוספים, אף שהפסדי השיערוך על הגידורים עשויים להתקזז עם עליית השווי השקלי של הנכסים הדולריים.

"על כל ירידה של אחוז, הם צריכים להביא קרוב ל־2 מיליארד דולר", אומר זבז'ינסקי, אך מדגיש: "זה לא שהם רצים לקנות כל פעם". לגופים יש נזילות דולרית קיימת, ולכן לא כל דרישת ביטחונות הופכת מיד לרכישה בשוק המט"ח. ככל שהירידות נמשכות, כריות הנזילות עלולות להישחק ולהגדיל את הצורך בהשגת דולרים נוספים.

מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסיים בבנק הפועלים, מבחין בין צורכי ביטחונות לבין שינוי יזום במדיניות ההשקעות. "השאלה היא מעבר לכך: האם המוסדיים מגדילים את החשיפות או מקטינים אותן?" לדבריו, הנתונים החודשיים של גופי החיסכון הגדולים מלמדים כי שיעורי החשיפה למט"ח נותרו יציבים יחסית בחודשים האחרונים.

לפי נתוני בנק ישראל לספטמבר, שיעור החשיפה של המוסדיים למט"ח, כולל נגזרים, עמד על כ־20.4% מהנכסים המנוהלים - לעומת כ־23% ביוני 2025, וכמעט ללא שינוי מאז אפריל השנה. כלומר, בעוד היקף פוזיציות הגידור גדל, שיעור החשיפה הכולל למט"ח נותר יציב יחסית בחודשים האחרונים. הנתון הזה מחזק את ההבחנה בין פעילות שנובעת מתנודות השוק לבין החלטה יזומה לשנות את מדיניות ההשקעה.

"לא קובעים את המגמה"

המוסדיים אינם הגורם היחיד להיחלשות השקל. שפריר מתאר את התקופה האחרונה ככזו שבה השתלבו ירידות חדות בוול סטריט, אי־ודאות פוליטית בישראל, התרחבות פערי הריביות והתחזקות הדולר בעולם. לדבריו, קשה לבודד את משקלו של כל אחד מהגורמים, והוא אינו מייחס למוסדיים את עיקר הפיחות.

זבז'ינסקי ניסה לכמת את השפעת הגורמים הגלובליים. בסקירה שפרסם השבוע העריך כי מתוך פיחות של כ־9% בשקל מאז הבחירות, כ־3.4 נקודות אחוז ניתנות להסבר באמצעות הירידות בשוק המניות האמריקאי, ועוד כ־1.8 נקודות אחוז באמצעות התחזקות הדולר בעולם. יתרת הפיחות, כ־3.7 נקודות אחוז - יותר משליש מהפיחות הכולל - אינה מוסברת בשני הגורמים הללו. הפער ממחיש מדוע קשה לייחס את היחלשות השקל לתנודות בוול סטריט בלבד, ומפנה את תשומת הלב גם לגורמים מקומיים. עם זאת, אין בכך הוכחה שכל הפיחות העודף נובע מאי־הוודאות הפוליטית.

דותן מוסיף את המשקיעים הזרים. להערכתו, גופים בינלאומיים רבים ממתינים לראות אם תקום ממשלה יציבה ומה יהיה האופק הפוליטי והביטחוני של ישראל. הוא גם מסתייג מהטענה שהמוסדיים הם שקובעים את שער המטבע: "יש הרבה ספקולציות על המוסדיים. אני שומע את זה ולא תמיד זה נכון. למוסדיים יש השפעה על השוק הזה לשני הכיוונים, אבל בדרך כלל לא אנחנו לבד קובעים את המגמה".

הראל דותן, מנורה מבטחים / צילום: יעל צור

מה ירגיע את השוק?

שפריר אינו רואה בדולר של 4 שקלים את התרחיש המרכזי כיום, אך אינו שולל פיחות נוסף בטווח הקצר. לדבריו, בטווח הארוך הכוחות הכלכליים הבסיסיים ממשיכים לתמוך בשקל חזק. גם דותן אינו רואה כיום בדולר של 4 שקלים את התרחיש המרכזי, ומעריך כי התייצבות פוליטית וביטחונית עשויה להחזיר את המטבע להתחזקות.

זבז'ינסקי סבור שהירידות האחרונות נראות יותר כמו תיקון מאשר תחילתה של מפולת ממושכת. לדבריו, אם וול סטריט תתייצב ולא יתרחש זעזוע מקומי נוסף, הלחץ על השקל עשוי להתמתן כמעט מיד, בהתאם לקשר היומיומי בין השווקים.

"זה לא משהו שתלוי בנו, המוסדיים", אומר דותן, בהתייחסו לגורמים הפוליטיים והביטחוניים שיכולים להשפיע על כיוון המטבע.

בתוך חצי שנה בלבד, המנגנון שסייע לדחוף את הדולר לשפל הפך למקור אפשרי ללחץ בכיוון ההפוך. אלא שהמוסדיים מחזיקים כיום יתרות נזילות שנועדו לסייע להם להתמודד עם דרישות הביטחונות, כך שלא כל צורך בדולרים הופך מיד לרכישה בשוק המט"ח. לכן השאלה כבר אינה אם הירידות בוול סטריט מגדילות את צורכי הדולרים שלהם - אלא עד כמה הצורך הזה מתגלגל בפועל לרכישות בשוק המט"ח, וכמה כוח נותר בידי הגורמים המקומיים לקבוע את כיוון השקל.