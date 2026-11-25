״לא הייתי נאמן ללורי, ופגעתי בילדים שלי, וכמובן גם בכולכם״. כך אמר ג'נסן הואנג אתמול (ג') באספת העובדים הראשונה מאז חזרתו לתפקיד מנכ״ל אנבידיה , כך לפי הניו יורק טיימס, שעקב אחר שידור האספה. המפגש במטה החברה בסנטה קלרה נערך יום לאחר ההודעה על שובו לתפקיד, אחרי 11 ימים שבהם קולט קרס כיהנה כמנכ״לית זמנית. הואנג דיבר במשך כשעה ולא קיבל שאלות מהעובדים.

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לפי רויטרס, הואנג אמר לעובדים שעשה ״כמה טעויות נוראות״. הוא הודה שהפר את קוד ההתנהגות של אנבידיה, שאת חלקו כתב בעצמו. בביזנס אינסיידר דיווח כי הואנג גם סיפר לעובדים שהוא בטיפול. ב־WIRED הביאו את דבריו: ״אני הולך לטיפול שעה וחצי בכל יום וזה עוזר לי מאוד״.

הואנג תיאר את האספה כמפגש הקשה ביותר שניהל בחברה. ״המפגש הקשה ביותר שהיה לי - היה עם אשתי״, אמר.

״לפעמים ראוי לסלוח. לפעמים לא״

בדבריו לעובדים אמר הואנג, כי הפרת קוד ההתנהגות אינה גוררת פיטורים אוטומטיים, וכי ההנהלה תבחן את העובדות והנסיבות בכל מקרה. ״לפעמים ראוי לסלוח. לפעמים לא״, אמר לפי הניו יורק טיימס.

הואנג התייחס גם לסגנון הניהול שלו. לדבריו, האינטנסיביות שלו יכולה להעלות את רמת הביצועים של מי שעובדים איתו, אבל כשהוא מרחיק לכת, ״זה פוגע באנשים, זה מקטין אותם״, כך לפי WIRED. הוא גם אמר שאנבידיה צריכה להבטיח סביבת עבודה בטוחה לנשים, והתחייב לפעול לתיקון המצב אם התנהלותו פגעה בכך.

״אני לא מאמין בתכנון ירושה״

אחרי שקרס ניהלה את החברה בתקופת היעדרותו, הואנג אמר לעובדים שלדעתו אנבידיה אינה זקוקה לתוכנית ירושה במתכונת המקובלת. ״אני לא מאמין בתכנון ירושה״, אמר לפי WIRED, והבהיר שהביקורת שלו נוגעת לאופן שבו חברות מיישמות אותו. לפי CNBC, הוא טען שסימון יורש מראש ייצור היררכיה מיותרת.

הואנג תיאר כי 60 מנהלים מדווחים לו ישירות כמנכ״לים של היחידות שלהם. לדבריו, המבנה הזה נותן לדירקטוריון מאגר מועמדים שממנו יוכל לבחור "יורש" בבוא העת, לפי צורכי החברה באותו רגע. הוא הוסיף כי תקופת היעדרותו כבר הראתה שאנבידיה יכולה להמשיך לפעול גם בלעדיו.

״טראמפ באמת אוהב את החברה שלנו״

לפי רויטרס, הואנג דחה את הטענה שנשיא ארה״ב דונלד טראמפ לחץ על הדירקטוריון להחזירו. "זה לגמרי לא נכון", אמר לפי הניו יורק טיימס. הוא ייחס את ההחלטה לדירקטוריון, שלדבריו בחן את המקרה ואסף את העובדות. אנבידיה מסרה בהודעתה הרשמית כי הדירקטוריון קיבל מידע מבכירים בממשל האמריקאי והגיע למסקנה שחזרתו של הואנג אינה מהווה סיכון לביטחון הלאומי.

״הנשיא טראמפ באמת, באמת אוהב את החברה שלנו״, אמר הואנג לפי WIRED. הוא הוסיף שיעזור לנשיא לקבל החלטות מושכלות לטובת ארה״ב, ושינהג באותה דרך גם עם הנשיא הבא.

לפי הביזנס אינסיידר, יום לפני האספה, כשעובדים קיבלו את פניו במטה אנבידיה וקראו בשמו, הואנג הבטיח להם: ״אהיה מנכ״ל טוב יותר בפעם השנייה״. מניית אנבידיה, שזינקה ביום ההודעה על חזרתו, סיימה את המסחר ביום שלישי בירידה של 5.9%.