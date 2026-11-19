במשך פחות משבוע קרסו בזו אחר זו שורה של מערכות חיוניות בארה"ב ובעולם: שירותי הענן של מיקרוסופט הושבתו ליממה, מערכת מיושנת שיתקה את התעופה האמריקאית, שירותי אפל חוו תקלות ברחבי העולם וגם הרשת המסווגת של סוכנות הביון NSA נפלה במהלך עדכון תוכנה.

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הצטברות אירועים כזאת בזמן כל כך קצר סימנו בן רגע את החשוד המיידי: סייבר. זאת, כשבתודעה עוד צרוב הזיכרון הטרי מגל מתקפות הסייבר באירופה לפני שבועות אחדים - מתקפות שפגעו במערכות הקירור של עשרות סופרמרקטים בצרפת, בבלגיה, בהולנד ובשבדיה וגרם להתחממות המקררים עד ל־70 מעלות ולהשמדת סחורה בשווי מיליוני אירו.

אומנם בממשל האמריקאי ובענקיות הטכנולוגיה שוללים מתקפת סייבר מתואמת, ומרגיעים שמדובר בצירוף מקרים של כשלים טכניים - אך רצף האירועים החריג מציב סימני שאלה על שבריריות התשתיות הדיגיטליות שעליהן נשען העולם המודרני, על מחיר התלות בספקיות ענק בודדות ועל הפער המסוכן שבין מרוץ הבינה המלאכותית לבין מערכות ליבה ישנות, שמתקשות לעמוד בעומס.

הסיפור האחרון שפורסם ועורר סימני שאלה הוא תקלה בסוכנות לביטחון לאומי של ארה"ב, ה-NSA, שם נרשמה השבתה חריגה של רשת התקשורת הפנימית המסווגת, המשמשת את אנשי המודיעין להעברת מידע רגיש. התקלה התרחשה במהלך פעולות תחזוקה ועדכון תוכנה שגרתי. כתוצאה מהשיבוש, הוחלט לווסת את הגעת העובדים למשרדים בהדרגה, עד לייצוב המערכת. עם זאת, היכולות המבצעיות החיוניות נותרו פעילות, והעברת עדכונים דחופים לנשיא טראמפ נמשכת כסדרה באמצעות מערכות גיבוי מאובטחות.

הגופים והחברות שסבלו מתקלות בשבוע האחרון סוכנות הביטחון NSA

השבתה של רשת התקשורת הפנימית המסווגת, המשמשת להעברת מידע רגיש רשות התעופה הפדרלית

השבתה של התנועה האווירית לאחר שנתב תקשורת מיושן קרס תחת עומס נתונים מיקרוסופט

כשל ברכיב לבדיקת שרתים השבית את תוכנות Outlook, Teams ו-Copilot עבור מיליוני משתמשים אפל

שיבושים נרחבים בשירותים המרכזיים, בהם iCloud, חנות האפליקציות ו-Apple Pay, שהותירו משתמשים מנותקים מחשבונותיהם

נזק למיליון וחצי נוסעים

זו לא התקלה היחידה בארה"ב שהשפיעה רבות על הפעילות. ברשות התעופה הפדרלית של ארה"ב אירעה השבתה נרחבת של התנועה האווירית, לאחר שנתב תקשורת מיושן אחד במדינת ארקנסו קרס תחת עומס נתונים, וגרם לתגובת שרשרת ברוב מרכזי הבקרה האזוריים במדינה. ההמראות ברחבי ארה"ב נעצרו למשך יותר מארבע שעות, ובוטלו או עוכבו יותר מ-16 אלף טיסות. מאות מטוסים הוסטו ממסלולם, יותר ממיליון וחצי נוסעים ניזוקו ובעיות תפעוליות נמשכו ימים ארוכים. בשני המקרים האלו דווח בצורה ברורה כי אין חשש לאירועי סייבר.

והשבוע גם ענקיות הטכנולוגיה ספגו מכה משמעותית. במיקרוסופט, תקלה נרחבת בשירותי הענן הציבורי, שנמשכה קרוב ליממה, השביתה את תוכנות Outlook, Teams ו-Copilot עבור מיליוני משתמשים - בגלל כשל ברכיב אוטומטי לבדיקת תקינות השרתים, ואילץ בנקים ובורסות ברחבי העולם לחזור לפתרונות מיושנים כמו פקסים ושיחות טלפון.

ימים לאחר מכן, חוותה גם אפל שיבושים נרחבים בשירותיה המרכזיים, בהם iCloud, חנות האפליקציות ו-Apple Pay, שהותירו משתמשים ברחבי העולם מנותקים מחשבונותיהם ללא יכולת להתחבר מחדש.

סימני השאלה מתעוררים

לא מעט שאלות הועלו בנוגע לקשר אפשרי בין התקלות האלו. המומחים הסבירו כי קשה למצוא חיבור אמיתי בין האירועים, אבל אין ספק שיש כמה שינויים מהותיים שמתרחשים בשוק.

יובל יצחקוב, CTO בחברת אבטחת המידע A Security, המתמחה בהגנה מפני איומים ומתקפות מבוססות בינה מלאכותית, אומר לגלובס בצורה ברורה, כי "קשה לקבוע מבחוץ שיש חוט מקשר אחד בין התקלות, וכל ייחוס ודאי בשלב הזה יהיה ספקולציה.

