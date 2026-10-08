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מי אני | נינה יזושין, בת 25 מחיפה, בעלת תואר במנהל עסקים ופסיכולוגיה מאונ' ת"א, עובדת בתחום הסטארט־אפים, הון סיכון וההשקעות, יוצרת תוכן לעסקים ומנהלת עמוד לינקדאין ליזמים מבנה התיק: 80% במדד 500 S&P ו־20% בקרן כספית נזילה

נינה יזושין, בת 25, עלתה עם הוריה מרוסיה לישראל לפני כמעט 14 שנה, כשהייתה בת 12. "כמי שגדלה במשפחה של עולים חדשים לא היה לי מי שילמד אותי את כל המושגים של ביטוח לאומי, מס הכנסה וכדומה. ההורים שלי התמודדו עם פערי השפה", היא מספרת.

עם שחרורה מהצבא, כשהחלה לעבוד ולחשוב מה לעשות עם כספי הפיקדון שקיבלה, התחילה להתעניין בהתנהלות כלכלית ובהשקעות. "בעיקר כי הרגשתי שאני פשוט לא מבינה מספיק איך כסף עובד. תוך כדי הלמידה הבנתי שגם ההתנהלות הכלכלית בבית של ההורים שלי לא הייתה טובה; התחלתי ללמוד יותר לעומק, בניתי איתם תהליך מסודר, ובגיל 23 עזרתי להם לצאת ממינוס וחובות ולשנות משמעותית את הדרך שבה הם מתנהלים עם כסף".

● התשואה שלה נמחקה בגלל מניה אחת, והיא עדיין חולמת לפרוש מהעבודה בגיל 40

● 300 מיליארד שקל בפנסיה מנוהלים ללא פיקוח. ברשות שוק ההון מתכוונים לשנות את המצב

יזושין מספרת שכשהיא החלה לעזור להוריה להתנהל נכון כלכלית, אמא שלה הייתה אומרת לה: 'אני מפחדת להיכנס לחשבון הבנק'. "היא פחדה לבדוק מה הולך שם, אבל עכשיו אנחנו עושים ישיבות תקציב קבועות ונכנסים ביחד לחשבון. ההתנהלות השתנתה מקצה לקצה. זה לקח זמן, ההורים שלי כל הזמן היו נכנסים למינוס ולקחו הלוואות לצריכה שוטפת. הם רצו להתנהל אחרת, אבל אמרו שהם לא מבינים מספיק כדי לשנות את המצב".

אז יזושין למדה את הנושא וליוותה אותם צעד־צעד. "לקחתי את זה כפרויקט. גם אני לא הבנתי בזה, אז לימדתי את עצמי כל מה שהיה צריך לדעת על הלוואות פריים פלוס, עמלות, פיקדונות, הכול. הלכתי איתם לבנקים למחזר הלוואות בתנאים טובים יותר, ניתחנו את ההוצאות והכנסות שלהם כדי להבין לאיפה הולך הכסף, ולבנות תזרים שהוא חיובי, ואחרי תהליך של חצי שנה הם התאפסו כלכלית".

בדרך גילתה יזושין את שוק ההון והגיעה לתובנות שמלוות אותה עד היום. "הבנתי כמה חשוב לא רק לדעת לנהל כסף, אלא גם לגרום לו לעבוד בשבילך. היום אני בת 25, עובדת בעולם הסטארט־אפים וההשקעות, והסיפור הזה מאוד משפיע על הדרך שבה אני מסתכלת על כסף".

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"בגיל 21, כשהשתחררתי, עם הלימוד העצמי איך להתנהל כלכלית, התחלתי גם ללמוד על שוק ההון - לחקור את הנושא לבד בקבוצות פייסבוק, פודקאסטים. לפני ההשקעות, התחלתי בדברים בסיסיים של להבין איך עובד כל תלוש שכר, ותוך כדי גיליתי את קבוצת הפייסבוק 'ידע שווה כסף' ואת 'השקעות לעצלנים', ושם דיברו לא רק על איך להתנהל עם כסף אלא גם איך להשקיע אותו. ראיתי שזה עולם שלם שאני לא מבינה בו כלום.

"הצלחתי די מהר להבין את המושג קופת גמל להשקעה, אז ישר הפקדתי את מענק השחרור שלי בקופת גמל כזו, בעיקר כי ידעתי שאחרת כנראה אבזבז אותו. בהמשך הבנתי שחיסכון זה חשוב, אבל גם חשוב לתת לכסף לעבוד בשבילך ולא רק לחסוך אותו; נכנסתי יותר לעומק בנושא שוק ההון. הבנתי שצריך קרן חירום שכדאי שתהיה נזילה ועדיף שתהיה בקרן כספית, אז פתחתי כזו גם לעצמי וגם לאחי ולהורים שלי.

"אחר כך המשכתי קדימה ועשיתי קורס השקעות, שם נחשפתי למדדים כמו S&P 500, ורק אז פתחתי תיק השקעות עצמאי. הקורס היה של עמותת 'משקיעות', קורס לנשים בחיפה, ובעקבותיו לפני חצי שנה פתחתי את התיק העצמאי. זה ממש נתן לי את הכלים הבסיסיים להבנה עמוקה יותר בשוק ההון שהייתה חסרה לי".

