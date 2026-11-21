נתונים חדשים של סגנית הכלכלן הראשי במשרד האוצר, גלית בן נאים, מצביעים על כך שבאזור תל אביב, 57% מהמשקיעים שמכרו אשתקד דירה, לאחר שהחזיקו בה לא יותר מחמש שנים, רשמו הפסד ריאלי על השקעתם. מרבית העסקאות הללו היו בעיר תל אביב עצמה.

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בן נאים שיתפה בפוסט שפרסמה ברשתות החברתיות כמה עסקאות שממחישות את התופעה, ובהן גם עסקאות בשוק היוקרה. אחת מהן היא עסקה שבוצעה אשתקד במחיר של מעט יותר מ-10 מיליון שקל, אף ששנתיים קודם לכן נרכשה הדירה במחיר גבוה משמעותית.

אלא שהסיפור מאחורי העסקה מעניין לא פחות מההפסד עצמו. "המוכר הנוכחי רכש את הדירה זמן קצר לפני השלמת בנייתה. אבל הוא לא רכש אותה מהקבלן, אלא ממי שרכש את הדירה בעצמו מהקבלן", כתבה בן נאים. לדבריה, התשלום האחרון לקבלן שולם על ידי הרוכשים המקוריים מתוך תמורת המכירה לרוכש החדש, תוך הסבת חוזה הרכישה שלהם מול הקבלן לטובתו. כך, ככל הנראה, הצליחו הרוכשים המקוריים להימנע מתשלום דמי ביטול על עסקה שלא יכלו או לא רצו להשלים. "מצאו מישהו שנכנס לנעליהם. בדיעבד, נראה שהנעליים היו גדולות עליו", סיכמה.

57% מהמשקיעים רשמו הפסד ריאלי

"ואם חשבתם שאלו רק צרות של עשירים, אז יש לי חדשות בשבילכם", כתבה בן נאים. לדבריה, 57% מהמשקיעים שמכרו אשתקד את דירתם באזור תל אביב, לאחר שהחזיקו בה לא יותר מחמש שנים, רשמו הפסד ריאלי. חלקם אף הפסידו עוד לפני ניכוי הוצאות ואינפלציה. חלק ניכר מהדירות הללו נרכשו בשנת 2021, שאותה היא מכנה "שנת האופוריה בשוק הנדל"ן", רגע לפני שבנק ישראל החל להעלות את הריבית.

דוגמה נוספת שהיא מביאה היא של רוכש שקנה בשנת 2022 דירה בתל אביב במסגרת עסקת "דירה בהמתנה", במחיר של מעט פחות מ-3 מיליון שקל. במועד החתימה כבר הספיק בנק ישראל להעלות את הריבית פעמיים, בשיעור מצטבר של 65 נקודות בסיס, אך הרוכש כנראה לא ייחס לכך חשיבות רבה. כעבור שלוש שנים הוא מכר את אותה דירה, שהייתה אמורה לשמש דירה חלופית לדירתו הקודמת. בינתיים הוא חרג מפרק הזמן המותר להחזקת שתי דירות, ולכן הוגדר כמשקיע מבחינת רשות המסים. "לא בטוח שהתנחם בכך שממילא מכר בהפסד ולכן לא חויב במס שבח", כתבה.

גם בבת ים היא מציגה עסקה שבה הציפיות בעת הרכישה לא התממשו. דירת יד שנייה נרכשה זמן קצר לאחר אירועי אוקטובר 2023, תמורת כ-1.5 מיליון שקל, בין היתר בשל הפוטנציאל לקידום פרויקט תמ"א. כשנה לאחר מכן הגיעו הדיירים להסכם עם יזם. "החלום הפך למציאות, חשב לעצמו הרוכש. עד שהמציאות טפחה על פניו", כתבה בן נאים. באמצע 2025 נמכרה הדירה בדיוק במחיר שבו נרכשה. בן נאים מעריכה כי "כנראה שפוטנציאל התמ"א כבר היה גלום במחיר בעת הרכישה". לכך יש להוסיף את מס הרכישה ששילם הרוכש, יותר מ-100 אלף שקל, ואת יתר הוצאות העסקה.

לצד העסקאות שהסתיימו בהפסד, בן נאים מצביעה על כך שבאזור תל אביב דווקא רק מיעוט מהמשקיעים מיהרו למכור את דירתם לאחר תקופת החזקה קצרה יחסית ומציינת כי "מי שלא חייב, כנראה לא מוכר". לדבריה, ייתכן שמשקיעים בעלי כיסים עמוקים יכולים להרשות לעצמם להמתין. עוד היא מוסיפה כי הם עשויים להסביר, בין היתר, גם את מספר העסקאות הנמוך בפלח שוק היד השנייה באזור.

אלא שלצד המשקיעים שיכולים להרשות לעצמם להמתין, היא מעלה את השאלה מה יקרה עם מלאי הדירות החדשות הלא מכורות של הקבלנים: "השאלה היא כמה כיסים עמוקים ו/או אופטימיות יש לקבלנים בתל אביב ובת ים, שמחזיקים 15 אלף דירות לא מכורות".