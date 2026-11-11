ועדת הכספים החדשה תפקח מקרוב על העברות המיליארדים של האוצר

גוש השינוי יקבל את הרוב בכנסת הנכנסת וצפוי למנות את חבריו לראשות הוועדות, ובהן ועדת הכספים שתעבור לניהולה של לירן אבישר בן חורין ממפלגת "ביחד". הממשלה המכהנת תמשיך לפעול כממשלת מעבר עד להקמת ממשלה חדשה, כך ימצא את עצמו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בלי יכולת להעביר מהלכים משמעותיים כשהוא ומשרדו נתונים לפיקוח של ועדה עוינת. הדבר משמעותי במיוחד כשעל הפרק העברות תקציביות בסך מיליארדים.

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דוח מבקר המדינה הראה שבסוף שנת 2024 לדוגמה אושרו 77 פניות תקציביות בחודש דצמבר לבדו, בסך 30 מיליארד שקל. המבקר מתח ביקורת על הפרקטיקה שמוביל האוצר לניהול סיכונים מתוך הנחה שתוכניות העבודה של משרדי הממשלה לא ימומשו במלואן ולכן חלקן מתוקצבות בחסר מראש. הביקורת נגעה בין השאר בעובדה שחלק גדול מההעברות מבוצעות בסוף השנה כשכבר קשה לממש את הכסף. במשרד הודיעו שהשנה החלו לפעול אחרת ושמספר הפניות יקטן, ובכל זאת בפני ועדת הכספים הזמנית יונחו פניות בהיקף של מיליארדים.

התקציב ההמשכי יקשה

פנייה משמעותית כזו צפויה להגיע בקרוב ועניינה אישור הקיצוץ הרוחבי שהחליטה עליו הממשלה לפני הבחירות בסך 2.4 מיליארד שקל לצרכי מערכת הביטחון. הוועדה תוכל להתנות את הקיצוץ במקורות תקציביים חלופיים, למשל כספים קואליציוניים שטרם מומשו. הגירעון עמד בחודש אוקטובר על 3.3 אחוזי תוצר, בשעה שיעד הגירעון הקבוע בחוק התקציב הוא 4.9%. לכן, כדי להעביר מיליארדים לביטחון, ניתן יהיה להסתפק בהעברות תקציביות שיצטרכו לעבור את אישור הוועדה.

התמונה תתחיל להסתבך בינואר, אז הממשלה תתנהל עם תקציב המשכי עד להעברת תקציב חדש - שצפוי להימשך לפחות עד אפריל. המשמעות היא בור תקציבי של עשרות מיליארדי שקלים, זאת משום שתקציב המשכי מוגבל בהוצאה חודשית של 1 חלקי 12 מהתקציב האחרון - אלא שתוספות רבות לא הוגדרו בבסיס התקציב האחרון.

תקציב כזה לא מאפשר לממשלה הנהגת רפורמות והיא מחויבת לשלם ראשית על התחייבויותיה הקודמות. על פי החוק, אם לא אושר תקציב, משרד האוצר נדרש להגיש לוועדת הכספים בתוך חודש מתחילת השנה תוכנית הכוללת את פירוט הוצאות הממשלה, תוך הבאה בחשבון של ההתחייבויות לפי סדרי העדיפויות בחוק, ושל התקציב הנותר למימון יתר הפעילויות בכפוף למגבלת התקציב ההמשכי. בנוסף, על שר האוצר להגיע לוועדה מדי חודש ולהעביר דיווח על הוצאות הממשלה בהתאם לתוכנית. כל עוד ממשלת המעבר תמשיך בתפקידה אל מול כנסת עוינת, ייתכן שההעברות שיתבקשו יותנו בפשרות רבות של השר ואנשיו.