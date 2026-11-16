230 דיונים יקשו על אבישר בן חורין לנהל את ועדת הכספים

ועדת הכספים נחשבת לאחת הוועדות החזקות בכנסת. היא דנה בחוקי מיסוי, באישור העברות תקציביות ובחקיקה כלכלית רחבה, ולכן נושאיה נוגעים כמעט לכל ענף במשק. מי שמכהן בראשה משפיע, בין השאר, על סדר היום של הוועדה ועל קצב הטיפול בנושאים השונים. זו הסיבה שאנשי עסקים, ארגונים ויועצים מתעניינים במה שמתרחש בה.

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כך, מי שממונה ליו"ר עומד בראש ועדה שיש לה אחריות רחבה: תקציב המדינה, מסים לכל סוגיהם, מכס ובלו, ענייני מטבע חוץ, בנקאות, וכן הכנסות והוצאות המדינה. כמו ועדות הכנסת האחרות, גם ועדת הכספים דנה בהצעות חוק לפני שהן מגיעות למליאה, מפקחת על עבודת הממשלה ועל יישום החקיקה, ומקיימת דיונים מעמיקים בנושאים שבאחריותה. מי שעומד בראשה מוביל את העבודה הזאת, והוא הפנים הציבוריות של הוועדה בדיוני התקציב, המיסוי והחקיקה הכלכלית.

מינויה המסתמן של לירן אבישר בן חורין (מפלגת ביחד) ליו"ר הוועדה - באופן זמני, עד שתוקם הממשלה - מעמיד בראש אחד הגופים המשפיעים ביותר בכנסת את מי שבעלה הוא הבעלים של משרד יחסי הציבור בן חורין. למשרד רשימת לקוחות ענפה, הכוללת חברות וארגונים מתחומים מרכזיים במשק, ובחלקם עוסקת הוועדה באופן שוטף. כדי להבין מהו היקף החפיפה האפשרי בין עולם הלקוחות לסדר היום של הוועדה, ניסינו למנות כמה דיונים התקיימו בה בכנסת האחרונה (2026-2023) בנושאים הקשורים לתחומי הפעילות של הלקוחות.

לפני שנעבור למספרים, הבהרה חשובה: אנחנו לא קובעים ולא חורצים דין בשאלה אם יש או אין ניגוד עניינים, ואיננו נכנסים לשאלה המשפטית. מה שלפניכם הוא תמונת מצב כמותית בלבד, ולא הערכה של התנהלות כלשהי של יו"ר הוועדה או של המשרד.

ואיך אספנו את המידע? הוצאנו מאתר המשרד את הארגונים ברשימת הלקוחות, וחילקנו אותם לפי תחום פעילות. לכל תחום נבחרו מילות מפתח נושאיות, מהסוג שעשוי להופיע בסדר היום של דיון בוועדת הכספים - וספרנו את מספר הדיונים.

החיפוש נעשה לפי נושאים ולא לפי שמות חברות, משום שדיוני הוועדה אינם עוסקים, בדרך כלל, בחברה ספציפית. הם עוסקים בחקיקה, במיסוי, בתקציב ובהסדרה של ענפים שלמים. לכן השאלה שבדקנו היא עד כמה היא עוסקת בתחומים שבהם הלקוחות פועלים.

הנתונים מגלים: עיסוק נרחב בתחומי הלקוחות

הנתונים מצביעים על עיסוק נרחב של הוועדה בתחומים שבהם פועלים לקוחות המשרד. בכנסת האחרונה, 2023 עד 2026, מתוך 1,127 דיונים שקיימה הוועדה, נמצאו בארבעה תחומים מרכזיים 230 דיונים שמשיקים לתחומי הפעולה של לקוחות המשרד. כלומר, אחד מכל חמישה דיונים שקיימה הוועדה - עסק בנושא שקשור ללקוחות המשרד.

בתחום הפיננסים, הביטוח וההשקעות נמצאו 143 דיונים. ברשימת הלקוחות בתחום הזה מופיעים אלטשולר שחם, מזרחי טפחות, כאל ומס"ב (מרכז סליקה בנקאי), וכן התאחדות יועצי המשכנתאות. מדובר בהיקף גדול, שמעיד על מקומם המרכזי של שוק ההון, הבנקאות והביטוח בעבודת הוועדה לאורך הכנסת האחרונה.

התחום הפיננסי רחב במיוחד: הוא כולל בנקאות, ביטוח, חיסכון פנסיוני ושוק ההון, ולכן קבוצת מילות המפתח שלו מכסה שטח נרחב. ייתכן שחלק מהדיונים שנמנו עוסקים בסוגיות כלליות, שקשורות ללקוחות המשרד רק בעקיפין.