איך אני מתעדכנת

"אני לא מתעדכנת במה שקורה בתיק שלי בכלל, אבל כן מעניינים אותי המגמות בשוק ודברים שקורים בעולם ויכולים להשפיע על שוק ההון. אז אני עוקבת אחרי החדשות הכלכליות ואחרות ותכנים שקשורים לשווקים בכל הרשתות החברתיות ומאזינה לפודקאסטים רלבנטיים כמו ה'השקעות לעצלנים' ו'ידע שווה כסף'. אני מאזינה גם לתכנים שמעלה אבנר סטפק (יו"ר מיטב, אל"ו). אבל זה לא מידע שלפיו אני מקבלת החלטות בהשקעות, כי ההחלטות שלי מחושבות וזהירות וברמת סיכון נמוכה. למעשה קיבלתי החלטה אחת איך להשקיע - לשים כסף במדד ובקרן הכספית - ואני פשוט מיישמת אותה.

"אני מפקידה כסף לתיק כל חודש ולא מתעסקת בו. אם יש לי אפשרות להעלות את ההפקדה כי השכר היה גבוה יותר אז אני עושה את זה. אני קודם מפקידה בתיק ההשקעות ורק אחר כך משתמשת בכסף להתנהלות השוטפת שלי. אין מצב שאני מבזבזת את הסכום שאני אמורה להפקיד להשקעות".

שאלון מהיר איקס (טוויטר) או טלגרם?

"טלגרם. אין לי בכלל טוויטר. טלגרם יותר נגיש ומרגיש לי שטוויטר פונה יותר לקהל המבוגר. אני לא מכירה צעירים בגילי שיש להם טוויטר. כל החברים שלי בטלגרם, לאף אחד מהם אין טוויטר. אבל הטלגרם לא משמש אותי למעקב אחרי שוק ההון, אני בעיקר בערוצי חדשות שם". ביטקוין או אתריום?

"אף אחד מהם, כי אני לא מבינה בזה מספיק". ת"א 35 או S&P?

"S&P גם כי הוא מדד שכולל יותר חברות ממדדי ת"א ומבחינת היחס של המספרים הוא עדיף; וגם כי ישראל היא מדינה קטנה בסוף, אז עדיף מדד שהוא יותר גלובלי". מדדים או מניות?

"מדדים, כי במקום להמר על חברה ספציפית במדדים יש את כל החברות המצליחות, וגם אם אחת לא מצליחה, אז היא יוצאת מהמדד וחברה מצליחה אחרת מחליפה אותה. זה פשוט הימור בטוח על כל מה שכן מצליח. "בתיק שלי בחרתי להשקיע רק בקרן כספית ובמדד P&S כי ראיתי שזה הכי פשוט והדבר שעובד לאורך זמן בלי להתעסק איתו. במדדים אין צורך לנסות לתזמן את השוק ולהשקיע בצורה אקטיבית, אפשר פשוט לשים את הכסף ולא להסתכל עליו שנים. אני מתייחסת לזה ככסף שלא קיים כביכול". חשבון בבנק או בבית השקעות?

"בית השקעות, בעיקר כי העמלות יותר נמוכות. לפני שפתחתי חשבון בדקתי בבנקים ובבתי השקעות, והבנתי מהר מאוד שהעמלות בבנקים הרבה יותר גבוהות על כל פעולות המסחר".

לקח שלמדתי

"להתחיל כמה שיותר מוקדם להשקיע בשוק ההון. אם הייתי מגלה את קופות הגמל לפני הצבא, אז התיק שלי היה צובר רווחים הרבה יותר גדולים. אני רואה אנשים בקבוצות פייסבוק שמשתפים שיש להם תיק השקעות מגיל 18 ובגיל 25 יש להם כבר סכום משמעותי בתיק, ואני מבינה שזו יכולתי להיות אני. כי הם עשו בדיוק את אותה פעולה שעשיתי רק כמה שנים לפני.

"אני עדיין יחסית חריגה בין החברים שלי, שרובם לא משקיעים בשוק ההון. אני מנסה להשפיע עליהם להיכנס. עודדתי את בן הזוג שלי לפתוח לעצמו חשבון מסחר וגם כמה חברות שלי, אבל עדיין רוב החברים שלי לא מתעסקים בזה ולא מבינים בשוק ההון".

בחיים לא אשקיע ב...

"במניות בודדות, גם לא של חברות מובילות או חברות שמצליחות לאורך שנים. בעיני זה יותר מדי מסוכן משתי סיבות - אני לא יכולה להקדיש את הזמן הנדרש לעקוב אחרי המניות ולהיות כל הזמן על זה, לעקוב ולמכור ולקנות, וגם מסחר במניות בודדות זו רמת סיכון שאני לא מוכנה לקחת".

משהו שאני עוד צריכה ללמוד

"את תחום הקריפטו. אני מרגישה שיש סביבו הרבה נוכלות, אבל שיש גם תוכן רב ששווה להתעמק בו ולהכיר. הייתי שמחה ללמוד את זה לעומק ממקורות אמינים".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"אני פחות מעוניינת בכך, אבל גם אם הייתי רוצה - אני לא יודעת לומר מה הרווחים בתיק. אני בערך שלוש שנים בשוק ההון ולא נכנסתי לתיק ההשקעות מאז שפתחתי אותו, אז אין לי מושג אפילו מה הוא עשה באחוזים. אני לא יודעת אם יש שם 5%, 20% או 40% רווח, זה גם לא מעניין אותי לעקוב בשוטף. זה תיק של שגר־ושכח".

המלצת מעקב

"ממליצה לעקוב אחרי התוכן של תמיר מנדובסקי (מחבר רב־המכר "השקעות לעצלנים" ומגיש פודקאסט בעל אותו שם, אל"ו). התוכן שלו מאוד ברור, נגיש ובגובה העיניים. הוא לא מנסה למכור התעשרות מהירה ודברים מהסוג הזה, שלא קיימים בשוק ההון. הוא מאוד ישר".