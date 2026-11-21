על הנייר, יום שישי האחרון לא היה היום הגרוע ביותר בתולדות אנבידיה. המניה ירדה בשיעור חד יותר (17%) לאחר חשיפת מודל השפה הסיני דיפסיק בשנה שעברה, וכבר שבוע שהחברה סופגת ירידות שערים על רקע החשש מהתפוצצות בועת ה-AI, בחירות האמצע בארה"ב, החשש מעליית הריבית - וכמובן, עזיבתו של המייסד ג'נסן הואנג.

אבל ייתכן שבמהלך קריסת שוק המניות אמש, כששווי החברה הצטמק בחזרה ל-3 טריליון דולר, התברר לרבים בחברה ומחוצה לה עד כמה המציאות סביבה השתנתה לרעה ולאילו תהומות הגיעה - חלק גדול מכך גם באחריותה. באותו יום רבים התקשו להאמין שמדובר באותה החברה שעד לפני שבוע ויומיים נוהלה בידי המייסד הכריזמטי ג'נסן הואנג ועוד נסחרה בשווי של 5.6 מיליארד דולר.

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עבור אנבידיה, הצרות מגיעות בצרורות - והן כבר מזמן לא קשורות לרומנים מחוץ לנישואין שהמנכ"ל מנהל בחברה ומחוץ לה - אלא לחקירת רשות ניירות ערך, עצירה מוחלטת של מכירת שבבים לסין והגבלה משמעותית של יצוא למדינות נוספות במה שנראה כמו פניית פרסה במדיניות האמריקאית. גלובס מסכם את חמש הצרות הגדולות שנחתו אתמול על אנבידיה - ואת ההזדמנות.

1 טראמפ אוסר על חברות אמריקאיות להקים חוות שרתים מחוץ לארה"ב

טראמפ לאחר בחירות האמצע, הביקור בסין ופרישתו של ג'נסן, הוא טראמפ אחר ממה שהורגלנו אליו בשנתיים האחרונות. הנשיא האמריקאי אימץ אמש (שישי) את מדיניות הנשיא הקודם ג'ו ביידן בכל מה שקשור להתרחבות הבינלאומית של ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות ולמעשה אסר עליהן להקים חוות שרתים לעיבוד AI מחוץ לאדמת ארה"ב. חברות שיחפצו בכך בכל זאת - ימוסו בכבדות.

המדיניות החדשה מגיעה, ככל הנראה, לאחר הפרסומים לפיהן החברה שבניהולה של אליס הואנג - שאיתה ניהל ג'נסן הואנג יחסים רומנטיים - עסקה לא רק בהברחת שבבים לסין אלא בהקמת רשת של חוות שרתים בסינגפור ובמלזיה ששירתו מרחוק חברות סיניות כמו עליבאבא ובייטדנס המפעילה את טיקטוק.

נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Julia Demaree Nikhinson

המס החדש צפוי למנוע מחברות אמריקאיות שמקימות חוות שרתים מעבר לים - בעיקר חברות ענן כמו אמזון, גוגל, מיקרוסופט ואורקל, אך במידה מסוימת גם חברות ניאו-ענן כמו קורוויב וקרוסו - להמשיך ולהתרחב מחוץ לארה"ב. איסור שכזה עלול להוביל איתו לירידה במכירת מעבדים גרפיים לענקיות הענן המהוות כיום 51% מההכנסות של אנבידיה.

לכאורה, היה אפשר להתנחם בכך שחברות אלה יתמקדו כעת ביותר בניית חוות שרתים בתוך ארה"ב, אך תוצאות בחירות האמצע הבהירו כי רבים מהמחוקקים הדמוקרטים שנבחרו עשויים גם הם להקשות על בנייה של חוות לעיבוד AI במדינות ובמחוזות שבשליטתם.

לא ברור כיצד החקיקה החדשה תסתדר עם הכרזות טראמפ לפני שנה וחצי עת שערך מסע מתוקשר לסעודיה, איחוד האמירויות וקטאר - שם הכריז על שיתופי פעולה יוצאי דופן להקמת חוות שרתים לעיבוד AI ביוזמת אמזון ובעידוד אנבידיה. מה שבטוח, את המסע לסין הוא עשה בשבוע שעבר עם המטוס החדש שקיבל במתנה מקטאר באותו הסיור.

