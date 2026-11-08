היועמ"שית: אין תשתית שיש בה כדי להשפיע על תוצאת הבחירות

היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה, התייחסה היום (א') לחשד להתערבות זרה בבחירות הנמצא בחקירת שב"כ. לדבריה, "אינני מכירה תשתית שיש בה, ולו בקירוב, כדי להשפיע על תוצאת הבחירות או לבסס טענה להשפעה שיכולה להביא לשינוי בתוצאות הבחירות. אם יוצג בפנינו מידע נוסף ומֵחַדֵש שטרם הוצג, הוא ייבחן ויטופל כדין". הדברים נאמרו בנאום שנשאה בהרב-מיארה במסגרת ההשתלמות השנתית של משרד המשפטים באילת.

● היועמ"שית בהודעה חריפה נגד ראש השב"כ: "לא ניתן לחקור אזרחים ללא ראיות"

● סולברג לצד היועמ"שית וראש השב"כ: הבחירות התנהלו בתקינות

בהרב-מיארה הוסיפה כי "עבירות פליליות הנוגעות לטוהר הבחירות הן עבירות חמורות. הן אנטי-דמוקרטיות. כבר אישרנו פעולות חקירה משמעותיות. כאשר יש תשתית ראייתית - מי שצריך להיחקר ייחקר. זה לא עניין של ימין או שמאל. זה לא עניין של יהודי או ערבי. ההחלטה אם לחקור אדם היא החלטה מקצועית, עניינית ושוויונית. כך היה, וכך יהיה".

היועמ"שית הוסיפה כי יחד עם המשנה לנשיא בית המשפט העליון נעם סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, היא מלווה את חקירת השב"כ בנושא, והם יעדכנו בהתפתחויות.

בהרב-מיארה התייחסה גם לעבודה של השב"כ עם המשטרה: "השב"כ והמשטרה הם שותפים מרכזיים שלנו במשך עשורים", אמרה. "יש בין הארגונים הערכה הדדית עמוקה, שיתוף-פעולה מצוין ותהליכי עבודה שהתגבשו לאורך השנים. אני סומכת על הצוות המשותף".

"סכנה של ממש"

בשבוע שעבר מסר השופט סולברג את תוצאות הבחירות לנשיא המדינה יצחק הרצוג, לאחר שאושרו בוועדת הבחירות. סולברג התייחס לחשדות באותו מעמד ואמר: "בימים האחרונים נשמעים קולות המבקשים להטיל דופי בתוצאות הבחירות ולערער על תוקפן. זוהי סכנה של ממש".

סולברג הוסיף כי "אחת מיסודותיה של הדמוקרטיה זו היכולת להחליף שלטון בדרכי שלום. דבר זה נובע מההבנה שהכרעת הבוחרים מחייבת כולנו, על-מנת שנוכל לקיים שלטון משותף".

סולברג הבהיר לחברי ועדת הבחירות מהקואליציה, שהתנגדו למסירת התוצאות, כי החשדות אינם מצדיקים את דחיית אישור התוצאות. "אין בדברים כדי להטיל דופי בבחירות בכללותן. בשלב זה מדובר בחשדות בלבד, וגם אם יאומתו, היקף השפעתם האפשרי מתוחם", אמר.