רשת אושר עד ממשיכה להרחיב את פעילותה בתחום מוצרי הטכנולוגיה והפעם עם אחד המכשירים היקרים והמדוברים ביותר שהשיקה אפל בשנים האחרונות. הרשת הצטיידה במלאי של יותר מ-1,000 יחידות מדגם ה-iPhone Duo, האייפון המתקפל הראשון של ענקית הטכנולוגיה, שאותן תמכור בהנחה של כ-1,000 שקל לעומת מחיר השוק (7,999 שקל). המכשירים יימכרו בשבעה סניפים ברחבי הארץ, לצד מאות יחידות של אוזניות AirPods 5, שיוצעו במחיר של 399 שקל, הנמוך בכ-300 שקל ממחירן המקובל אצל היבואן הרשמי.

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הסניפים שבהם יוצעו המכשירים הם פתח תקווה, ראשון לציון, תלפיות בירושלים, תל אביב, עפולה, קריית ים ועד הלום באזור אשדוד. מדובר במהלך חריג יחסית גם עבור אושר עד, שהתרגלה בשנה האחרונה לשווק אלפי מכשירי אייפון במחירים מוזלים. בניגוד לדגמי האייפון הרגילים, המכשיר המתקפל פונה לקהל מצומצם יותר בשל מחירו הגבוה, שמתחיל בישראל בכ-8,200 שקל. למרות זאת, הרשת בחרה להצטייד בכמות גדולה במיוחד, על רקע ההערכות בענף לגבי היקפי המלאי המצומצמים שקיבלו חלק מהמשווקות הרשמיות.

למעשה, כפי שנחשף בגלובס בחודש שעבר, אפל הקצתה לישראל כ-500 מכשירים מתקפלים בלבד בגל ההשקה הראשון. כמות זו נועדה להיות מחולקת בין כלל היבואניות הרשמיות, רשתות השיווק ומפעילות הסלולר, כך שלחלק מהמשווקות הוקצו עשרות מכשירים בלבד. כעת אושר עד מציעה מלאי הגדול ביותר מפי שניים מהכמות שהוקצתה אז לשוק הישראלי כולו.

אסטרטגיית ה"האנטינג"

המהלך הנוכחי מגיע לאחר שורה של מבצעים שביצעה אושר עד בשנה האחרונה בתחום הסלולר. בנובמבר אשתקד החלה הרשת למכור מכשירי אייפון 17 ביבוא מקביל במחירים נמוכים משמעותית מאלה של המשווקות הרשמיות, ועוררה ביקוש חריג שהוביל להתרוקנות המלאי בתוך זמן קצר. בהמשך הצטרפו למגמה גם רשתות מזון מתחרות, בהן ויקטורי ויוחננוף.

עם השקת סדרת האייפון 18 בספטמבר האחרון חזרה אושר עד על המהלך, והציעה את דגם הפרו עם נפח אחסון של 256 גיגה-בייט במחיר של כ-4,490 שקל. בתחילת אוקטובר היא אף הורידה את מחירו ל-3,999 שקל בארבעה מסניפיה, פער של יותר מאלף שקל ממחיר השוק. המהלכים הללו משתלבים באסטרטגיית ה"האנטינג" של הרשת, שבמסגרתה היא מאתרת עסקאות נקודתיות לרכישת מוצרים מבוקשים בכמויות גדולות, ומשווקת אותם במחירים אטרקטיביים במטרה למשוך לקוחות אל הסניפים.

האייפון המתקפל החדש, שהושק בחודש שעבר, מהווה את כניסתה הראשונה של אפל לקטגוריה שבה מתחרות כבר שנים חברות כמו סמסונג וגוגל. המכשיר כולל מסך חיצוני בגודל 5.4 אינץ' ומסך פנימי מתקפל בגודל 7.6 אינץ', המאפשר שימוש המזכיר טאבלט קטן. עם זאת, בסקירה שפורסמה בגלובס בסוף אוקטובר נמצא כי לצד איכות הבנייה הגבוהה והמסך המרשים, מדובר במכשיר כבד ומסיבי יחסית, עם מגבלות במצלמה ובחוויית השימוש. גם דיווחים על תקלות במסכים של מכשירים ראשונים העלו שאלות בנוגע לבשלות הדור הראשון.

כעת יהיה מעניין לראות אם ההנחה של אושר עד תצליח לייצר ביקוש דומה לזה שנרשם במבצעי האייפון הקודמים, גם כשמדובר במכשיר שמחירו נותר גבוה במיוחד, אפילו לאחר ההוזלה.