מדובר גם בבשורה רעה עבור ישראל. אחרי שטראמפ הפך עם כניסתו לתפקיד את ההחלטה של ביידן להגביל יצוא שבבים למדינות כמו ישראל, איחוד האמירויות, שוויץ ופולין - חברות כמו אמזון או גוגל יחשבו פעמיים לפני שיקימו כאן חוות שרתים נוספות.

2 חקירת SEC חדשה

אתר רויטרס חשף אמש כי רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) בוחנת את הדיווחים החשבונאיים של החברה, מה שהגביר את מפולת המניה בסופו של יום המסחר. על פי הדיווח, הרשות בוחנת "סוגיות חשבונאיות פוטנציאליות" - מבלי לפרט מעבר לכך. חקירות SEC מתחילות ונסגרות מבלי תוצאות בהכרח, אך ההתפתחות הזו מהווה עננה רגולטורית נוספת על אנבידיה לאחר שבשבוע שעבר זימנה וועדת החוץ של הקונגרס את ג'נסן הואנג להעיד בפניה ב-1 בדצמבר.

עוד לפני דבר היוודע החקירה העלה הוול סטריט ג'ורנל כמה תהיות בדבר הדיווחים החשבונאיים של החברה, אם כי לא ניתן בהכרח לקשור בינם לבין החקירה המתרגשת ב- SEC. הג'ורנל שוחח עם משקיעים שהביעו תהיה כיצד מחושבות ההכנסות המיוחסות למגה ספיד - חברת השבבים הסינגפורית שהקימה אליס הואנג - והאם הן מיוחסות לסין. תהיה נוספת נוגעת לשאלה מדוע חדלה אנבידיה לפרט את שורת ההכנסות מסינגפור חודש לאחר הפסקת העבודה עם מגה ספיד בקיץ 2025, כאשר הממשל האמריקאי החל לחקור לראשונה את רשת הברחת השבבים לסין לפי הדיווחים.

3 התגמול המנייתי לעובדים נשחק

אתמול הפכה אנבידיה לאחת ממניות הטכנולוגיה הגרועות של השנה - אם לא הגרועה שביניהן. אנבידיה ספרה עוד ירידה של 14% במחיר המניה, כשהיא משלימה ירידה של קרוב ל-33%, שליש מערכה מאז תחילת השנה. ממעמד של החברה בעלת השווי הגדול בבורסה האמריקאית, אנבידיה מדורגת כעת במקום הרביעי כשהיא מגרדת מלמעלה שווי חברה של 3 טריליון דולר. השוק כולו השיל טריליוני דולרים, אך לא בשיעורים תנ"כיים כמו אנבידיה: גוגל רושמת גם היא ירידה של 17% מתחילת השנה, מטא עם ירידה של 15%, ומיקרוסופט עם שיעור צמיחה שמתקרב לאפס.

מחיר המניה של AMD, שגם היא סופגת כעת מכה תדמיתית בעקבות דוח של חברת מניות שורט המצביע על דליפת שבבים לסין, עדיין גבוה ומתקרב להכפלה מאז תחילת השנה. אמזון שומרת על עליה צנועה של 7% וגם סנדיסק שהובילה רבות מהירידות בימים האחרונים עדיין גבוהה ב-160% מאז תחילת השנה.

זו לא סתם ירידה במניות - זו מכה מוראלית לעובדים שמבססים את המניות החסומות שלהם כמרכיב מרכזי בחבילת השכר. מחיר המניה חזר אחורה בקרוב לשנתיים, ואת העובדים לאווירה ההיסטרית ששרתה בשוק בזמן ימי ההכרזות של הנשיא טראמפ על מכסים חדשים באפריל בשנה שעברה. עובדי אנבידיה שהצטרפו ב-2024 או בתחילת 2025 חוששים ואלה שחבילת המניות החסומות שלהם צפויה להשתחרר מחסימה לאחר שנתיים, צפויים לקבל אותה כמעט ללא רווח או אף במחיר נמוך משהובטח להם.

4 תרבות של הטחת עלבונות

תחקיר נוסף על התנהלותו של הואנג פורסם אמש בניו יורק טיימס וחשף התנהלות רעילה אל מול עובדים ומנהלים. התחקיר הקודם הבולט שפורסם בנושא יצא דווקא בניו יורק פוסט - צהובון שידוע בכותרות סנסציוניות, אלא שהפעם מדובר בצוות של ארבעה כתבים צעירים בניו יורק טיימס שהסתמכו על עדויות של עובדים ומנהלים רבים ועל הסדרי פשרה בין החברה לעובדים לשעבר שנסקרו על ידם.

