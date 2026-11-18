שיחת המשקיעים הראשונה של אנבידיה אחרי התפטרותו של ג'נסן הואנג נפתחה בשאלת עתידו של המייסד. יו״ר הדירקטוריון הארווי ג'ונס אמר כי הדירקטוריון קיבל את התפטרותו פה אחד וכי אין בכוונתו להחזיר אותו לתפקיד המנכ״ל. החברה הודיעה שלא תשיב בשיחה על שאלות בנוגע להתפטרות. ג'ונס הוסיף כי החיפוש אחר מנכ״ל קבוע כולל מועמדים מתוך החברה ומחוצה לה.

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אחריו דיברה קולט קרס, סמנכ״לית הכספים שמכהנת כעת גם כמנכ״לית זמנית. ״מבחינה עסקית, העסקים כרגיל״, אמרה. לדבריה, אנבידיה שוחחה מאז חילופי ההנהלה עם לקוחותיה, ספקיה ושותפיה, ו״כולם עומדים מאחורינו במאה אחוז״.

קרס הציגה הכנסות שיא של 115.8 מיליארד דולר, עלייה של 103% לעומת הרבעון המקביל.

המספר החשוב שהוצג בשיחה היה 75% - ״אנחנו צופים שההכנסות יצמחו בכ־75% לעומת השנה הקודמת, לעומת תחזית קודמת של 70%״, אמרה קרס בהתייחסה לשנת הכספים 2028. התחזית המעודכנת נשענת על בסיס הכנסות גבוה יותר. קרס ייחסה את ההעלאה לביקוש חזק יותר וליכולת של אנבידיה להגדיל את האספקה. היא ציינה שהתחזית מביאה בחשבון גם את מוכנות מרכזי הנתונים ואת יכולתם של הלקוחות לגייס הון.

לשאלת המימון יש גם מספר משלה. במסמכים הנלווים לדוח פירטה אנבידיה התחייבויות מותנות של עד 32 מיליארד דולר במסגרת הסכמים עם ספקיות ענן המתמחות בבינה מלאכותית. ההתחייבויות כפופות, בין היתר, להשגת מימון ולהפעלת התשתית. קרס הסבירה שככל שהשוק מתבגר ומקורות מימון נוספים נעשים זמינים, ״אנחנו בוחנים בקפידה השקעות, התחייבויות וערבויות עתידיות״. אחד המבחנים של תחזית ה־75% יהיה כמה מהביקוש לשבבים יתורגם למרכזי נתונים ממומנים ופעילים.

השורה התחתונה של שיחת המשקיעים הראשונה אחרי הואנג הייתה שאנבידיה צופה צמיחה מהירה עוד יותר מכפי שהעריכה קודם, והתגובה הראשונית בוול סטריט הייתה חיובית: המניה עלתה בכ־4.7% במסחר המאוחר לאחר פרסום הדוחות.