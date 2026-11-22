כשלוש שנים לאחר תחילת מתקפות החות'ים בים האדום, התחדשה הובלת הרכב הישירה ממזרח אסיה לנמלי הים התיכון של ישראל דרך תעלת סואץ. שני משלוחי רכב גדולים מסין כבר נפרקו לאחרונה בנמל אשדוד, בינתיים במכולות. ככל הידוע משלוחים נוספים אמורים להגיע עד סוף השנה ולהאיץ משמעותית את יבוא הרכב לישראל עד סוף השנה.

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מאז תחילת המתקפות והאיומים של החות'ים על ספינות מכולה ורכב לישראל עברו רוב חברות הספנות הגדולות המשנעות סחורות מהמזרח למסלול ארוך, שמקיף את אפריקה עד לים התיכון. מסלול כזה מוסיף עד 20 ימים להובלה לישראל, ולעיתים קרובות כלי הרכב נפרקים בנמלים באירופה ומחכים לספינות ביניים, שיובילו אותם לישראל (שטעון).

עדיין לא באופן רשמי

המשמעות היא, שזמן ההגעה ברוטו של כלי רכב חדשים מסין, מדלת המפעל עד הפריקה בישראל, מתארך ל-45 עד 65 ימים, לעומת כ-30 עד 40 ימים דרך סואץ.

המסלול הארוך מייקר את הובלת כלי הרכב מהמזרח במכולות של 40 רגל בעד כ-1,200 דולר למכולה. זאת, בכפוף למחירי הדלק, שמהווים עד 60% מההוצאות ומשפיעים על גובה ההיטל שגובות חברות הספנות, ובכפוף לעלויות הביטוח המשתנות. המשמעות היא תוספת של עד כ-350 דולר לפני מסים לרכב בודד מסין.

ההובלה הישירה לישראל עדיין לא מתבצעת באופן רשמי ומוצהר, וחברת צים עדיין מנועה מלבצע את המסלול דרך סואץ באמצעות ספינות שרשומות על שמה. יש גם עדיין יצרני רכב, ששולחים כלי רכב דרך סואץ אך מסרבים לפרוק אותם ישירות בישראל אלא רק באירופה.

עדיין לא ברור האם ומתי ייהנה מהשינוי גם נמל אילת. לפני מספר חודשים החל יבוא "מאולתר" של כלי רכב, שנשלחו מהמזרח לנמל עקבה ומשם עברו שטעון לנמל אילת, ולא ברור אם המסלול הזה עדיין פעיל. על פי רשות הספנות והנמלים, בשלושת הרבעונים הראשונים של 2026 נפרקו באילת כ-30 אלף כלי רכב, לא כולל כלי רכב ממכולות. היקף זה מהווה כשליש בלבד לעומת תקופת טרום המלחמה ב-2023. 

מארבעה גלגלים לשתי רגליים: יבואניות רכב נערכות לייבא רובוטים דמויי אדם של היצרניות מסין

מספר יבואנים של רכבים סיניים החלו בהליכי בחינת שוק ותקינה לקראת יבוא מסחרי של רובוטים דמויי אדם ("יומנואידים"), שמיוצרים על ידי יצרני הרכב בסין. מדובר ברובוטים מתקדמים עם בינה מלאכותית, מערך חישה ויכולת למשימות מורכבות.

הרובוטים מיוצרים בפסי ייצור דומים לאלה של רכב ומשתמשים בשרשרת אספקה שמשמשת לייצור כלי רכב חכמים בסין. הדבר כולל אספקה של סוללות ברמת בטיחות גבוהה, מנועים וממסרים חשמליים בסטנדרטים של תעשיית הרכב, עמדות טעינה מתקדמות, חיישנים היקפיים, עדכוני תוכנה מרחוק ועוד.

הרובוטים דמויי האדם של צ'רי / צילום: יח''צ

יבואניות צ'רי תחילה

בשלב הראשון מתמקדת הפעילות ביבואניות של קבוצת צ'רי בישראל - כלמוביל, פריזבי וסמלת. אלו נמצאות כיום בשלבים שונים של בחינת היבוא, על פי בקשת היצרנית. חלק מהיבואניות כבר ייבאו כמות ניסיונית של רובוטים ומבצעות עבורם הליכי תקינה, במטרה לשווק אותם באולמות התצוגה, לצד כלי הרכב.

עם זאת כרגע עדיין קיימים מכשולי רגולציה ליבוא ובעיקר חוסר בהירות סביב סיווג המכס של רובוטים כאלה בארץ, בשל הגדרת הייעודים השונה.

