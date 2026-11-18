מי שציפה לראות את נתוני אנבידיה מתרסקים פחות משבוע לאחר עזיבתו של המנכ"ל ג'נסן הואנג, התבדה: ראשית, כיוון שהנתונים מיוחסים לתקופה של עד 25 באוקטובר, סוף הרבעון הפיסקלי השלישי של החברה - אבל גם ברבעון הבא ובזה שלאחריו מגמת הצמיחה לא צפויה להסתיים.

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אנבידיה מוכרת את תוצרתה - מעבדים גרפיים לעיבוד AI ושרתי תקשורת התומכים בהם - לשנתיים מראש, כשגם היום - ארבע שנים לאחר מהפכת הבינה המלאכותית שהושקה יחד עם לידתו של ChatGPT - אין לאנבידיה מתחרים משמעותיים בשוק מעבדי הקצה לעיבוד AI.

אנבידיה מהמרת שהביקוש ל-AI רק יעלה, והתחייבה לרכש של 518 מיליארד דולר בהסכמי ייצור, מתוכם 390 מיליארד לייצור שבבים במפעל TSMC ורכישת זיכרונות מספקים כמו סמסונג או מיקרון.

מפגן של עוצמה

כצפוי, גם דוחות אנבידיה לרבעון השלישי של 2026 היו מפגן של עוצמה: ההכנסות זינקו ל-115.8 מיליארד דולר, עלייה של 20% ביחס לרבעון הקודם והכפלה של הנתון ברבעון המקביל אשתקד, כאשר הרווח התפעולי מזנק גם הוא, והרווח הנקי מכפיל את עצמו ועומד על 65 מיליארד דולר.

בכל אחד מהפרמטרים ניפצה אנבידיה את תחזיות האנליסטים, כאשר הרווח המתואם למניה עמד על 2.7 דולר, ביחס לציפיות של 2.47 דולר.

מניית אנבידיה נצבעה אמש (ג') בירוק לראשונה אחרי שבועיים קשים: במסחר המאוחר עלתה מניית החברה בקרוב ל-3%, לאחר עוד יום של ירידות שהמשיך מגמת ירידה של 27% בשווי החברה בתוך חודש - על רקע בחירות האמצע בארה"ב, החשש מעצירת בנייה של חוות שרתים ועל רקע עזיבתו של המנכ"ל הואנג, עצירת המכירות לסין והחשש מחקירת קונגרס שתחשוף טפחים נוספים מרשת ההברחות של שבבי אנבידיה לסין.

מנוע הצמיחה המרכזי: המעבדים הגרפיים

מנוע הצמיחה המרכזי המובן מאליו הוא כמובן המעבדים הגרפיים המשמשים את חוות השרתים לעיבוד ענן ו-AI - כשמעבדי "רובין" החדשים, הדור הבא לאחר "בלאקוול", מהווים גורם צמיחה משמעותי.

לפי המנכ"לית הזמנית וסמנכ"לית הכספים קולט קרס, "ורה רובין" - שרתי ה-AI הכוללים מעבדים גרפיים ומעבדי ליבה - כבר הניבו 20 מיליארד דולר בהכנסות כבר עם השקתם. לדבריה, מדובר בזינוק המהיר יותר במכירות של מוצר אנבידיה אי-פעם, בין השאר בשל מהפכת סוכני ה-AI שבה תוכנות מבוססות בינה מלאכותית ממלאות תפקידים של עובדים אנושיים.

הכנסות פעילות השרתים הגיעו לשיא של 107.6 מיליארד דולר, והיא מהווה כבר 93% מכלל הכנסות החברה. ענקיות הענן - גוגל, מיקרוסופט, מטא, אורקל ודומותיהן - יצרו לחברה הכנסות של 60.1 מיליארד דולר ברבעון, בעוד שחברות הניאו-ענן (קורוויב, נביוס ומתחרותיהן) וחברות מהשורה הכניסו 47.5 מיליארד דולר, כאשר הצמיחה הגבוהה יותר נרשמה דווקא בזירת הביג-טק - ענקיות הענן הגדילו ב-23% את הביקוש לשבבים.

הנתון מדגיש גם הרבעון כי ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות לא הולכות לנטוש את אנבידיה בקרוב, והן כבר אחראיות על יותר מ-51% מסך הכנסותיה.

צופה המשך צמיחה

אם נתון כלשהו עשוי להזיז את המחט - הרי זה התאבון האדיר של ענקיות הטק לרכישת שבבים ומעבדים כחלק ממרוץ החימוש המהיר להצטיידות בחוות שרתים ובשרתים, אלא שגם לרבעון הנוכחי (הרביעי) של השנה, צופים באנבידיה המשך צמיחה: 127 מיליארד דולר, שיפור של קרוב ל-10% ביחס לרבעון השלישי.

