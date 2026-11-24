פחות משבועיים לאחר שהתפטר בזמן שדנו בהדחתו, דירקטוריון אנבידיה הודיע כי החליט פה אחד להשיב את ג'נסן הואנג לתפקידו בראש החברה בתום סדרת דיונים ופגישות ממושכות שנערכו עמו לאחרונה. מההודעה הרשמית עולה כי ההחלטה התקבלה לאחר שהדירקטוריון קיבל התייחסות מגורמים בכירים בממשל האמריקאי, שהבהירו כי חזרתו של הואנג לתפקיד אינה מהווה סיכון לביטחון הלאומי של ארצות הברית.

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מניית אנבידיה , שאיבדה 47.5% מהשיא של חודש אוקטובר, מתוך זה 27.7% מאז ההודעה על עזיבת הואנג, מזנקת במסחר המוקדם ומושכת איתה את מניות השבבים. הטלטלה באנבידיה התחילה כחודש אחרי שמניית השבבים הגיעה לשיא כל הזמנים שלה, ששיקף לה שווי של קרוב ל־5.8 טריליון דולר וירד בסוף השבוע לשווי של 3 טריליון. לאחר הדיווח על הרומן עם האישה הסינית וההודעה על חקירה עצמאית, המניה נפלה בפתיחת אותו שבוע מסחר ב־4.3%. לאחר שהואנג פרסם התנצלות על הרומן, המניה נפלה במסחר המאוחר ולמחרת בעוד 5.5%.

ב־12 בנובמבר, כשנודע על עוד רומן שהואנג ניהל, החברה הודיעה על תהליך החלפת מנכ"ל והמניה איבדה 4.3% ולמחרת המשיכה במגמה השלילית. דוחות אנבידיה שפורסמו בשבוע שעבר על ידי המנכ"לית הזמנית קולט קרס היו אמנם חזקים, אך לא שינו את המגמה במניה והיא המשיכה ליפול. בסך הכול, המניה איבדה כ־‏27% מערכה מאז ההודעה על עזיבת הואנג וכ־48% מערכה מאז השיא של תחילת אוקטובר עד לסוף השבוע שעבר.

בהצהרה שפרסם לאחר ההודעה, התייחס הואנג למינוי ואמר: "אני חש כבוד לשוב לאנבידיה ולהוביל את אחת מחברות הטכנולוגיה המשמעותיות ביותר בעולם, בפתחה של מהפכה תעשייתית חדשה. אני מקבל על עצמי אחריות זו מתוך ענווה רבה ומחויבות מחודשת". הואנג הוסיף והודה להנהלת החברה על הגיבוי: "ברצוני להודות לדירקטוריון אנבידיה על האמון שנתן בי ועל הדיונים המעמיקים שניהל לאורך תהליך זה".

המהלך הדרמטי מגיע לאחר טלטלה חסרת תקדים בחברה, שהחלה מוקדם יותר החודש עם התפטרותו של הואנג. עזיבתו הגיעה בעקבות חשיפת שלוש מערכות יחסים אינטימיות שניהל מחוץ לנישואים: הראשונה עם אליס הואנג, אשת עסקים סינית שנחשד כי ריגלה עבור סין והייתה בקשר עם קצין במשרד לביטחון המדינה הסיני. לאחר מכן נחשף כי הואנג ניהל רומן גם עם קימברלי פאוול, סמנכ"לית בחברה שהייתה כפופה לו ישירות ועם עובדת נוספת.

החלטת הדירקטוריון להשיב את המייסד לתפקידו מהווה פניית פרסה מוחלטת לעומת עמדתו הנחרצת בימים שלאחר ההתפטרות. רק לאחרונה שלל הדירקטוריון על הסף את האפשרות להחזיר את הואנג ויו"ר הדירקטוריון, הארווי ג'ונס, הבהיר בשיחת משקיעים כי התפטרותו של הואנג התקבלה פה אחד וכי אין שום כוונה להשיבו. החברה אף הגדילה לעשות ושכרה את שירותיה של חברת ההשמה Heidrick & Struggles במטרה לאתר מנכ"ל קבוע חדש.

עם זאת, דירקטוריון אנבידיה הדגיש כי החקירה בנושא היותו של הואנג יעד למאמצים מודיעיניים זרים תימשך והואנג מחויב לשתף פעולה עם החקירה. החברה גם הודיעה שתמנה תפקיד חדש - Chief Compliance Officer - שיפקח על התחום.

הואנג צפוי להופיע ב־1 בדצמבר לשימוע בדלתיים סגורות בפני ועדות המודיעין והחוץ של בית הנבחרים ואחת השאלות שיעמדו על הפרק היא האם הואנג ידע שהשבבים שנמכרו הועברו לסין בניגוד לחוקי הפיקוח על היצוא בשל החשש שסין תהנדס לאחור את הטכנולוגיה ותוכל להגיע ליכולות מתקדמות.

