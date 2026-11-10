מחלקים תפקידים בכנסת: מה יעשה ליברמן ומי יהיה יו"ר ועדת הכספים?

הכנסת ה-26 יוצאת לדרך היום (ג'): בטקס חגיגי שייערך בשעה 16:00, 120 חברי הכנסת יצהירו אמונים. בגוש השינוי הכריעו כי יו"ר הכנסת יהיה מתן כהנא (ישר), יו"ר הוועדה המסדרת יהיה רועי פולקמן (ישר), יו"ר ועדת החוץ והביטחון יהיה יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, ויו"ר ועדת הכספים תהיה לירן אבישר בן חורין (ביחד) לשעבר מנכ"לית משרד התקשורת. המהלך להחלפת יו"ר הכנסת זוכה להסכמה של 67 מחברי הכנסת - גוש השינוי והמפלגות הערביות. והמינויים והרכבי הוועדות יובאו לאישור במליאת הכנסת היום רביעי הקרוב.

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מתוך 120 חברי הכנסת שיצהירו אמונים היום, 33 הן חברות כנסות, המהוות 28% מכלל חברי הכנסת. 46 מחברי הכנסת יכהנו בפעם הראשונה. בין חברי הכנסת החדשים: איש התקשורת יעקב ברדוגו (ליכוד), עו"ד דוד פטר (ליכוד), היזמת החברתית עדי אלטשולר (ישר), יורם כהן ראש השב"כ לשעבר (ישר), שירה שפירא, מנהלת בכירה בשירות הציבורי לשעבר, אמו של ענר שפירא ז"ל, לוחם סיירת הנח״ל שנפל בשבעה באוקטובר, וטלי גואילי (ליכוד) אמו של לוחם היס"מ רן גואילי ז"ל שנפל בקרב ב-7 באוקטובר.

החל משעות הבוקר יחלו חברי הכנסת החדשים להגיע למשכן לצילומים עם בני משפחותיהם ולצילום תמונת פורטרט רשמית שתלווה אותם בלוח הנוכחות בכנסת. בשעה 15:00 יערך טקס קבלת הפנים לנשיא המדינה ברחבת הכנסת. הרצוג יחתום ב"ספר הנשיאים" שבו מברכים נשיאי המדינה את הכנסת החדשה. הרצוג ייכנס לרחבת המשכן בליווי שיירת אופנועים ופרשים על סוסים. משמר הכנסת יקבל את פניו בתרועות חצוצרות של תזמורת צה"ל.

בשעה 16:00 תתקיים ישיבת הכנסת הראשונה והצהרת אמונים של חברי הכנסת. כל אחד מהם יאמר עם הקראת שמו "מתחייב אני". נשיא המדינה יפתח את הישיבה ויישא דברים. לאחר מכן תתקיים הרמת כוסית עם דבר ראש הכנסת וראש הממשלה והצילום המסורתי של ראשי הרשימות. הראל סקעת צפוי לשיר במעמד הארוע את השירים "הנני כאן" ו"דרך ארוכה".