"עם זאת, יש מגמה ברורה שמסבירה למה אנחנו רואים כל כך הרבה אירועים חריגים בפרק זמן קצר. כלי AI הפכו את מציאת החולשות הקריטיות למהירה וזולה גם לתוקפים, והארגונים נדרשים לפרוס תיקונים דחופים בקצב שלא היה כמותו. תיקונים כאלה נכנסים לליבת המערכות, משנים רכיבי תשתית ונפרסים לפעמים בתוך שעות, בלי מחזור הבדיקות המלא שהיה נהוג בעבר".

לדבריו, "המהירות, היקף השינויים והחודרנות שלהם הם בעצמם גורם סיכון, ולדעתי הם חלק משמעותי ממה שמניע את גל ההשבתות. כדי לצאת מהמעגל הזה, ארגונים צריכים לדעת אילו חולשות באמת ניתנות לניצול בסביבה שלהם, לתעדף לפי זה, ולוודא שהתיקון אכן סגר את הפער, במקום לפרוס כל תיקון בבהלה".

הקונספירציות ברשת חוגגות: "יום הדין" רצף התקלות החריג הצית גל אדיר של תיאוריות קונספירציה ובהלה ברשתות החברתיות. לפי כתבה בוול סטריט ג'ורנל, בטיקטוק צברו אלפי סרטונים תחת ההאשטאג "מתקפת סייבר" יותר מ–14 מיליון צפיות בתוך שבוע, כך לפי נתוני חברת Exolyt. משתמשים ומשפיענים טענו בתגובות שונות שמדובר בפריצה מתואמת, וחלקם אף הרחיקו לכת לתרחיש "יום הדין", בגל שהגיע עד לבכירים לשעבר במערכת הביטחון בארצות הברית. מי שהייתה הדוברת במחלקת לביטחון המולדת, טרישיה מקלאפלין, כתבה ברשתות החברתיות כי "האמריקאים אינם טיפשים. אנו רוצים ומגיע לנו לדעת מה באמת קורה". השמועות התפשטו עד כדי כך שסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, סיפר בראיון ל-Fox News כי חברים פנו אליו בשאלה אם עליהם לבנות בונקר ולאגור מזון ומים - ואמר שלא צופים "משבר מתקרב, אך עליכם להיות מוכנים לכל תרחיש". ראש המודיעין הלאומי, ג'יי קלייטון, הבהיר באופן חד-משמעי כי אין שום אינדיקציה למתקפת סייבר מתואמת, או לפעילות של מדינה עוינת. קראו עוד

האם אלה עקבות סייבר? גיל מסינג, ראש המטה וראש מערך התקשורת הגלובלית בצ'ק פוינט, טוען כי "הרצף החריג של התקלות בתשתיות ענק מתחומים שונים הוא כנראה חסר תקדים מבחינת ההיקף והתכיפות של האירועים, מה שכמובן מעורר שאלות על מכנה משותף אפשרי". לדבריו, "ככל שמתרבים האירועים, ובעיקר ככל שמדובר בתשתיות לאומיות במדינה מסוימת (כמו ארה"ב), הסבירות להתערבות חיצונית (תקיפות סייבר לדוגמה) דווקא גדלה".

איך מגלים? בוחנים את הכשל וחוסר תפקוד, בודקים את המקור ומגיעים למסקנה - כמו עומס יתר. לדברי מסינג, "בשלב הזה, כשמנסים להבין מה גרם לאותה מסקנה, חקירה רצינית לוקחת יותר זמן ועשויה להיות מורכבת יותר מהצורך לדווח מהר ולספק הסבר ראשוני. על כן, לא אופתע אם בעוד זמן מה חלק מהכשלים המתוארים פה אכן ייוחסו להתערבות חיצונית עוינת. יש להזכיר שככל שמדובר בתשתיות לאומיות, דוגמת רשתות קשר ממשלתיות ושדות תעופה. לתקיפת סייבר כזו יש השפעות רחבות-היקף שכן מדובר באקט התקפי של ממש, מה שמוסיף לכל המורכבות".

למרות כל זאת, מסביר מסינג, "תקלות טכניות בעדכוני גרסה ותשתיות ישנות אכן עלולות לעיתים לקרות; אין ספק שההיקף המדובר כאן והתכיפות החריגה של האירועים הופכים את התקלות האלה לחריגות בכל היבט".

"חשש מאפקט דומינו"

דניס פוזולוטין, CTO בחברת אינוקום מקבוצת Aman, מסביר לגלובס כי "גל התקלות בארה"ב ממחיש עד כמה ארגונים תלויים בספקי טכנולוגיה ובמערכות שאין להם שליטה מלאה עליהן. חשוב להדגיש שאין כרגע ראיות לכך שמדובר במתקפת סייבר מתואמת. חלק מהאירועים נובעים מכשלים תפעוליים, עדכוני תוכנה ובעיות בתשתיות. אבל גם תקלה טכנית אצל ספק מרכזי יכולה להשבית פעילות של ארגונים רבים, בלי שמישהו פרץ למערכות שלהם".

עוד הוסיף כי "החשש הוא מאפקט דומינו: תקלה אצל ספק ענן או תוכנה יכולה לפגוע במקביל בבנקים, בחברות תעופה ובשירותים נוספים. במקביל, תקופות של תחזוקה ושדרוג מערכות עלולות לספק לתוקפים הזדמנויות לנצל חולשות קיימות.

"ארגונים צריכים לבדוק עד כמה הם תלויים בספק יחיד, האם יש להם מערכות חלופיות וכמה זמן ייקח להם לחזור לפעילות במקרה של השבתה. אלה לא שאלות תיאורטיות, אלא סיכונים עסקיים שדורשים היערכות מראש".