הלחצים מצד טראמפ

לאחר ההתפטרות מינה הדירקטוריון את סמנכ"לית הכספים הוותיקה קולט קרס למנכ"לית זמנית ואת הארווי ג'ונס ליו"ר הדירקטוריון הראשון בתולדות החברה. לפני כמה ימים, הואנג מסר כי הוא מוכן לחזור לתפקיד אם הוא יתבקש על ידי הדירקטוריון לעשות את זה. "מאז עזיבתי, קיבלתי פניות רבות מצד עובדי אנבידיה, משקיעים, שותפים עסקיים ולקוחות, הקוראים לי לחזור לתפקיד המנכ"ל", אמר הואנג. "אם הדירקטוריון יחליט כי חזרתי משרתת את טובתם של בעלי המניות, העובדים, החברה ואמריקה - אראה בכך כבוד להיענות לקריאות אלו ולשוב לתפקיד המנכ"ל".

מי שדחף מאחורי הקלעים ובפומבי למהפך הוא נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שאף הוא שינה את עמדתו לאורך הפרשה. בתחילה הציע טראמפ למנות לתפקיד את מנכ"ל אפל לשעבר, טים קוק, וכתב ברשת החברתית שלו כי "אגדה מחליפה אגדה". אולם בהמשך, לאחר שהמעיט בחשיבות החשדות לריגול סיני וטען בראיון כי במודיעין האמריקאי "מחשיבים כל אישה יפה שמגיעה מסין בתור מרגלת", שינה טראמפ כיוון וקרא פומבית לדירקטוריון אנבידיה להעסיק מחדש את הואנג.

טראמפ בירך את החלטת הדירקטוריון ברשת החברתית שלו Truth Social וכתב: "דירקטוריון חברת אנבידיה קיבל את ההחלטה הנכונה והראויה להשיב את ג'נסן הואנג לתפקיד המנכ"ל. המדינה זקוקה למנהיגותו של ג'נסן באנבידיה על מנת להבטיח את הצלחתה ושגשוגה לא רק של החברה, אלא של הכלכלה האמריקאית כולה".

טראמפ חזר על כך שלממשל ארצות הברית אין כל סיבה להניח שהחזרה שלו טומנת בחובה סיכון כלשהו לביטחון הלאומי. "התובע הכללי של ארצות הברית אישר כי בידי הממשל האמריקאי אין ראיות לכך שג'נסן היה מעורב בהתנהלות בלתי חוקית כלשהי", טען טראמפ, שאף העיד על ג'נסן במישור האישור: "הוא פטריוט דגול ונכס לאומי".

גם שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט התהפך סביב סערת הואנג. בעבר הוא אמר כי אנבידיה זקוקה למנהל "מבחוץ" שיוביל אותה. השבוע הוא כבר נשמע אחרת בראיון לרשת CBS כשהתייחס לאפשרות שג'נסן הואנג ישוב לתפקיד מנכ"ל אנבידיה. הוא העריך כי הואנג ככל הנראה לא ידע שהאישה שעמדה במרכז הפרשה חשודה בריגול לטובת סין.

סקוט בסנט, שר האוצר האמריקאי / צילום: ap, Alex Brandon

עם זאת, הוא הבהיר כי הממשל צריך קודם כל לברר היכן נעוצה האחריות להפרות הנהלים בחברה ומי היו הגורמים בדרגים הנמוכים יותר שהיו מעורבים בכך. בסנט ציין כי החשדות נגד אליס הואנג, שלפי הדיווחים ניצלה את קשריה כדי לסייע בהעברת שבבי AI מוגבלים לחברות סיניות, עדיין נמצאים בחקירה ולא הוכרעו סופית.

גם המיליארדרים לחצו

השינוי בעמדת דירקטוריון אנבידיה הגיע גם על רקע לחץ כבד מצד משקיעים בולטים בוול סטריט, ובראשם המיליארדר ביל אקמן, שמתח ביקורת חריפה על התנהלות הדירקטורים וכינה אותה "מזעזעת".

בפוסט מפורט שפרסם ברשת X האשים אקמן את הדירקטוריון בהפרת חובת הזהירות וטען כי חבריו נבהלו מהכותרות בתקשורת, פעלו בחיפזון מבלי לברר את העובדות לעומק ומיהרו לשלול את חזרתו של הואנג עוד לפני שהבדיקה העצמאית בעניינו הסתיימה. לדבריו, על הדירקטוריון לבחון את ההשפעה על החברה, על לקוחותיה ועל בעלי המניות, ולא לקבל החלטה אוטומטית על פיטורים מבלי לבדוק אם היה ניצול של יחסי מרות או פגיעה ממשית בביטחון הלאומי.

אילון מאסק / צילום: ap, Julia Demaree Nikhinson

אקמן אף התווה את המתווה המשפטי, שכנראה הוביל בסופו של דבר להתקפלות הדירקטוריון: הוא הזכיר כי בעלי מניות המחזיקים יחד בלפחות 15% מזכויות ההצבעה יכולים לדרוש כינוס של אסיפה מיוחדת כדי לכפות שינוי. אקמן העריך כי הצטרפותו של הואנג עצמו, שמחזיק ביותר מ־3% ממניות אנבידיה, תסייע לגייס את התמיכה הנדרשת, וציין כי עצם האיום בכינוס אסיפת בעלי מניות צפוי להספיק כדי לגרום לדירקטוריון לחזור בו - תרחיש שאכן התממש כעת.

גם אילון מאסק, מנכ"ל טסלה ו־SpaceX, התייצב לצדו של הואנג לפני כמה ימים וביקר בחריפות את עזיבתו. מאסק כינה את ההדחה "החלטה לא חכמה" והוסיף כי איש אינו יכול באמת להחליף אותו.