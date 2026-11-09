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גירעון (עודף) תקציבי

האוצר: הגירעון ב-12 החודשים האחרונים - 3.3% תוצר

הגירעון החודשי עמד על כ-18.3 מיליארד שקל, בהשוואה לחודש אוקטובר אשתקד שהסתיים בגירעון של כ-15.2 מיליארד שקל

אסף זגריזק 13:30
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

הגירעון ב-12 החודשים האחרונים ועד לסוף חודש אוקטובר 2026 עמד על 3.3% תוצר - כך עולה מדוח הכנסות המדינה שפרסמה היום (ב') החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו.

הגירעון החודשי עמד על כ-18.3 מיליארד שקל, בהשוואה לחודש אוקטובר אשתקד שהסתיים בגירעון של כ-15.2 מיליארד שקל. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים גדל בכ-0.1 נקודות אחוז ועמד על כ-3.3% מהתוצר.

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הכנסות המדינה בחודש אוקטובר עמדו על כ-46.2 מיליארד שקל. מתחילת השנה הסתכמו ההכנסות בכ-503.3 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-457.6 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-10%.

הוצאות הממשלה בחודש אוקטובר עמדו על כ-64.5 מיליארד שקל. מתחילת השנה הסתכמו ההוצאות בכ-551.1 מיליארד שקל, לעומת כ-529.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-4.2%.

הגירעון ב-12 החודשים האחרונים מסתכם ב-74 מיליארד שקל. הגידול החד ביותר בהוצאות גם החודש היה במערכת הביטחון - 9.9% יותר מבתקופה המקבילה אשתקד, לעומת 2.7% כפי שתוכנן בתקציב המדינה. המשרדים הכלכליים היו בתת-ביצוע (-2.8) לעומת עלייה של 12% שתוכננה.

הכנסות המדינה ממסים הסתכמו באוקטובר ב-44 מיליארד שקל. בחודש אוקטובר נקלטו כמה תשלומים שנדחו בשל החגים מחודש ספטמבר.

עוד שינוי בולט לעומת אוקטובר אשתקד הוא שב-2025 ההפרשה לקרן הפיצויים ממס הרכישה עמד על 100%, והשנה על 25%. מאז ינואר ועד אוקטובר עלו ריאלית הכנסות המדינה ממסים בשיעור של 8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ממסים ישירים עלו ב-11%, ההכנסות ממסים עקיפים עלו ב-4%, וההכנסות מאגרות עלו ב-10%.