גם בתחום הנדל"ן, הבנייה והתשתיות נמצאו 69 דיונים. בין הלקוחות בתחום: קבוצת אשטרום, אפריקה ישראל מגורים, מגדלי הים התיכון ונת"ע. זהו תחום שנוגע באופן טבעי בנושאי מיסוי ותקצוב, ולכן נושאיו חוזרים ועולים על שולחן הוועדה.

עיסוק של הוועדה נמצא גם בתחומי המזון, המשקאות והיין, עם 11 דיונים, כשבין הלקוחות בתחומים אלה: שטראוס, קפה עלית, דנונה, יטבתה, תמי 4 ויקב רמת הגולן. בתחום הימורי הספורט - בהם התקיימו 7 דיונים - המשרד מייצג את הטוטו.

כאן הוצגו ארבעת התחומים שבהם נספר מספר הדיונים הגבוה ביותר. בתחומים נוספים ברשימה נמצאו פחות דיונים, ולכן לא נכללו בהצגה זו. התמונה הכוללת היא של ועדה שעוסקת באופן שוטף ונרחב בנושאים הקרובים לעולם הלקוחות של המשרד.

מה אפשר ללמוד מהמספרים, ומה לא

חשוב לקרוא את הנתונים בזהירות. דיון בוועדה שעוסק, למשל, בשוק ההון אינו בהכרח נוגע לאחד מלקוחות המשרד, ובוודאי שלא לכולם. מספר הדיונים מעיד על היקף העיסוק של הוועדה בתחום, ולא על קשר בין דיון מסוים ללקוח מסוים. כמו כן, ייתכן שדיון אחד נספר ביותר מתחום אחד, ולכן אין לחבר את המספרים לכדי סך כולל של דיונים.

ההסתייגות השנייה נוגעת לשיטה עצמה. האיסוף נעשה לפי מילות חיפוש, ובכל שיטה כזו יש מגבלות: דיון שנושאו נוסח במילים אחרות עשוי שלא להיספר, ודיון שמילת מפתח הופיעה בו אגב אורחא עשוי להיספר אף שאינו עוסק בה באופן מרכזי. לכן אין לראות בנתונים מיפוי מושלם, אלא אינדיקציה לסדר הגודל ולכיוון הכללי.

בדיקה של פרוטוקולי הדיונים תוכל להבהיר איזה חלק מהם נוגע בפועל לנושאים הקרובים ללקוחות המשרד, ואיזה חלק עוסק בסוגיות כלליות בלבד. זהו שלב נוסף, שחורג מהמיפוי הכמותי שלפניכם.

יש לזכור גם שההשוואה בין התחומים מושפעת מכמות המונחים שנבחרו לכל אחד מהם ומרוחב התחום. תחום צר יותר יניב, מטבע הדברים, פחות התאמות, גם אם חשיבותו לוועדה רבה. לכן עדיף לקרוא את המספרים כסדר גודל, ולא כדירוג מדויק של חשיבות התחומים.

השאלה הרחבה שנשאלת, והכוכביות

בדיון הציבורי על מינויים בכנסת עולה לעתים שאלה רחבה: כיצד ראוי להתנהל כאשר לנבחר ציבור יש קרבה משפחתית לעולם העסקי שבו הוועדה עוסקת. זו שאלה עקרונית, ואין בה כדי להצביע על מקרה מסוים. הנתונים שלפניכם אינם עונים עליה ואינם מתיימרים לענות.

מה שכן אפשר לומר הוא שמדובר בתחומים שבהם הוועדה פעילה מאוד. מי שמבקש לבחון את הנושא לעומק יוכל להתחיל מהטבלה המצורפת: היא מפרטת לכל תחום את הארגונים שנכללו בו ואת מספר הדיונים שנמצאו, כך שאפשר לעקוב אחרי הדרך שבה הגענו למספרים ולבדוק אותה בעצמכם.

עוד יש לציין שהמספרים מציגים את הכנסת האחרונה בכללותה, ואינם מתארים שינוי לאורך זמן. הם מצביעים על היקף העיסוק של הוועדה בתחומים אלה בין 2023 ל־2026, ולא על מגמה או על תקופה מסוימת בתוכה.

בשורה התחתונה, ועדת הכספים מכריעה בסוגיות שנוגעות ישירות לענפים רבים במשק, ולזהות היו"ר יש משקל בקביעת סדר היום שלה. הנתונים שאספנו מראים שתחומי הפעילות של חלק מלקוחות משרד בן חורין, ובראשם הפיננסים והנדל"ן, תופסים נפח משמעותי בעבודת הוועדה בכנסת האחרונה.

השאלה אם יש לכך משמעות, וכיצד ראוי להתייחס לנתונים כאלה, היא שאלה לגופים המוסמכים לבחון אותה, ואנחנו לא נכנסים אליה. התמונה שמצטיירת היא תמונה חלקית, שנבנתה ממילות חיפוש, והיא נועדה להאיר את היקף העיסוק של הוועדה בתחומים הללו ותו לא. תגובת לירן אבישר בן חורין לא התקבלה.