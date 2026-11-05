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מי אני | פורת בן דוד, בן 24 מגבעתיים. אנליסט מימון תאגידים בחברת הייעוץ MNS מבנה התיק: 20% נזיל בקרן כספית; 40% במדדים רחבים, בהם נאסד"ק, P&S ות"א 125; 20% במדדים ממוקדים כמו תעודת סל Global X על אנרגיה אטומית; עוד 20% במניות, בהן IBM וצ'ק פוינט

פורת בן דוד, 24, אנליסט בחברת ייעוץ המלווה באופן שוטף עסקאות ענק של מיליארדים, נחשף לשוק ההון בגיל צעיר מאוד. "גדלתי בבית שנושם את שוק ההון, אבא שלי שחקן בתחום הפיננסים, וכבר כשהייתי בן 11־12 הוא לימד אותי שכסף נשחק ושצריך לחשוב על דרכים לפתח אותו. כמו גם איך כסף עושה כסף, מה המשמעות של אינפלציה - שלאדם בגיל צעיר זה יכול ממש לפתוח את הראש לעולמות שהוא לא מכיר".

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בהמשך, לאחר שירות צבאי בחיל מודיעין, בחר בן דוד ללמוד כלכלה ומדעי המידע באוניברסיטת בר אילן. הוא הקים שם את מועדון שוק ההון וההשקעות של בר־אילן - קהילת סטודנטים פעילה בתחומי שוק ההון, ועמד בראשו כיו"ר. כיום, הוא בעיצומו של תואר נוסף בניהול פיננסי במגמת שוק ההון.

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"התחלתי להתעניין מגיל ממש צעיר, 11־12, כשאבא שלי לימד אותי על השקעות. אבל את ההשקעה הראשונה שלי ביצעתי בפועל רק כשהשתחררתי מהצבא, בשנת 2021. כשהייתי בתיכון, מתוך הקריאה וההיכרות עם שוק ההון התחלתי לייעץ לחברים איפה להפקיד את כספם, אבל זה היה יותר בעולמות של קרנות כספיות. זו הייתה תקופה שכולם השקיעו בפיקדונות, בגלל האחוזים הגבוהים שהיו בהם כשהריבית הייתה אפסית, ורציתי לחשוף את האנשים יותר לאופציות של קרן כספית.

"הייתה לי קרן כספית מהתיכון, וגם במהלך הצבא לצערי עדיין לא השקעתי בשוק ההון. כשהשתחררתי, אמרתי שאין מצב שאני משקיע את המענק בקרן כספית, כי בסוף מקבלים תשואה קטנה מאוד. זאת נקודת הזמן שבה אמרתי 'אוקיי, אני מתחיל לקבל כסף והגיע הזמן להכניס אותו למקום שבו אשמור אותו להרבה זמן'.

"את ההשקעות הראשונות ביצעתי במדדים - ב־S&P 500, ראסל Growth ומעט בשוק הישראלי. התחלתי כמשקיע מאוד שמרן, ומתוך כך הגעתי בעצם להבנה שאני מוכן להשקיע במניות, סביב 2023. המניה הראשונה שהשקעתי בה היא אמזון, דווקא כשחוותה איזו חבטה. בעיתונות דיווחו על פיטורים בחברה לצורך התייעלות לוגיסטית, וזה הוצג כתופעה שלילית, אבל מה שאני הבנתי זה שהיא הצליחה להוריד את עלות השילוח ליחידה. זאת הכותרת שתפסה לי את הקשב - שיש פה מעין עלות שולית פוחתת. הבנתי שזה יתבטא ברווחיות בהמשך.

"המניה עלתה, וחשבתי לי 'בוא'נה איזה כיף. אם חוקרים מספיק טוב ומכירים את השוק, אפשר להרוויח'. התחלתי לנסות לזהות כל מיני בעיות בחברות ובשווקים, וכן לפעמים גם הפסדתי".

באיזו השקעה הפסדת?

"שמתי לב שה־CRM (מערכת ניהול קשרי לקוחות, אל"ו) בהרבה אתרים שנכנסתי אליהם נוראי, והחלטתי להשקיע בחברה שנקראת קלירווטר אנליטיקס, שיש לה מערכת שמשלבת בין כל האסמכתאות בעולמות הפיננסים, בתי השקעות וכדומה. חשבתי שזה פתרון טוב ושה־CRM פשוט נשארים מאחור. אבל קיבלתי שם 'הארה' כי המניה ירדה בעשרות אחוזים ואני הפסדתי כמה אלפי שקלים בהשקעה הזאת. הבעיה שלי הייתה שלא עשיתי את הקישור בין התמה שלי לגבי הצורך לשפר את התחום, לבין היכולת של החברה. זה גרם לי להבין שאני לא כל־יכול. לימד אותי קצת צניעות בהשקעות.

"מהסיפור הזה למדתי שלא מספיק שאני חוקר שוק מסוים ומזהה חוסר, אני חייב לנבור בדוחות הכספיים, לקרוא את דוח הדירקטוריון, להבין לאן החברה הולכת. זה הוביל אותי לעשות השקעות הרבה יותר טובות בהמשך. המניה הבאה שקניתי הייתה פאלו אלטו. נכנסתי דווקא כשהיא ירדה ב־25%, ובהמשך היא עלתה בעשרות אחוזים".

