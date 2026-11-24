במהלך סוף השבוע הצליח נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ללחוץ על דירקטוריון אנבידיה להשיב את המייסד והמנכ"ל ג'נסן הואנג שהודח מתפקידו לפני כשבוע וחצי. על-פי "ניו יורק טיימס", הנשיא הפעיל את סגנו ג'יי.די ואנס לפגישות עם חברי הדירקטוריון ושכנע אותם לפרסם ביום שני אחר-הצהריים את ההצהרה בדבר חזרתו של הואנג, במקביל להקמת ועדה פנימית באנבידיה שתעסוק לכאורה בבדיקות מעשיו.

איזו סמכות יש לטראמפ להורות לדירקטוריון להחזיר את הואנג, האם החברה חסינה מפני תביעות משקיעים, ועד כמה באנבידיה צריכים לחשוש מתגובת-נגד דמוקרטית? גלובס עושה סדר ומארח את עו"ד קליף פיליג, שותף במשרד מיתר המתמחה בדיני חברות ומשפט חוקתי בארה"ב.

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האם טראמפ יכול להעניק חסינות לדירקטוריון אנבידיה ולהואנג מפני תביעות?

לא, טראמפ לא העניק חנינה, כיוון שאין כתב אישום שנוסח כלפי אנבידיה או הואנג. "הנשיא אישר לדירקטוריון שלא מתקיימת חקירה פלילית נגד הואנג, כך שהדירקטוריון למעשה מסתמך על-ידי הסמכות הגבוהה ביותר בממשל הפדרלי שזה המצב, ולמעשה אין מקור אמין יותר שיכול לאשר זאת מבחינת החוק", אומר עו"ד פיליג. "גם אם בעוד שנתיים יגיע נשיא דמוקרטי וינהג באופן אחר בהנהלת אנבידיה, היא תוכל להגיד שהיא הסתמכה על אמירה של נשיא. טראמפ למעשה פורש את חסותו על אנבידיה ואומר לה: עבור ארה"ב עדיף שג'נסן יעמוד בראש החברה; ועצם העובדה שהנשיא אומר זאת, הופך כל תביעה נגד החברה בנושא למאתגרת יותר".

עו''ד קליף פיליג / צילום: תומר יעקובסון

דירקטוריון אנבידיה מתגלה כגוף כנוע שמוותר על עקרונותיו וממנה מנכ"ל שמסובך בחקירות ביטחון לאומי ופרשיות רומנטיות בעבודה. האם הוא חשוף לתביעות?

פיליג: "לדירקטוריון יש סמכות לאתר מנכ"ל, וזה תפקידו, גם אם מדובר בג'נסן הואנג. לחברי הדירקטוריון יש חובת זהירות, אבל אם מישהו רוצה לתבוע את הדירקטוריון, יהיה עליו להוכיח שנגרם נזק לבעלי המניות ולחברה - ובמקרה של החזרת הואנג לתפקיד זה יהיה קשה במיוחד, כי נזק נמדד תמיד בדולרים, ואילו במקרה של החזרתו, התגובה החזקה של השוק (עלייה של 32% במניית אנבידיה אמש) מעידה על כך שהחברה שווה יותר עם הואנג בראשה מאשר בלעדיו".

מתנהלת חקירה ביטחונית בקונגרס על חשד להפרת חוקי יצוא השבבים וריגול - איזו הגנה יש להואנג ולחברה מפניה?

פיליג: "טראמפ הבטיח לדירקטוריון אנבידיה שלא מקיימת חקירה פלילית בנושא. בכל הקשור לקונגרס, מדובר בחקירה שיש לה משמעות ציבורית, והיא חסרת סמכות פלילית. כאן המטרה היא להביך את הואנג - זה לא נעים, אבל לדעתי רף הסבילות של הואנג למבוכה הוא גבוה. בכל מקרה, ברגע שיימצא חשד לפלילים, ויוגש כתב אישום, הסמכות בנושא תעבור לידי הנשיא, שעשוי להעניק חנינה אם ירגיש שיש איום מתהווה במקרה שממשל דמוקרטי נמצא מעבר לפינה - אבל את החקירה עצמה הוא לא יוכל למנוע".

"הדולרים נמצאים בצד של הואנג"

הואנג הודה ביחסים עם עובדת הכפופה לו - דבר שדינו פיטורים. האם זה חוקי להחזירו לאותו התפקיד?

פיליג: "אין בארה"ב חוק נגד ניהול מערכת יחסים במקום העבודה, גם לא תוך ניצול יחסי מרות - אלא אם מדובר בהטרדה מינית. מה שיש כאן הוא נוהל פנימי של אנבידיה שאסר על יחסים כאלה, והואנג הפר אותו. עם זאת, הסמכות לבדוק ולפסוק בנושא הזה שייכת לחברה, וכל עוד בדירקטוריון משוכנעים שהחזרתו של הואנג היא מעשה שמיטיב עם החברה - חובת ההוכחה היא על מי שמתנגד לכך וטוען כי יש נזק. בסופו של דבר התברר שהנזק נמדד בדולרים, והדולרים נמצאים בצד של הואנג".

גם רשות ניירות ערך בארה"ב (ה-SEC) הודיעה כי תחקור אי-סדרים חשבונאיים. זה לא מטריד את דירקטוריון אנבידיה?

פיליג: "התפקיד של ה-SEC הוא לפקח על המידע שאנבידיה סיפקה לשוק, וככל שיתברר שהחברה הסתירה מידע כזה או אחר, זה יכול להביא לתביעות אזרחיות מצד הרשות ומצד משקיעים. עם זאת, ככל שהדבר ייגרר לתחום הפלילי, גם כאן טראמפ - שטוען כי הכיוון הזה לא קיים - רשאי לחון את בעלי התפקידים".

עד כמה זה נדיר שנשיא מדינה מתערב בצורה כל-כך בוטה בחברה מסחרית אמריקאית?

פיליג: "מדובר במהלך תקדימי שאינני זוכר כמוהו. לאחר משבר הבנקים ב-2008 הממשל בארה"ב התערב כדי להחליט איזה בנק מצילים ואיזה לא. הם סיפקו תמיכה כספית למריל לינץ' ולא הצילו את ליהמן ברדרס - אבל לא נכנסו לשיקולים הפנימיים של הבנק וקבעו איזה מנכ"ל יש למנות. אותו הדבר גם לגבי יצרניות הרכב האמריקאיות שהיו גדולות מדי מכדי ליפול - אבל התערבות כזו בתפקוד דירקטוריון של חברה ציבורית פרטית היא לא משהו שאני זוכר כמותו".