ג'נסן הואנג, מייסד אנבידיה. ''מוסרית, לא נכון להחזיר אותו לחברה'' / צילום: ap, Julia Demaree Nikhinson

הואנג, שהצטייר מבחוץ כמנהל כריזמטי וחביב, נהג לדבר בגסות לעובדיו לא פעם. על פי הדיווח בניו יורק טיימס, השתמש הואנג במונחים קיצוניים ואלימים שהחתום מעלה מתקשה להעלות על הכתב - ורובם עוסקים בתלישת איברים ובאיחולי מוות. אחד המנהלים שספג התנהגות משפילה על פי הדיווח הוא סמנכ"ל משאבי האנוש לשעבר מייקל ווינסטון, שהגיע לפשרה עם אנבידיה על סך מיליון דולר לאחר שתבע את החברה על כך שפוטר בשל התנגדותו להתנהגות הואנג כלפי העובדים. הואנג הכחיש לניו יורק טיימס באמצעות עורך דינו את הדברים וטען כי מדובר בטענות שקריות של עובד שפוטר לפני שנים.

התחקיר מגיע בעיצומו של קמפיין להשבתו של הואנג לחברה, שכולל אלפי עובדים שחתמו על עצומה לשם כך ובכירים כמו אילון מאסק ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ שטוענים כי להואנג אין תחליף בחברה. גם איל וולדמן, שמכר את מלאנוקס להואנג ב- 2019 קרא להשבתו של המנכ"ל בראיון לחדשות 12 במהלך השבוע החולף. הוא מהדהד תחקיר נוסף שערך הטיימס על בתו של הואנג, מדיסון, שהפכה באופן לא רשמי לראש לשכתו של הואנג והטילה את אימתה על סמנכ"לים ועובדים באמצעות גערות והשפלות פומביות.

5 צרת רבים ללא נחמה

לאחר שנחשפה במהלך השבועות האחרונים רשת הברחות השבבים לסין שטוותה אליס הואנג מתחת לאפו של ג'נסן הואנג - התברר כי גם AMD עשויה להסתבך בפרשת הברחות נוספת. דוח שחיברה חברת המחקר Hunterbrook המקושרת לקרן שורט בורסאית - חשפה כי רכיבים של AMD נמצאו בשרתים של חברה סינית הנמצאת ברשימה השחורה של משרד המסחר האמריקאי.

הדוח לא משרטט את נתיב ההברחה, אך הדבר הספיק להכניס את מניית AMD לסחרור ולהוריד את מחירה ב-23% בתוך יומיים. סין והונג קונג מהווים מרכיב מרכזי בהכנסות AMD - כ-22% בשנה שעברה, כך שהחמרת יצוא השבבים לסין ולמזרח עשוי להזיק במיוחד למתחרה הקטנה של אנבידיה.

למרות שמדובר בצרות של אחרים - צרת הרבים הזו איננה טובה לאנבידיה. העובדה ששבבים אמריקאים קריטיים התגלו בשרתים סיניים במהלך השנתיים האחרונות רק תביא את המטוטלת לכיוון השני באופן קיצוני יותר עם החמרה יתרה של יצוא שבבים לא רק לסין, אלא ככל הנראה גם למדינות שמנהלות יחסי מסחר ענפים איתה.

ההזדמנות

במהלך סוף השבוע הקודם פנה אחד ממנהלי ההנדסה באנבידיה לעובדיו וניסה לעודד אותם בכך ש"החברה נסחרת במכפיל נמוך", כך שהאפסייד עוד לפניהם, כתב. אז עמד המכפיל השנתי העתידי של החברה על פי 10, ואילו היום - לאחר שבוע של ירידות הוא עומד על 9. לשם השוואה, ביולי האחרון הוא עמד על פי 23. מדובר במכפיל נמוך שהופך את מניית אנבידיה לזולה במיוחד.

לשם השוואה, וולמארט, ששווי השוק שלה עומד על טריליון דולר בלבד והרווח התפעולי שלה על 25% (לעומת 75% באנבידיה) נסחרת במכפיל של 38. הנאסד"ק ושוק מניות ה-AI נכנסו לטריטוריה דובית - הריבית צפויה לעלות ולהעיב עוד יותר על החוב של ענקיות הטכנולוגיה שמדממות מזומנים, אבל ענקיות ה-AI ממשיכות להיות חברות רווחיות. בהן, גם אנתרופיק שדיללה את השוק עוד יותר כאשר יצאה לפני יומיים להנפקה ההיסטורית.