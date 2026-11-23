העסקה במסגרתה תרכוש אמזון את חברת דקארט הישראלית תמורת 7.5 מיליארד דולר תייצר גם שלושה מיליארדרים חדשים: שלושת המייסדים - דין לייטרסדורף, אחיו אוריין ומשה שלו - מחזיקים יחד כ-64% ממניות החברה, והם צפויים להתחלק ב-4.8 מיליארד דולר, או 1.5 מיליארד דולר בממוצע לכל אחד. אוריין האח הצעיר השתחרר רק השנה מצה"ל.

עובדי דקארט מחזיקים ב-6% נוספים מהמניות - כלומר 450 מיליון דולר יתחלקו בין 100 העובדים של החברה. אחד מהם הוא יוסי שריאל, מפקד 8200 בזמן טבח ה-7 באוקטובר.

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יחד עם זאת, כדי לזכות בסכום במלואו, על היזמים לעבוד חמש שנים בחברה ולהמתין למירב התגמולים דווקא בשנים המאוחרות יותר - תקופה ארוכה בחריגותה בעולם המיזוגים והרכישות, המבוססת על ההנחה כי יזמים סדרתיים עוזבים את החברה עם תום תקופת ההתחייבות.

כמה מס ישולם בגין העסקה?

המס שיושת על המייסדים צפוי צפוי להיות מס רווח הון מקסימלי של 30% ועוד מס יסף מקסימלי של 5%, ועשוי להגיע בסך-הכול ל-5.5 מיליארד שקל - כלומר כמחצית מהיקף המס הכולל ששילמו ארבעת מייסדי וויז, אסף רפפורט, ינון קוסטיקה, עמי לוטבק ורועי רזניק, לאחר שמכרו את החברה לגוגל ב-32 מיליארד דולר - וזאת בהנחה שמלוא התמורה תשולם במזומן.

אם היזמים יסכימו לקבל חלק מהתמורה במניות אמזון, אירוע המס ישולם רק בעת מימוש המניות, וגודלו צפוי להיות בהתאם לשאלה עד כמה השתנה מחיר המניה מאז האקזיט.