איך אני מתעדכן

"אני משתמש בכלים מתקדמים של AI כדי לנתח מניות ומגמות בשוק. עובר על הדוחות של חברות, מסדר לעצמי טבלאות וגרפים כדי להבין מה עושה החברה, הסביבה שבה היא פועלת. לפעמים מדובר בהמון מידע טכני באנגלית ומלא נתונים, אז אני משתמש בכלי ה־AI דוגמת Gemini וקלוד כדי לנתח את המידע.

"חוץ מזה, פיתחתי תחביב לנסות לזהות מגמות, כשלים ומה עומד לקרות בשוק מסוים. ברגע שאני חושב שמשהו עומד לקרות אני מחפש בכלי AI את החברה שהכי מתאים להשקיע בה, לפי ההערכות שלי. זה עוזר להתעדכן ואפילו להרוויח".

שאלון מהיר טוויטר או טלגרם?

"טוויטר, קל. כי בטוויטר, בשונה מטלגרם, אני יכול ממש לסנן את הפיד שלי, להתמקד במשפיענים שאני אוהב ולראות גם את הצד הנגדי. בטלגרם יותר קשה להגיע לקבוצות ספציפיות שמראים בהן כל מיני דברים מנוגדים. מנוע החיפוש בטוויטר יותר טוב". ביטקוין או אתריום?

"אני מאוד רחוק מזירת הקריפטו. אני לא מפחד לומר שאני לא כל כך מבין בתחום ולכן אני לא משקיע בזה. ההשקעות שלי מבוססות ברובן על קריאת הדוחות של החברות והכרת החברה, ובזירת הקריפטו אין לי יכולת לעשות את זה". ת"א 35 או S&P?

"P&S, כי עם כל האהבה שלי למדינה שלנו, בסוף היא קטנה וההיסטוריה שלה מוגבלת. ל־S&P 500 יש שנים רבות מאחוריו ותשואות יפות בעברו, ולכן גם התיק שלי מכיל יותר P&S מתל אביב, ואני גם לא משקיע בת"א 35 אלא במדד ת"א 125". מדדים או מניות?

"גם וגם, אבל מדדים באחוזים גבוהים יותר. ובמניות ממליץ להבין במה משקיעים - לא להקשיב למשפיענים". חשבון בבנק או בבית השקעות?

"אני מנהל את התיק שלי דרך בנק דיסקונט. ממליץ לבחור בחשבון שיש בו את העמלות הכי טובות והכי בטוח להשקיע דרכו. בדיסקונט יש לי עמלות מעולות ובפעולות מסוימות אפילו אין לי עמלה. מעבר לזה, מאוד נוח לי להשקיע דרך הבנק, כי ברגע שנכנסת לי משכורת, באופן אוטומטי היא בחלקה הולכת להשקעה, וזה משהו שהיה לי מאוד קשה לעשות בבית השקעות".

לקח שלמדתי

"השיעור הכי חשוב שלמדתי זה להבין ששוק ההון מתמחר את העתיד, כך שהלקח הוא לחקור את העתיד. אם למשל יש דוח טוב לחברה, זה לא מספיק, חשוב מאוד לחקור את הכיוון אליו הולכת כל חברה, מעבר למה שמוצג עכשיו בדוחות הכספיים שלה. יכול להיות שהיא מציגה המון כסף בהכנסות, אבל זה זמני, כי אין לה אופק עתידי. לפעמים חברה עומדת להשקיע המון כסף במשהו חדש, וזה לרוב מפחיד משקיעים, אבל יכול להיות שבלי ההשקעה הזאת החברה הייתה נמחקת. אסור שהפחד יניע אותנו, אלא לאסוף כמה שיותר מידע. וגם אם טעינו ־ חשוב מאוד לא להתחרט. בסוף לומדים מכל הטעויות שעושים בשוק ההון".

בחיים לא אשקיע ב...

"בחברה שלא ניתחתי. טרנדים זה נחמד אבל לא אשקיע בחברה שאין איך לנתח את המגמות שלה ואת הכסף שלה. אין לי כללים מסוימים או מגבלות אחרות להשקעות".

משהו שאני עוד צריך ללמוד

"כנראה שאני צריך ללמוד לשחרר חלק מהחברות שאני נשאר איתן הרבה זמן, כי כבר התאהבתי בהן. אחרי שחקרתי לעומק והכרתי וקניתי, כואב לי קצת לשחרר אותן. יש חברות שאני ממש נקשר לסיפור שלהן, מתחיל להכיר את ההנהלה ואני ממש Into it. לדוגמה צ'ק פוינט. בעתיד אגלה אם טעיתי שלא שחררתי".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"מ־2021 עד היום הכפלתי את התיק. קשה לדעת מה התשואה נטו, כי לא נשארתי סטטי לאורך השנים, ואני גם מפקיד כל חודש סכום קבוע בתיק. Dollar־Cost Averaging (השקעה בסכום קבוע) זו דרך חיים עבורי.

"בשנת 2026 עשיתי כ־30% על המניות. המדדים עשו לי קצת פחות תשואה, סביב ה־17%, והקרן הכספית הורידה לי את התשואות. אבל אלה החיים".

המלצת מעקב

"מניית IBM. ב־2026 הייתה לה צניחה קלה, אבל היא גוף ענק במגזר התוכנה, הכי רווחית בו ותזרים המזומנים שלה חיובי. היא גם מחלקת דיבידנד מעולה למי שמחפש תשואת דיבידנד. בנוסף, יש להם מהלך חדש ומומחיות אדירה ברגולציה להטמעת AI בחברות פיננסים, והיעד קדימה זה אופציית המחשוב הקוונטי".