בשיחת המשקיעים הוסיפה קרס כי אנבידיה העלתה את התחזית שלה ל-2028, והיא צופה צמיחה בהכנסות של 75% משנה לשנה - כלומר ירידה ביחס לקצב הנוכחי שמסמן הכפלה בביקושים.

ניצנים של התמתנות הביקוש כבר אפשר לזהות באופק: שיעור הצמיחה הרבעונית בהכנסות צפוי לרדת מ-20% ל-9.7%, והרווחיות הגולמית צפויה לרדת מ-74.8% ל-71%-72%, ככל הנראה בשל עלויות הייצור הגבוהות של שבבי רובין.

כבר עתה מהווה הרווחיות הגולמית נתון נמוך יותר מהרבעונים הקדומים בהם אנבידיה שמרה על רווחיות של 75%. ההוצאות התפעוליות עלו ב-57% לעומת השנה שעברה וב-9% ביחס לרבעון הקודם.

הוא עוד ישוב?

כל מי שציפה לראות את דירקטוריון אנבידיה מחבק את הקמפיין שמנהל המנכ"ל המודח ג'נסן הואנג בימים האחרונים להשבתו לחברה - התאכזב לגלות כי חבר המנהלים, והיו"ר הארוי ג'ונס בראשו, עומד איתן אל מול הלחצים.

ג'ונס הדגיש - בפעם השנייה השבוע - כי הואנג איננו מתוכנן לשוב לתפקיד המנכ"ל, והוסיף כי "הוא התפטר מרצונו בעקבות גילוי התנהגות שמנוגדת לקוד ההתנהגות, הסטנדרטים והנורמות התרבותיות של החברה". כדי למנוע רגעים נוספים של מבוכה, ג'ונס הוסיף כי הוא וסמנכ"לית הכספים קולט קרס לא יענו על שאלות הקשורות בנוגע להואנג ועזיבתו.

יש צדק בדבריו - עד כה זכה הקמפיין שמנהל הואנג להשבתו לחברה להצלחה, אבל מעל ראשו של המייסד קיימת לא רק עננה של ניהול מערכת יחסים עם סמנכ"לית הכפופה לו ישירות, אלא גם חקירה בועדת החוץ של הקונגרס שבה הוא צפוי להשתתף החל מ-1 בדצמבר, ושבו יהיה עליו להסביר כיצד קרה שאליס הואנג, אחת הנשים איתן ניהל רומן, בנתה תחת אפו רשת הברחת שבבים לסין.

החגיגה הסינית נגמרה

ובאשר לסין - נראה כי תמה לה החגיגה עליה ניצח הואנג. אומנם ההכנסות מסין ברבעון השלישי עמדו על 2.4 מיליארד דולר ממכירת מעבדי הופר - הדור הקודם בסדרת מעבדי ה-AI, אך ברבעון הרביעי (הנוכחי) אנבידיה צופה ירידה משמעותית מההכנסות מסין.

זה לא מפתיע בהתחשב בהתפוצצותה של פרשת הריגול ובניית רשת ההברחות לסין שנודעה לרשויות הביטחון האמריקאי כבר לפני שנה. בבית הלבן שוקלים להחזיר כמה הגבלות משמעותיות לסחר שבבים עם סין - כמו עצירת יצוא מעבדים מתקדמים גם למדינות השכנות לסין או מדינות המנהלות עמה קשרים מסחריים הדוקים כמו סינגפור או מלזיה.

הזווית הישראלית

ויש גם זווית ישראלית: למרות שהנתון הושמט מדוחות החברה כבר רבעון שני ברציפות - סמנכ"לית הכספים הוסיפה בשיחת המשקיעים כי ההכנסות מפעילות התקשורת של אנבידיה - המיוחסת בפועל לאנבידיה ישראל - עומדות על 18% מככל ההכנסות, בדומה לשיעור שפורסם ברבעון השני של השנה. סך ההכנסות ממעבדי ושרתי תקשורת הגיעו ל-21 מיליארד דולר, עלייה של 25% ביחס לרבעון הקודם וזינוק של 156% ביחס לרבעון המקביל.

נתון זה הופך שוב את אנבידיה ישראל לחברה המכניסה ביותר במדינה - מעל טבע, צ'ק פוינט או אלביט - ומקשה על כל מנכ"ל עתידי בחברה שיחליף את הואנג לשקול מחדש את חלקה של ישראל במפת העובדים העולמית.