הוא רק בן 14.5 וכבר הכפיל את ההשקעה "ברוב המניות בתיק"

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מי אני | עוז כהן, בן 14.5, תלמיד כיתה ט’ ממושב ניר צבי מבנה התיק: 100% מנייתי. בין היתר, מחזיק במניות אלביט, מזרחי טפחות, מיטב, צים, קבוצת עזריאלי, רמי לוי, מטא, פייבר ועוד

כשמומחים לשוק ההון אומרים ש"כדאי להתחיל להשקיע מוקדם", הם כנראה לא התכוונו לכל־כך מוקדם כמו עוז כהן. כהן, בן ה־14.5, תלמיד כיתה ט’ מניר צבי, ביצע את ההשקעה הראשונה שלו בגיל 11 בלבד. מאז, הוא מנהל תיק השקעות, מוכר וקונה מניות וקורא גרפים של מניות בין המבחנים בבי"ס לבילוי עם החברים במגרש. "הצלחתי להשיג בתיק ההשקעות שלי בתוך כשלוש שנים תשואה של מעל 100%, כאשר את מרבית המניות שקניתי לא מכרתי אף פעם. יש לי גם מניה שעשתה 200%", הוא מספר ומגלה שכבר גיבש אסטרטגיית השקעות: "אני משקיע במניות, שזו סוג השקעה מסוכנת יותר ממדדים, אבל התוצאות שהצלחתי להשיג הגיעו מכך שהשקעתי במניות של חברות איכותיות ויציבות ולא בהשקעות בסיכוי גבוה ותנודתי. אני גם צעיר ויכול להתמודד עם ההפסדים, אבל בחרתי בכוונה בחברות גדולות שקצב ההכנסה שלהן טיפה יותר איטי וההפסדים שלהם יותר קטנים".

● יש לו 9 שנים להגיע למיליון שקל בתיק, והוא לא בונה על פרישה מוקדמת

● "נכנסתי לשוק ההון כדי להבין איך הכסף עובד. עזרתי להורים לצאת מהמינוס"

החברים שלו פחות בעניין של השקעות, אבל הוא חושב שכדאי להם להתחיל. "זה לא נושא שיחה אצלנו, יש לי כמה חברים שההורים עזרו להם להפקיד את הכסף של הבר מצווה בשוק ההון, אבל הם לא בהכרח מתעניינים בזה. לדעתי החשיפה המוקדמת לעולם ההשקעות היא טובה".

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"התחלתי להתעניין בשוק ההון בגיל 11, בהתחלה בשאלות בלתי פוסקות לאבא שלי, אחר כך עברתי לקריאה יומיומית של עיתונות כלכלית ותכנים שעלו באפליקציות, ומגיל 12 אני משקיע באופן עצמאי ועקבי במניות.

"הכול התחיל מזה שאבא שלי פתח לאחים שלי ולי חשבון בבית ההשקעות מיטב, ואמר לנו שכל אחד יכול לקנות מניה לבחירתו ב־2,500 שקל. הוא נתן לנו רשימה של חברות בצירוף ערך המניות ונתונים נוספים על החברה, ואמר ‘תראו למה אתם מתחברים’. בחרתי מניה של מזרחי טפחות, הרגשתי שבנק זה עסק יציב יותר. זו הייתה ההחלטה הראשונה שלי בשוק ההון. אחרי שאבא קנה לנו את המניות שבחרנו, הוא אמר ‘מעכשיו אתם מנהלים את התיק שלכם. תבחרו מניות, לכו תעשו מחקר ותתחילו להשקיע’, ועודד כי אם נשקיע נכון הכסף יכפיל את עצמו.

"בשנה הראשונה לא נגעתי בתיק בכלל ורק הסתכלתי על העליות של המניה. באותה תקופה המניה של מזרחי טפחות יותר מהכפילה את עצמה ותוך שנה פתאום היו לי 5,600 שקל. ממש התלהבתי מזה, הבנתי שאפשר ממש להרוויח. גם קיבלתי דיבידנדים שהבנק חילק אז. זה גרם לי לשאול יותר את אבא שלי ולקרוא קצת על מניות והשקעות, והחלטתי לקנות עוד מניות מהכסף שהיה לי מימי הולדת וחסכונות. כשהתחלתי להתעניין אז גם ברשתות החברתיות התחילו לקפוץ לי תכנים שקשורים להשקעות. פתאום התחילו לקפוץ לי באינסטגרם הסברים של כל מיני משקיעים, כל הפיד שלי נהיה בנושא השקעות. אחרי כמה זמן העברתי לאבא שלי רשימה של כל המניות שאני רוצה לקנות.

"המניה השנייה שקניתי הייתה אלביט בתקופת מלחמת חרבות ברזל. ראיתי סרטונים באינסטגרם של משקיעים, וגם אבא שלי הסביר לי שזו חברה שעוסקת בנשק ובתקופת המלחמה היא כנראה תעלה, אז קניתי מניות ב־700 שקל ועכשיו אני מורווח 200% במניה הזאת.

"היו לי גם הפסדים. המניה השלישית שהחזקתי הייתה של נייקי, שקניתי אותה כי חשבתי שזו חברה גדולה ומצליחה והיא תמשיך להצליח. אבל נייקי ירדה הרבה בתקופה האחרונה ועל ה־600 דולר שהשקעתי שם הפסדתי 250 דולר. אחר כך ראיתי סרטונים על זה שהיא בתקופה הכי גרועה שלה ולא שווה עכשיו לסחור במניה. אמרתי לאבא שלי שכנראה זו הייתה טעות להשקיע בה, והוצאתי את הכסף משם בהפסד. אבל בכסף הזה כבר קניתי מניה אחרת, והוספתי עליה עוד כסף, ושם אני כבר ברווח".

