ח"כ לירן אבישר בן-חורין נבחרה ליו"ר של ועדת הכספים הזמנית ברוב קולות. זאת לאחר שהיועצת המשפטית של הוועדה עו"ד שולמית ארליך פרסמה את חוות דעתה בדבר ניגוד העניינים האפשרי של אבישר בן-חורין לנוכח עיסוקו של בן זוגה איתי בן-חורין, כבעליו של משרד יחסי הציבור בן-חורין אלכסנדרוביץ.

● 230 דיונים יקשו על אבישר בן חורין לנהל את ועדת הכספים

● עם עשרות ניגודי עניינים, לירן אבישר לא תחתום על הסדר. זו הסיבה

ארליך אמרה במענה לדרישת חברי הכנסת כי "בכנסת אין הסכם ניגוד עניינים כמו בממשלה אלא מגבלות - חבר כנסת צריך להמנע ממצב של ניגוד עניינים וכשמתעוררים כאלה הם מגיעים לועדת האתיקה, כרגע אין ועדה פעילה. הכללים קובעים מגבלות שונות ובהן שחבר כנסת לא יזום ולא יהיה שותף ליוזמה שיש בה ניגוד עניינים, חבר כנסת יעדיף את טובת הכלל וימנע ממראית עין של ניגוד עניינים. אנו נמצאים בוועדת כספים זמנית וככל שיגיע נושא שעלול להתעורר לגביו עניין אישי או חשש לניגוד עניינים או מראית עין היו"ר תצטרך להביא את העובדות לייעוץ המשפטי ולהחיל על עצמה את המגבלות כתוצאה מכך".

במהלך הדיון חברי הכנסת מהקואליציה הנוכחית העלו טענות בדבר ניגוד העניינים האפשרי. ח"כ דוד פטר (ליכוד) אמר כי "יש כאן קרבה ראשונה ובמקרים קודמים כאלו שנדונו בוועדת האתיקה נדרש גילוי נאות. לא קיבלנו פירוט של גילוי נאות כזה ואני רוצה לקבל מסמך כתוב, עד אז לא ניתן להצביע. אני דורש חוות דעת משפטית ועקרונית מהיעוץ המשפטי של הכנסת. עמדתי היא שלחברי כנסת אין ניגוד עניינים, נקודה. אבל הייעוץ המשפטי של הכנסת יצר פלסטלינה של דיון אמורפי שרק יועץ משפטי יודע להגיד מה הדין". ח"כ חנמאל דורפמן (עוצמה יהודית) אמר כי "לדוגמה הוועדה צריכה לדון בביטול הסיוע האמריקני ואיך מכסים 12-13 מיליארד שקל - האם במיסוי על הבנקים? האם זה משפיע על הלקוחות?".

חברי הכנסת החרדים מסיעות יהדות התורה וש"ס התנגדו למינוי.

דבריה של לירן אבישר בן חורין בוועדה:

"האזנתי לדיון בנושא החשש לניגוד עניינים: שירתתי למעלה מ-20 שנה בצמתים הרגישים וניהלתי משרד ממשלתי. לעולם הקפדתי בדרכיי. אני מתכוונת להיות החלוץ לפני המחנה בהקפדה על תחומי ניגוד העניינים. איוועץ בייעוץ המשפטי ובכל מקום שבו יעלה חשש שנושא שאני מעלה או שעולה לדיון עלול לגעת בניגוד עניינים - אתם תדעו על זה.

"ב-2003 נכנסתי בחיל ורעדה לישיבת ממשלה ראשונה בחיי עם מני מזוז בצריף בקריה. נעמדו השרים כולם והשתרר שקט, רה"מ שרון צעד פנימה ומלמל שלום אחים והתיישב, ואז התיישבו כולם. היה שם רגע של הדר ז'בוטינסקאי שעליו גדלתי. חלפו הרבה שנים ומסע לא קצר במסדרונות שירות המדינה.

"אני נרגשת כמו אז וניגשת ביראת קודש וענווה למשימה. באה מהזירה המכונה פקידות, לעתים בגנאי. אני פקידה גאה לשעבר, שמאמינה שפקידות מקצועית ואיכותית היא עמוד תווך של מדינה מתוקנת. יש אנשי מקצוע מוכשרים שמובילים עשייה יום יומית נבונה עיקשת ומלאת נשמה.

"אפשר להתווכח ולשאול שאלות קשות ונבחרי ציבור יכולים להחליט אחרת אבל נגמרו ימים שעל הכסא הזה יושבים מעליבי משרתי ציבור ולא ישפילו כאן אנשי מקצוע".

"בכמה מילים על סדר היום: מנוע הצמיחה הגדול ביותר של הכלכלה הוא הגדלת השתתפות בחינוך, בשירות ובתעסוקה. הדבר יקטין את ההוצאה ויגדיל את בסיס המס, ויבטיח את עתיד ישראל - הכול מבלי לקחת מאף סקטור את זהותו היחודית. הכלי האפקטיבי היחיד להגדלת ההשתתפות, ציבור משרת ועובד, נמצא בוועדה הזו - הצבתו היא בראש סדר העדיפויות התקציבי של ישראל. הוועדה תקדם את מהפכת המשרתים ותפעל להחזיר את כספי משלם המיסים ולעצור כספים שמתמרצים השתמטות".