יום המסחר בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים חדות במיוחד: מדד ת"א 35 צלל בכ-3.7%, מדד ת"א 125 איבד כ-3.4% ומדד ת"א בטחוניות התרסק במעל ל-7%. ברקע לנפילות בתל אביב עמדו בין היתר עדכון המדדים התקופתי ומפולת כבדה בוול סטריט, שם נאסד"ק צונח בכ-5% על רקע מימושים אגרסיביים במניות השבבים והבינה המלאכותית וחששות מהשלכות תוצאות הבחירות בארה"ב.

● שני אנליסטים מפורסמים, שתי תחזיות מנוגדות: האם מניות השבבים בדרך לקאמבק או למפולת?

מושיק יוספוביץ, מנהל מניות ישראל ב"מגדל ביטוח ופיננסים", מסביר מה עומד מאחורי יום המסחר הסוער, מי מוכר ואיפה בכל זאת מסתתרת נקודת האור למשקיעים.

"אנחנו נמצאים בתוך מה שאפשר להגדיר כ'סערה מושלמת' שמשפיעה על כולם", אומר יוספוביץ. "בישראל פרמיית הסיכון עלתה על רקע חוסר הוודאות הפוליטי המקומי, ולכך התווספו תוצאות הבחירות בארה"ב שהכניסו לחץ נוסף. במקביל, בארה"ב רואים בשבועות האחרונים לחץ כבד ומגמת ירידות בסקטור מניות השבבים - מגמה שהעמיקה היום ומשפיעה באופן ישיר גם על השוק המקומי שלנו. כשנאסד"ק נופל ב-5% ות"א 125 מוחק כמעט את כל התשואה מתחילת השנה, מדובר באירוע מערכתי".

מושיק יוספוביץ, מנהל מניות ישראל ב''מגדל ביטוח ופיננסים'' / צילום: מגדל

הוא מתייחס גם לירידה החדה בסקטור הביטחוני, שכבר איבד מעל 30% מתחילת השנה וצנח רק היום ב-7%. "מדד הביטחוניות, שריכז עניין רב בתקופה האחרונה, הושפע היום באופן ישיר בין השאר מתוצאות הבחירות בארה"ב וההערכות המחודשות בשוק לגבי כיווני המדיניות והתקציבים הביטחוניים בעולם".

האם מדובר בשינוי מגמה עמוק או בבריחה רגעית של משקיעים?

"מדובר בפאניקה מסוימת ורוחבית - מהלך קלאסי של 'Flight to safety' (בריחה לחוף מבטחים). המשקיעים מודאגים מהאטה בהשקעות של חברות ומחפשים מקום מקלט, ולכן אנחנו רואים מעבר מובהק של כספים ממניות לכיוון איגרות חוב ממשלתיות שנחשבות לבטוחות יותר".

מי הגורם העיקרי שלוחץ על כפתור המכירה כרגע בת"א - המוסדיים, הזרים, או הציבור?

"מעניין לראות שדווקא בקרב המשקיעים הזרים כמעט לא רואים מכירות. הידיים הזרות שנמצאות כאן כבר למדו משברים בישראל, הפיקו לקחים ולא ממהרות לברוח. עיקר המכירות מגיע ממשקיעי הריטייל - הציבור הרחב שחושש מהכותרות ומוציא כסף מהבורסה".

מה המסר שלך למשקיעים שרואים את המסכים האדומים וחוששים להמשך?

"חשוב לזכור שישראל היא מדינה שהוכיחה שוב ושוב שהיא יודעת להתמודד עם משברים גדולים ומורכבים. הכלכלה המקומית חזקה, התמודדנו עם התרחישים הקיצוניים ביותר בשנים האחרונות, ומצבם של המשק ושל הצרכן המקומי עדיין טוב ויציב. ההיסטוריה מלמדת שתקופות קשות ותנודתיות מהסוג הזה מייצרות הזדמנויות השקעה אטרקטיביות - זה תמיד הוכיח את עצמו, וכך גם עכשיו".