איך אני מתעדכן

"אני קורא עיתונות כלכלית, מתעניין בחדשות שנוגעות לחברות ולשוק ההון, רואה תכנים בנושא בטיקטוק ועוקב אחרי מניות באפליקציה של מיטב טרייד ובנוספות שרואים בהן גרפים של מניות ־ כמה הן עלו וכמה הן שוות. אני נעזר הרבה בצ’אט (AI) כדי לנתח נתונים וגרפים שאני רואה".

שאלון מהיר איקס (טוויטר) או טלגרם?

"לא זה ולא זה. זה של המבוגרים. לי יש אינסטגרם וטיקטוק. ביטקוין או את'ריום?

"אמנם אין לי השקעות בקריפטו בכלל ואני פחות מתעסק בזה, אבל ממה שקראתי וראיתי, אם הייתי מחליט לקנות מטבע קריפטו כלשהו זה היה ביטקוין. הוא המטבע המוביל". ת"א 35 או S&P 500?

"אף אחד מהם, כי אני לא במדדים בכלל. זה פחות תחום העניין שלי בהשקעות כרגע". מדדים או מניות?

"מניות. התחלתי להתעניין בשוק ההון בזכות אבא שלי והוא הראה לי קודם כל את עולם המניות, ופחות נחשפתי לעולם המדדים. בהמשך קראתי ולמדתי קצת יותר, אבל אני עדיין לא מבין בזה מספיק, ואני גם מרגיש שבגיל שלי זה הזמן להתנסות וללמוד על השוק דרך מסחר במניות. אני יודע שזה מסחר יותר מאתגר והסיכון גבוה יותר, אבל אני חושב שהיכולת ללמוד באמצעות השקעה במניות ספורדיות בתחילת הדרך היא יותר גבוהה. במדדים יש פחות התעסקות וגם פחות סיכון, ודווקא בגיל שלי אני מרגיש שאני יכול לקחת את הסיכון, ודרך המסחר במניות ללמוד למה דברים קורים בשוק ההון כמו שהם קורים. אני כל היום לומד ומתרגם את מה שאני רואה ברחוב לשוק ההון". חשבון בבנק או בבית השקעות?

"בית השקעות, כי זה יותר זול ויותר נוח. העמלות בבתי ההשקעות נמוכות יותר, ונוח יותר לנהל ולעקוב אחרי ההשקעות דרך האפליקציות שלהם".

לקח שלמדתי

"שלא צריך להתרגש ולפחד משוק ההון, גם בגיל שלי. לא לפחד להתנסות, ללמוד את הנושא ולעקוב אחרי מניות, זה לא קשה. זה תחום שנשמע רחוק עבור נוער בגיל שלי, אבל זה ממש לא אמור להעסיק רק את ההורים שלנו.

"אמנם הייתי צריך לפתוח את חשבון ההשקעות באמצעות אבא שלי כאפוטרופוס, כי אסור לפתוח חשבון השקעות לפני גיל 18, ואני עוקב אחרי המניות באפליקציה בטלפון הנייד שלו, אבל אני מנהל את התיק שלי ומקבל את ההחלטות בעצמי. הורדתי אפליקציות של מעקב אחרי מניות כאמור, ואני עוקב אחרי החברות בתיק שלי ואחרות, ומקבל את ההחלטות לגבי אילו מניות למכור או לקנות. הלקח שלי הוא שכדאי להתחיל בגיל צעיר, כי זה הזמן שלנו לנסות ואולי אפילו להפסיד לפעמים ־ וללמוד מזה".

בחיים לא אשקיע ב...

"אני עדיין לא יודע במה לא אשקיע כי אני עוד לא יודע מספיק על השוק. אני חושב שלא אשקיע בהימורים ודברים כאלה, אבל עוד לא הגעתי למצב שאני בדילמה, כי אני עדיין לומד, מתנסה ובודק לאט את הגבולות שלי".

משהו שאני עדיין צריך ללמוד

"אני עדיין בתחילת הדרך בהשקעות ואני רוצה ללמוד איך אני יכול לפתח את התיק שלי עוד יותר, וכיצד להרוויח עוד יותר כסף. התחלתי מוקדם ואני כל הזמן לומד, כדי שהכסף שלי ימשיך לייצר עוד כסף".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"התחלתי ב־2,500 שהשקעתי והיום יש לי באזור 22 אלף שקל. ברוב המניות הכפלתי את ההשקעה, ברוב המניות עשיתי בין 70% ל־100% ויש את המניה שעלתה 200% בשלוש השנים שאני משקיע. אחרי ההשקעה הראשונה של ה־2,500 שקלים מאבא שלי, המשכתי להשקיע כספים שלי מהבר מצווה וממסיבות יום הולדת. לא נגעתי במתנות שנתנו לי. בזמן שאחים שלי קנו לעצמם דברים עם הכסף מהמתנות, אני את הכול השקעתי בשוק ההון. "הרווח שלי כרגע בתיק הוא בסביבות ה־12 אלף שקל".

המלצת מעקב

"אני ממליץ לעקוב אחרי מניית מיקרוסופט, כי זו חברה מצליחה שהרבה זמן לא ירדה, והיום היא במיוחד מעניינת לנוכח העיסוק ב־AI. אני רואה בה מניה בטוחה יותר מהרבה אחרות. באופן כללי אני ממליץ לעקוב אחרי כל המניות של החברות בתחום ה־AI, הן הכי חדשניות".

מעוניינים להשתתף במדור? כתבו לנו Invest@Globes.co.il

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