השבוע האחרון היה השבוע הגרוע ביותר שנראה בוול סטריט מאז אפריל 2025. מדד הנאסד"ק 100 צלל ב־5.5%, מדד S&P 500 ירד ב־3% ודווקא הדאו ג'ונס ירד רק ב־1.3%. למעשה, הירידות בשוק האמריקאי בשבועות האחרונים הפכו את מדד הדאו ג'ונס מוטה התעשייה לאי של יציבות. הוא המדד היחיד שבקושי ירד בחודש האחרון. בזמן שהנאסד"ק 100 צנח בכ־12%, וה־S&P 500 איבד כ־5%, הדאו ג'ונס ירד רק ב־0.4%. גם במבט של שנה הוא עוקף את שני מדדי הדגל הפופולריים עם תשואה של 11.09%, לעומת 11% במדד S&P 500 ו־8.09% בנאסד"ק 100 - לראשונה מאז 2022.

האם המדד הוותיק הופך לחוף מבטחים בזמן שוול סטריט כולה בטלטלה? או שמדובר בתופעה רגעית שתחלוף? שאלנו את המומחים.

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"מי שמחזיק פחות טכנולוגיה ירד פחות"

"התחלנו לראות את הפיצול הזה לפני בערך חודש, בזמן שהנאסד"ק ירד במעל 10%, הדאו כמעט לא זז", אומר אייזק איידלמן מנהל השקעות במניות חו"ל במנורה מבטחים. "יש הרבה אי־וודאות בשווקים... כבר כמה חודשים נצברים חששות על ריביות, אינפלציה, מחיר הנפט והתמחור של מניות הטכנולוגיה. לכן אנחנו רואים תנועה של משקיעים לתחומים יותר דפנסיביים".

לדבריו, "הדאו ג'ונס נחשב באופן היסטורי כמדד דפנסיבי, שהשורשים שלו נמצאים בתעשייה ישנה. אם בנאסד"ק המשקל של מניות הטכנולוגיה מהוות את רוב המדד, עם משקל של סדר גודל של 65%, בדאו ג'ונס זה פחות מ־20%. גם S&P 500, הפך להיות יותר מוטה לטכנולוגיה, במיוחד אחרי 2023, בעקבות ה-AI וההתרכזות בחברות ענק, ולכן הוא גם חטף בתקופה האחרונה".

דברים דומים משמיע גם עודד מקלר, מנהל השקעות בכיר באי.בי.אי ניהול תיקים. לדבריו, "כולם מסכימים שה־AI משנה כרגע את העולם, השאלה היא האם ההשקעות האדירות שהחברות האלה כרגע משקיעות יחזירו את הכסף, ובנוסף כשהתשואות כל כך עולות, אז אנחנו מבינים שהחברות שלוקחות עליהן גם התחייבויות מאוד כבדות, אז העלויות פתאום הופכות להיות משמעותיות. תוסיף לזה שחלק מחברות הענק הן עם תזרים שלילי, כלומר משקיעות הרבה מעבר למה שהן מכניסות, אז זה מאוד מפחיד את המשקיעים".

"נוסיף על זה שהיה חשש שהטכנולוגיה רצה קדימה, ואולי גם הסינים יבואו וייתנו מענה אחר, זול יותר. לכך הצטרף החשש בעקבות הניצחון הברור של הדמוקרטים, שהיה הטריגר האחרון, לגבי מגבלות בתחום הדאטה סנטרים ופחות יכולת פיתוח של ה־AI. כל החששות האלה יחד הביאו לירידות חדות בתחום, ובאופן טבעי מי שהחזיק פחות טכנולוגיה ירד פחות".

שמרן ודפנסיבי: אבי המדדים בוול סטריט

הדאו ג'ונס, המדד הוותיק שבחבורה, כולל בתוכו 30 חברות ענק במשק האמריקאי מתחומים שונים (בניגוד ל־500 מניות ב־S&P והנאסד"ק הכולל מעל ל־3,000 חברות). המדד פורסם לראשונה בשנת 1896, לפני 130 שנה, כעשור לאחר שצ'ארלס דאו, המייסד והעורך הראשון של מגזין וול סטריט ג'ורנל, התחיל לפרסם רשימה של מניות שנסחרו בבורסה האמריקאית. מדד S&P 500, אגב, פורסם לראשונה רק יותר מחצי מאה לאחר מכן, ב־1957.

