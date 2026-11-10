בחירת ראשי גוש השינוי בלירן אבישר בן-חורין ממפלגת ביחד ליו"ר ועדת הכספים של הכנסת הפתיעה רבים במשק ובעיקר את מי שנחשבו למועמדים המובילים לתפקיד הזה, ובראשם שאול מרידור לשעבר הממונה על התקציבים באוצר.

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לירן אבישר בן-חורין ממפלגת ביחד מגיעה אמנם עם רזומה עשיר כולל כמנכ"לית משרד התקשורת ושותפה בקרן קיסטון אבל גם עם רשימה ארוכה של ניגודי עניינים, אם כתוצאה מתפקידיה הקודמים ואם מכיוון בו זוגה איתי בן חורין הבעלים של משרד היח"צ בן חורין אלכסנדרוביץ. עיון באתר של משרד היח"צ מעלה שמות של עשרות גופים עסקיים שמקבלים ממנו שירותים כמו בנק מזרחי טפחות, טבע, כאל, פוקס שטראוס, סמסונג, אלטשולר שחם ועוד.

ועדת הכספים היא בעלת חשיבות אסטרטגית עבור גופים עסקיים במשק, שכן החלטותיה בתחומי המיסוי, הרגולציה, התמריצים, התקצוב והמדיניות הפיסקלית משפיעות באופן ישיר על סביבת הפעילות העסקית, על כדאיות ההשקעות, על התחרותיות ועל יכולתם של עסקים וחברות לצמוח ולהתפתח בישראל.

אבישר בן-חורין אמנם צפויה לחתום על טופס ניגוד עניינים ועדיין - ההיקף הניכר של גופים כלכליים שלגביהם עשויה להיות לה זיקה היא אתגר דרמטי ומצב תקדימי עבור הוועדה ועבור הכנסת כולה.

"ניגוד עניינים בדיני חברות למשל הוא מצב שבו גורם מסוים פוגע בניקיון שיקול הדעת שלך. באינטואציה שלי עצם הכהונה שלה כיו"ר ועדת כספים אין כאן ניגוד עניינים אלא אם כן יש הצעה קונקרטית שנוגעת לעולם הזה שנוגעת לעיסוק של בעלה", כך פרופ' אסף אקשטיין מהאוניברסיטה העברית. "יש לתת גילוי ממשי ואם יש חשש לניגוד עניינים קונקרטי בעניין הצעת חוק שעומדת לסדר היום היא צריכה להימנע ולהצהיר על זה". מעבר לייצוג של בעלה הוא מסביר.

תגובת מפלגת "ביחד": "לירן אבישר בן-חורין תיכנס לתפקידה ותפעל למען הציבור הישראלי על פי חוק וכללי מנהל תקין, לרבות בהיבטי הסדר ניגוד עניינים, כפי שעשתה בכל תפקידיה הציבוריים".