חברת הייעוץ התקשורתי בן חורין אלכסנדרוביץ הגישה היום תביעת לשון הרע נגד הח"כ לשעבר חנוך מילביצקי על סכום של 170 אלף שקל.

התביעה הוגשה בשל דברים שאמר מילביצקי, יו"ר ועדת הכספים בכנסת הקודמת, בראיון לרדיו "קול חי". מילביצקי טען כי הבנקים הפעילו לחצים על ועדת הכספים, בין היתר באמצעות משרד בן-מחורין אלכסנדרוביץ. בתביעה נטען כי ההאשמות נאמרו זאת מתוך כוונה לפגוע בשמם הטוב ובמוניטין שצברו משך שנים, כחלק מקידום אינטרסים אישיים ופוליטיים של מילביצקי.

● למרות החשש לניגודי עניינים: אושר מינוי ח"כ לירן אבישר בן-חורין ליו"ר ועדת הכספים

● ועדת הכספים החדשה תפקח מקרוב על העברות המיליארדים של האוצר

הרקע לדברים הוא מינויה של לירן אבישר בן-חורין ממפלגת "ביחד" ליו"ר ועדת הכספים. בחירתה עוררה חשש לניגוד עניינים בשל משרדו של בעלה המספק שירותי ייעוץ לחברות גדולות במשק, בהם גופים פינססים שעשויים להיות מושפעים מהחלטות ועדת הכספים.

בראיון אמר מילביצקי "בכנסת האחרונה עסקנו במס רווחי ההון של הבנקים. זה הסתיים בזה שהבנקים שילמו שלושה מיליארד שקלים יותר ב-2026. זה קרה בעקבות הנחישות של הוועדה, למרות לחץ אדיר שהופעל מצד הבנקים, דרך, בין היתר, המשרד של איתי בן-חורין", טען מילביצקי בריאיון לרדיו "קול חי".

בן-חורין כתב ברשת X בשבוע שעבר: "לא עסקתי בנושא אפילו לא דקה. אני לא לוביסט וזה לא סוג השירות שאני נותן לבנק". הוא הוסיף כי הוא אינו עוסק בנושאי רגולציה בבנקים זה שנים רבות, גם לא במסגרת תפקידו כיועץ אסטרטגיה ותקשורת.

הגשת התביעה היא בהמשך למכתב התראה שנשלח למילביצקי ביום חמישי האחרון, שלא לא הגיב לו, ובו התבקש להתנצל על הדברים ולשלם פיצוי. בן-חורין מסר כי סכום הפיצויים שייפסק ייתרם לקמפיין של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית.

התביעה הוגשה על ידי עוה"ד ערן וינר ורותם בנצקי ממשרד ברנע.