שער הדולר החל את הבוקר בזינוק של קרוב ל-2% מול השקל ונסחר לרגע ברמה של 3.22 שקלים, כאשר בפעם האחרונה המטבע נסחר בשער הזה בחודש דצמבר האחרון. עם זאת, כדאי לזכור שגם רמה כזו של הדולר מול השקל נחשבת מאוד נמוכה בראייה היסטורית. עד לפני שנה-שנתיים רמה של 3.4 שקלים לדולר נחשבה נמוכה מאוד עבור הדולר, ומאז השקל המשיך להתחזק עוד הרבה.

● זה היה אחד הימים הגרועים בוול סטריט. מה מלמדת ההיסטוריה על ההמשך?

אלא שהדולר לא החזיק ברמה של 3.22 זמן רב. כך, במקביל לעליות החדות הבוקר במדדי הבורסה, שמזנקת ביותר מ-2%, ומתקנת חלק מהנפילות של אתמול, גם הדולר מטפס כעת מול השקל רק בשיעור של 0.9% ונסחר תמורת 3.195 שקלים.

הסיבות להתחזקות הדולר מול השקל היום קשורות קודם כל למגמה העולמית של הירידות אמש בארה"ב. אידית מוסקוביץ, מנהלת חדרי מסחר שוק ההון והמט״ח בבנק הבינלאומי מסבירה כי "העלייה בדולר באה על רקע הירידות החדות בשווקים בארה״ב כאשר המדדים הגדולים בוול סטריט צנחו אתמול ב-4%-5%.

אידית מוסקוביץ', מנהלת חדרי מסחר בבינלאומי / צילום: מעיין חיים כחלון

"הסיבה להיחלשות השקל הינה קורלציה גבוהה לשווקים בארה״ב. ירידה בשוק האמריקאי מביאה להעברת דולרים להשלמת בטחונות בחו"ל ומייצרת לחץ לעליית הדולר מול השקל".

היתרון עבור משקיעים ישראלים שחשופים לדולר, הוא שכאשר השווקים בחו"ל יורדים הדולר מתחזק וממתן את הפסדי התשואה עבור המשקיעים הישראלים. מדובר בגידור טבעי שמתרחש באופן כמעט אוטומטי ומגן במידה מסוימת על המשקיעים בישראל.

אלא שחו"ל הוא לא הסיבה היחידה לחולשה בשקל בתקופה האחרונה, אלא גם חוסר ההכרעה בבחירות בישראל. מוסקוביץ מסבירה כי "תרומה משמעותית להיחלשות השקל באה על רקע אי הוודאות הפוליטית בישראל סביב הקמת הממשלה, וכן תוצאות בחירות האמצע בארה״ב, שהמחישו באופן גלוי את גלי השנאה כלפי ישראל, ואף הפכו להיות מעשיים והביאו להפסקת הסיוע מארה״ב טרם הזמן שנקבע".

פרמיית הסיכון של ישראל עלתה

עוד היא מוסיפה כי "התרחבות פערי הריביות בין השקל לדולר מביאה לכך שהשער העתידי הינו נמוך יותר באופן מהותי מהשער הנסחר, מה שתורם להגדלת הביקוש לדולר בשוק המקומי".

מי שמצטרף לדברים הוא מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסים בבנק הפועלים, שציין כי פרמיית הסיכון של ישראל עלתה לאחרונה, "שחיקה במעמדה של ישראל בארה"ב, לצד תוצאות הבחירות בישראל, הגבירו השבוע את החששות מפני עלייה בפרמיית הסיכון של ישראל. בין הגורמים לכך: הודעתו של טראמפ ביום הבחירות בארה"ב על ביטול הסיוע הביטחוני לישראל, והצהרתו של סגן הנשיא ואנס נגד ישראל בעקבות תבוסת המפלגה בבחירות. לכך הצטרפו תוצאות הבחירות בישראל, שהגבירו את החשש מפני בחירות נוספות.

"ההשפעות ניכרו בשווקים, היחלשות השקל מול הדולר, בניגוד למגמה העולמית של היחלשות הדולר בשבוע האחרון. למעשה, מאז פרסום תוצאות הבחירות בישראל, השקל מציג את הביצועים החלשים ביותר בעולם מול הדולר".

עם זאת, שפריר מעריך כי "ההשלכות המיידיות של ביטול הסיוע הבטחוני של ארה"ב אינן דרמטיות, היות והיקף הסיוע היה נמוך מ- 1% מהתוצר של ישראל, ועל רקע ההיי טק המשגשג והצריכה הפרטית החזקה, היקף ההכנסות ממיסים בישראל גבוה ויכול לפצות על כך. עם זאת, הבעייה העיקרית איתה תצטרך להתמודד הממשלה העתידית הנה שחיקת מעמדה של ישראל בעולם בכלל ובארה"ב בפרט בשנים האחרונות, והחשש כי ללא שינוי במדיניות הממשלה העתידית - סנקציות משמעותיות יותר אכן ייכנסו לפועל.

"מאידך, אסור לשכוח כי עדיין קיימת האופציה להרחבת הסכמי אברהם עם סעודיה (סעודיה הבהירה כי הנושא תלוי גם במבנה הקואליציה העתידית), במהלך אשר יחזק משמעותית את הכלכלה המקומית, ואת שער השקל ויכול אף לשנות/למתן את תדמיתה של ישראל בעולם בכלל ובקרב צעירי ארה"ב בפרט."

הראל דותן, מנהל השקעות נגזרים ומט"ח במנורה מבטחים, מוסיף כי "יש המון אי-ודאות גם בשוק המקומי, שמשפיע לרעה. רואים את זה גם בא לידי ביטוי גם במחיקה של כל העליות בשוק המניות בארץ מתחילת שנה. לאחר שכבר היינו בעליות של 20% כעת השוק (מדד ת"א 125, נ"א) כבר חזר לרמות של תחילת שנה עם עלייה עד אתמול של 1.5%. רואים את זה כמובן גם ביחס הדולר-שקל".

אך הוא מזכיר שהמגמה היא גם עולמית, "רואים את הירידות בשוקי המניות בחו״ל, בעיקר בגלל תחום השבבים וה-AI והטכנולוגיה, והחששות גם בגלל כל ההוצאות האדירות לקאפקס (הוצאות הון כדי לממן את ההשקעות ב-AI), כשהשאלה אם זה יצדיק את עצמו ואם החברות ימשיכו להיות רווחיות. לכן, גם החששות החיצוניים, והירידות בשווקים בחו״ל, מביאים להתחזקות משמעותית של הדולר".

מה עשוי להביא לשינוי המגמה?

לדברי דותן, "בשוק המקומי, אחד הגורמים שעשויים לתרום לרגיעה הוא התבהרות תמונת אי-הוודאות. ככל שיסתמן כי ניתן יהיה להקים ממשלה יציבה ולהימנע מסבב בחירות נוסף, הדבר עשוי לחזק את תחושת הוודאות בקרב המשקיעים, מה שיאפשר למשקיעים להתמקד בנתונים הכלכליים ובביצועי החברות ולתמוך ביציבות השווקים.

"במקביל, בשווקים הגלובליים, ככל שהתיקון והירידות יימשכו, הם עשויים לתמוך בהתחזקות הדולר מול השקל. עם זאת, בשלב זה ההערכה היא שמדובר בתיקון בשווקים ולא בתחילתה של מפולת. לכן, התייצבות בשוקי המניות בחו"ל עשויה להביא גם לרגיעה בשוק המט"ח ולמתן את הלחצים להתחזקות הדולר."