החברות במדד נקבעות בידי ועדת המדדים של החברה המנהלת אותו - דאו ג'ונס, שלוקחת בחשבון שורה של פרמטרים בהם יציבות, צמיחה מתמשכת, מוניטין ועוד קריטריונים נוספים. בניגוד למקביליו, שבוחנים בעיקר שווי שוק, מדד הדאו מעניק משקל רב יותר לגורמים איכותניים ובחירת המניות במדד מבוסס על שיקול דעת. בהתאם, הדאו ג'ונס, נחשב למדד השמרני מבין השלושה, בשל ההעדפה הברורה שלו לחברות מבוססות ובעלות רקורד מוכח.

לצד זאת, בניגוד למדדים האחרים שמשקל המניות שבהן מחושב בהתאם לשווי השוק, במדד הדאו ג'ונס משקל המניות מחושב לפי מחיר המניה. כך שלמניות בעלות מחיר גבוה יותר יש משקל גבוה ממניות אחרות, על אף ששווין עשוי להיות נמוך יותר. כך לדוגמא, חלקה של מנייית אפל , החברה בעלת שווי השוק הגדול ביותר בעולם, עומד על כ־4% מהמדד. הרבה אחרי חברות קטנות ממנה בהרבה, כמו גולדמן זאקס (10%), ויצרנית הציוד ההנדסי קטרפילר (6.5%).

לאורך השנים נמתחה ביקורת על המתודולוגיה של עורכי המדד, שנתפסה כארכאית ביחס למדדים הפופולריים האחרים. אלא שזו גם נקודת העוצמה שלו בעת האחרונה, ובכלל בתקופות שבהן הירידות מובלות בידי מניות טרנדיות, או בידי ענקיות הטכנולוגיה שמשקלן במדדים המקבילים הרקיע שחקים.

ההיסטוריה מלמדת שהדיפנסיביות של המדד היא גם עקב האכילס שלו. מדד הדאו ג'ונס עלה פחות ממדד S&P 500 והנאסד"ק 100 בתקופות של גאות בשווקים, אך מנגד, בתקופות של מפולת הוא גם ירד פחות. מבחינת המשקיעים הנתון החשוב הוא התשואה לאורך זמן, ושם, ספק אם הנתונים מחמיאים לדאו ג'ונס.

בניגוד לחודש ולשנה האחרונות, במבט על חמש השנים האחרונות הוא נמצא הרחק מאחור עם תשואה מצטברת של 55%, לעומת 68.6% ב־S&P 500, ו־71.5% בנאסד"ק 100. ואם מסתכלים על הטווח הארוך - 20 שנה - הפערים גדלים אפילו יותר, כשמדד הדאו ג'ונס עלה ב־578%, מדד S&P 500 עלה ב־681%, והנאסד"ק 100 קפץ בלא פחות מ־1,776%.

"אחרי ירידות לא מציע להיכנס לבונקר"

במבט קדימה מנהלי ההשקעות חלוקים ביחס להימשכות המגמה והמקום הנכון להיות בו. לדברי מקל מאי.בי.אי, "ירידות כאלה חדות הן הרבה פעמים הזדמנות ולא איום, ולכן לא הייתי מתמקד במדד כמו הדאו ג'ונס. אני אחרי ירידות לא מציע להיכנס לבונקר. הפחד אמיתי, סימני השאלה הם אמיתיים, אני לא מקל ראש ולא מזלזל בהם, ייקח זמן עד שנקבל תשובות לשאלות האלה. אבל מצד שני משקיעים צריכים לקבל החלטות ולא יכולים לחכות עד שהדברים יתבהרו".

מנגד, איידלמן ממנורה, סבור שעל המשקעים בכל זאת להמתין להתבהרות בשוק. "יש הרבה מנהלי קרנות שהייתה להם שנה מעולה, ואני מניח שאחרי שהם רואים את הנזק שהיה בשבוע או בחודש האחרון יגידו לעצמם, 'נשארו לי חודשיים עד לסוף השנה בואו נסגור את זה ברווח יפה'. כך שרובם כנראה הולכים להיות הרבה יותר דיפנסיביים".

לכך הוא מצרף גם את חוסר הוודאות הגיאו־פוליטי, שעשוי להתפוגג או להתבהר בתקופה הקרובה. "צריך איזושהי בהירות באיראן, או מצד הממשל האמריקאי, ביחס להתנהגות של הדמוקרטים. בינתיים, לפחות לטווח קצר, נראה לי שצריך להישאר בסקטורים יותר דיפנסיביים", מסכם איידלמן.

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