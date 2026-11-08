המסחר בוול סטריט היה סוער בשבוע שעבר, ובשני ימי המסחר האחרונים של השבוע המגמה הייתה שלילית - בעיקר בשל הירידות החדות ביום חמישי. במצטבר בימים חמישי ושישי מדד S&P 500 ירד ב-4.1%, מדד דאו ג'ונס נחלש ב-3.9% ומדד נאסד"ק נפל ב-4.5%. גם בסיכום שבוע המסחר המדדים המובילים ירדו.

● הנתון שישפיע על כיוון השווקים השבוע, והפרט החריג שמסתתר בו

● מה מניע את שער הדולר-שקל שזינק לשיא של כמעט שנה, ומתי תתהפך המגמה?

אלה המניות הישראליות (ובעלות זיקה לישראל) שבלטו במסחר:

ג'יי פרוג זינקה ב-35% אחרי פרסום הדוחות

בסוף חודש אוגוסט, הגיעה מניית ג'יי פרוג לשיא כל הזמנים, ומאז ועד יום חמישי שעבר, המניה נפלה ב-28.3%. ביום חמישי אחרי סיום המסחר בוול סטריט, ג'יי פרוג פרסמה דוחות, ובתגובה המניה זינקה ביום שישי ב-35.3% במחזור מסחר עצום. בסוף שבוע המסחר, מניית ג'יי פרוג ננעלה במחיר של כ-101 דולר, שמשקף לחברה שווי שוק של כ-12.5 מיליארד דולר.

ג'יי פרוג מנוהלת על-ידי שלומי בן-חיים, ממייסדי החברה, והיא מספקת פתרונות בתחום פיתוח התוכנה. החברה עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון השלישי של השנה והציגה צמיחה של 31% בהכנסות, ל-179 מיליון דולר, מתוך זה כ-102 מיליון דולר הכנסות מתחום הענן - צמיחה של 60%. לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), החברה צמצמה מאוד את ההפסד התפעולי, מ-21.6 מיליון דולר ברבעון המקביל ל-1.8 מיליון דולר. לצד הכנסות מס ברבעון, ג'יי פרוג רשמה רווח נקי (GAAP) של 6.6 מיליון דולר לעומת הפסד ברבעון המקביל. על בסיס Non-GAAP, בניכוי סעיפים חשבונאיים שונים, היא הציגה רווח נקי של 41.2 מיליון דולר - גידול של 50% מהרבעון המקביל, והרווח הנקי למניה הגיע ל-32 סנט, 9 סנטים מעל תחזיות השוק.

בן-חיים אמר שסוכני AI כותבים קוד מהר יותר מכפי שמפתחים יכולים לבדוק אותו. כל תוצר כזה צריך לאחסן, לאבטח ולנהל תחת מדיניות מוגדרת. לדבריו, ארגונים גדולים מאמצים את פלטפורמת ג'יי פרוג עבור שרשרת אספקת התוכנה שלהם.

בתגובה לדוחות, האנליסט ג'ונתן רויקהבר מקנטור נשאר בהמלצת "תשואת יתר" במחיר יעד של 115 דולר, פרמיה של 13.9%, וציין שהחברה עקפה את תחזיות השוק בכמה פרמטרים בולטים, ביניהם הכנסות, רווח גולמי, רווח תפעולי ותזרים חופשי.

ג'יי פרוג צופה הכנסות של 183-185 מיליון דולר ברבעון הרביעי, עם רווח תפעולי Non-GAAP של 28-30 סנט למניה. בכך השנה תסתיים עם הכנסות של 680-682 מיליון דולר ורווח נקי של 1.14-1.16 דולר למניה (כ-148 מיליון דולר). מדובר על צמיחה של 28% ביחס ל-2025 בהכנסות, ושל יותר מפי 5 ברווח הנקי.

סנסטאר: חברת הפורטפוליו של קרן פימי זינקה ב-47% אחרי שנפלה לשפל שנתי

ביום חמישי נפלה מניית סנסטאר לשפל שנתי של 1.3 דולר, אחרי נפילה של מעל 70% במחיר המניה בשנה האחרונה. ביום שישי, אחרי פרסום הדוחות הכספיים, המניה קפצה ב-47.3%, וננעלה במחיר של 1.9 דולר שמשקף לחברה שווי שוק של 44 מיליון דולר.

סנסטאר היא חברה קנדית שעוסקת בתחום מערכות הגנה היקפיות, עבור בתי כלא, מחסנים לוגיסטיים, אתרי תשתיות, דאטה סנטרים וכדומה. החברה היא חלק מהפורטפוליו של קרן פימי הישראלית, ויו"ר הדירקטוריון שלה הוא גילון בק מפימי. בעבר, החברה נקראה מגל מערכות. קרן פימי השקיעה בה עוד בשנת 2014, וכעבור מספר שנים ביצעה הצפת ערך כשמכרה את חטיבת הפרויקטים של החברה לאירונאוטיקס ב-35 מיליון דולר.

בסוף השבוע, החברה פרסמה את הדוחות הכספיים שלה בהם הציגה צמיחה של 37% בהכנסות ל-13.1 מיליון דולר, צמיחה של 52% ברווח הנקי ל-1.5 מיליון דולר ושל 55% ב-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) ל-2 מיליון דולר. מנכ"ל החברה, פביאן הוברט, ציין שהרבעון היה רבעון שיא לסנסטאר.

טידס צנחה לשפל אחרי פספוס תחזיות האנליסטים

חברת המלצות התוכן, טידס (אאוטבריין לשעבר), פרסמה את הדוחות הכספיים שלה ביום חמישי. לצד החולשה בדוחות עצמם, גם המפולת בשוק באותו יום לא תרמה, והמניה צנחה לשפל של כל הזמנים ומחקה 36.4% מערכה. ביום שישי, היא התאוששה מעט ועלתה ב-3.7%, למחיר שמשקף לחברה שווי שוק של כ-18 מיליון דולר בלבד. נזכיר שהחברה הונפקה לראשונה בנאסד"ק ב-2021 לפי שווי של 1.1 מיליארד דולר, ובשנה שעברה השלימה רכישה ממונפת במסגרתה רכשה את טידס בשווי של 900 מיליון דולר.

ברבעון השלישי, טידס פספסה את תחזיות האנליסטים גם בשורת ההכנסות וגם בשורה התחתונה. החברה רשמה הכנסות של 235 מיליון דולר והפסד נקי מתואם של 48 סנט למניה, וזאת בהשוואה לתחזיות האנליסטים להכנסות של 280 מיליון דולר והפסד מצומצם יותר של 20 סנט למניה. בסוף הרבעון היו לטידס בקופה 90.3 מיליון דולר, לעומת חוב של 657 מיליון דולר שרובו לטווח הארוך.

בסך הכול נרשם הפסד נקי רבעוני של 325 מיליון דולר, או הפסד נקי מתואם של 46.7 מיליון דולר; הפער מוסבר ברובו בהפחתת מוניטין בסך 272 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם הפך ברבעון השלישי לשלילי בגובה 8.1 מיליון דולר. המנכ"ל דיוויד קוסטמן ציין שההכנסות מטלוויזיות חכמות (CTV) צמחו ב-37%, וכמו חברות רבות בתחום, גם טידס "מנווטת את דרכה מול רוחות נגדיות משמעותיות שמשפיעות על האינטרנט הפתוח" אך החברה מזהה שיפור מסוים במגמות ונוקטת בצעדים לשפר את ההכנסות ואת מבנה העלויות.

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