צ'רי כבר מייצרת כיום שלושה דגמים רובוטיים באמצעות החברה הבת AiMOGA, והודיעה על כוונה לייצא אותם לכ-60 מדינות ולהפיץ אותם דרך סוכני הרכב. הדגם המתקדם ביניהם, שנפתח להזמנות מוקדמות בעולם השנה, הוא רובוט דמוי אדם, בגובה 167 ס"מ ובמשקל 70 ק"ג, עם 40 דרגות חופש וזרועות המסוגלות לבצע פעולות עדינות. הרובוט נמכר לעסקים וללקוחות פרטיים ומיועד בשלב הראשון למשימות כמו אירוח, קידום מכירות, סיעוד, ייצור ועוד. מחירו הרשמי בסין כ-42 אלף דולר.

בנוסף מייצרת החברת רובוט קטן יותר לשוק הביתי לצורך ליווי ילדים וקשישים, סיוע במשימות ביתיות וזיהוי בני משפחה. מחירו טרם פורסם. החברה מייצר גם "רובוט כלב" ארבע-רגלי למשימות ליווי ביתי וסיור ומחירו בסין כ-2,300 דולר. היבוא הסדיר לישראל צפוי להתחיל במחצית הראשונה של 2027.

במקביל בוחנת פריזבי לייבא גם את הרובוט דמוי האדם IRON של XPENG, שייצורו הסדיר אמור להתחיל לקראת סוף השנה. זהו מוצר לשוק המקצועי והתעשייתי, שאמור להתחרות בין השאר ברובוט של טסלה. מחירו מוערך בכ-120 אלף דולר ליחידה.

חברת BAIC נכנסת לישראל עם קרוס־אובר היברידי גדול והנעה כפולה ב־170 אלף

חברת דלהום מוטורס החלה את השיווק הסדיר בישראל של רכבי BAIC, ששייכת לקבוצת פוטון, אחת הקבוצות התעשייתיות הגדולות בסין. בשלב הראשון ההשקה מתמקדת בשלושה דגמי קרוס-אובר.

הדגם המרכזי והמתקדם הוא B30, שמצויד בהנעה היברידית. אורכו 4.73 מ', גובהו 1.79 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.82 מ'. נפח תא המטען 450 ליטר. הרכב מצויד במנוע 1.5 ליטר טורבו ובשני מנועים חשמליים שמניעים את כל הגלגלים, ובסוללה עם טעינה עצמית. צריכת הדלק המשולבת היא כ-15.5 ק"מ לליטר. הרכב מגיע ברמת אבזור גבוהה, כולל ריפוד עור, מצלמות היקפיות, מושבים חשמליים חלון גג ועוד. מחירו מתחיל ב-170 אלף שקל.

B30

במקביל החלה החברה לשווק גם שני דגמי קרוס-אובר עם מנוע טורבו-בנזין וממזים משפחתיים, במחיר של 140 אלף שקל לדגם ה-X55 ו-150 אלף שקל לדגם ה-X7, הגדול מעט יותר, עם אותה מערכת הנעה.

קרוס־אובר חשמלי חדש, שמיוצר בסין, מצטרף להיצע של מאזדה בישראל

חברת דלק רכב החלה לשווק בישראל את הקרוס-אובר החשמלי של מאזדה, CX-6e. זהו הרכב הראשון של המותג, שמיובא לישראל מסין, והוא מיוצר במפעל משותף למאזדה ולשנגאן הסינית, שתרמה לפרויקט את הפלטפורמה ומכללי ההנעה.

גרסת הייצוא, שמגיע לישראל, עברה פיתוח הנדסי על ידי מאזדה באירופה ומצויד בעיצוב חוץ ופנים מובחן משלו. אורכו 4.85 מ', בסיס הגלגלים שלו באורך 2.9 מ' ונפח תא המטען שלו 468 ליטר. להנעה אחראי מנוע אחורי בהספק 258 כ"ס וסוללה של 78 קילוואט-שעה עם טווח של עד 484 ק"מ. רמת האבזור גבוהה כבר בדגם הבסיס. המחיר מתחיל ב-180 אלף שקל.

BYD מתחילה לשווק את הפלאג־אין הזולה בישראל, החל מ־130 אלף שקל

שלמה מוטורס החלה לשווק השבוע את הסופר-מיני דולפין G, שהיא המכונית הזולה ביותר בישראל עם הנעת פלאג-אין. אורכה 4.16 מ', בסיס הגלגלים שלה באורך 2.61 מ' ונפח תא המטען 425 ליטר. המחירים נעים בין 130 אלף ל-140 אלף שקל.