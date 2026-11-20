כמו הרבה אירועים מרכזיים בוול סטריט, היו לא מעט משקיעים שקיוו שהנפקת אנתרופיק, תהיה מנוע לצמיחה מחודשת ואופטימיות בסקטורים נלווים. אבל ההיפך קרה. אמש, בתום יום המסחר הראשון של מניית אנתרופיק, שדווקא עלתה, מדדי וול סטריט המובילים: S&P 500 ומדד נאסד"ק חתמו בירידות של 2%, כאשר סקטור השבבים ממשיך לסבול ממגמה שלילית. מדד SOXX, שבו נכללות מניות ענקיות השבבים האמריקניות חתם את היום בירידה של 2.4%.

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אנתרופיק גייסה יותר מ-81 מיליארד דולר, בהנפקה הגדולה בהיסטוריה של שוק ההון האמריקאי, ומנייתה ננעלה בעלייה של 17% ממחיר ההנפקה. אלא שגם היא במסחר המאוחר שלאחר סגירת הבורסות, נחלש וירדה בכ-7%, מגמה שנמשכה לתוך הלילה.

ג'יי.ג'יי קינאהאן, סגן נשיא בכיר בחברת Cboe Global Markets,אמר ל-CNBC כי הימים הקרובים עשויים לספק אינדיקציה חשובה לגבי מידת האמון של השוק בהנפקת אנתרופיק ובתחום ה-AI בכלל.

לדברי קינאהאן, בעוד שהיום (ו') צפוי להיות יום תנודתי במיוחד, שעשוי להוביל לגל מכירות נוסף או לחלופין להתאוששות זמנית של השוק, המבחן המשמעותי יותר עשוי להגיע ביום שני, עם תחילת המסחר באופציות על מניית אנתרופיק. פעילות המשקיעים באופציות תספק אינדיקציה לגבי מידת הנכונות של משקיעים פרטיים להיחשף למניה ולהמר על המשך עלייתה. "אם אנשים חושבים שהמניה תעלה, הם יקנו את המניה עצמה, אבל משקיעים פרטיים, במיוחד, עשויים לרכוש אופציות CALL. ואת זה נגלה ביום שני", אמר.

צמצום בנזילות כתוצאה מהנפקת הענק

אחד ההסברים שמעניקים המומחים בוול סטריט לתופעה הזאת, הוא "צמצום בנזילות". ההנפקה הגדולה הצריכה את המוסדיים בוול סטריט למכור מניות אחרות, כדי לקנות מניות אנתרופיק בהיקף גיוס כל כך מסיבי. מוסדיים לא אחת חייבים במצבים כאלה לשנות את ההקצאות שלהם והם מוכרים אחזקות אחרות, ומשקיעים מעבירים כסף מהמניות הוותיקות של לשחקנית החדשה. אבל בראיונות עם חלק מכלי התקשורת בארה"ב, אמרו חלק מהמומחים שייתכן ומדובר במשהו עמוק יותר. רשת CNBC ראיינה בכיר בענק ההשקעות CBOE, שאמר כי "יש כאן ריסט של ה AI באופן כללי". לדבריו, אחרי שנים שבהן משקיעים הרוויחו מקנייה בכל ירידה, הגישה השתנתה, והירידות המתמשכות בנבידיה ערערו את האמון באסטרטגיה הזו.

פרשיות ריגול ויחסים מעורערים עם סין

ויש כמובן גורמים נוספים, מעבר להנפקת אנתרופיק שמעיקים ללא הרף. בראשם פרשת הריגול באנבידיה שמייצרת חשש לאכיפה של מגבלות היצוא של השבבים למזרח הרחוק, דבר שיפגע במכירות ענקיות השבבים. ויש עוד פרשה פוטנציאלית חדשה באוויר, מניית יצרנית השבבים AMD צנחה אתמול במסחר בוול סטריט בכ-8% לאחר פרסום תחקיר של גוף בשם האנטרברוק, המעלה שאלות בנוגע לשימוש בטכנולוגיה שלה בידי חברה סינית הכפופה להגבלות יצוא אמריקאיות.

חשש למלחמת מחירים בענקיות ה- AI

בנוסף יש חשש למלחמת מחירים בין אנתרופיק ל-OpenAI. שגם הוא מעיבר על קצב הצמיחה המטאורי. האנליסט דן ניילס אמר ל-CNBC כי "קצב הצמיחה הרבעוני המשותף של ההכנסות ב-OpenAI ובאנתרופיק ירד מ-75% ברבעון השני ל-48% ברבעון השלישי", ובמקביל "ההפסדים המשותפים עלו מ-7.9 מיליארד דולר לכ-8.4 מיליארד דולר". כל החששות האלה מתנקזים לירידות במניות השבבים. שכן יצרניות השבבים מאנבידיה, ועד לחברות שמספקות לשרשרת הייצור שלהן מכונות כמו נובה וקמטק (שיורדות בשישי ב-3.7% בת"א), עלולות להיפגע מירידה בהזמנות ובהכנסות והרווחים כתוצאה ממצב כזה.

מינוף יתר, חששות מבועה

ויש כמובן גם את אפקט החשש מבועה בכל הנוגע ל-AI. בשנה החולפת, עולה ויורד לפרקים החשש שהמשקיעים התלהבו יתר על המידה מכל עולמות הבינה המלאכותית. כך למשל חברות הענן הייעודיות לתחום זה (המכונות "ניאו-קלאוד"), כבר היו ממונפות מאוד וכעת סובלות מירידות. אחת מהן היא מניית קורוויב (CoreWeave) שירדה ביותר מ-6% לשווי שוק של 24 מיליארד דולר. מתחילת השנה כבר נחתכה ב-43%. גם ענקיות הענן אלפבית ואמזון, שנחשבות להימור דפנסיבי יחסית על הבינה המלאכותית ננעלו בירידות של כ-3%. מנגד, מניות הסייבר המשיכו לעלות, ובהן פאלו אלטו וקראודסטרייק, על רקע המרוץ לתקן פרצות אבטחה בשל בעיות במערכות של הממשל האמריקני ומקומות נוספים.