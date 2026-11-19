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חברת מליסרון של ליאורה עופר חושפת בדוחות לרבעון השלישי של 2026 עד כמה אפילו החברות הגדולות לא מצליחות באמת למכור כיום דירות. החברה מציינת כי אומנם מתחילת השנה היא מכרה 242 דירות תמורת כ-1.2 מיליארד שקל, ונרשמו עוד 23 "בקשות הרשמה שטרם נחתם הסכם מכר" - אך מוסיפה מיד עד כמה המכירות הללו לא סופיות.

● הכנסות אאורה מזנקות לשיא ברבעון, אז למה הרווח נחתך ב-41%?

● הכנסות דניה סיבוס זינקו לשיא, אך הרווחיות בבנייה למגורים נחתכה

● מבנה: ההכנסות עלו, אבל פרויקט הדגל בתל אביב עדיין לא מצליח למכור דירות

לדברי החברה, "מרבית התקשרויותיה של אביב מליסרון עם רוכשים של יחידות דיור במהלך תקופת הדוח התבצעה במתכונת של 80:20 או 85:15, מבצעי מכירה לפיהם הרוכשים משלמים 20% או 15% מהתמורה בעת החתימה על החוזה... מבצעים השקולים למתן הנחה לרוכשים, וזאת מבלי להוריד את המחירים ובאמצעות הלוואות הקבלן, בהן הרוכש נוטל משכנתה מהבנק, בעוד היזם נושא בתשלומי הריבית... עד מועד המסירה".

במילים אחרות, אומרת מליסרון, מבצעי המימון נמשכים ובקצב גבוה מאוד. הנעלם הגדול הוא כמובן מה יקרה כאשר יגיע מועד המסירה בעוד מספר שנים, והאם אז הלקוחות יוכלו לשלם על הדירות שמכרו.

חלק גדול מכלל מכירות הדירות של מליסרון התבצעו בפרויקט "אביב בשחקים" בהרצליה, שני מגדלי מגורים שמקימה החברה, שם מכרה מליסרון 128 דירות מאז החל השיווק בחודש מאי האחרון, כאמור בתקווה שהרוכשים באמת יוכלו בעתיד לעמוד לקחת את המשכנתא.

ירידה ברווחיות הנדל"ן המניב והקניונים

באשר לפעילות המסורתית של מליסרון, הנדל"ן המניב והקניונים, החברה מדווחת כי הרווח הנקי נפל ברבעון השלישי ב-20% והסתכם ב-230 מיליון שקל בגלל פחות שיערוכי נדל"ן חיוביים שביצעה השנה החברה וכן האצת אופציות למנכ"ל לשעבר אופיר שריד ז"ל עקב פטירתו. מתחילת השנה נרשמה ירידה דומה לסכום של 784 מיליון שקל.

ה-NOI (ההכנסה התפעולית נטו) עלתה ברבעון השלישי ב-3% ל-421 מיליון שקל, ובשלושת הרבעונים הראשונים הוא עמד על 1.24 מיליארד שקל - עלייה דומה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במליסרון מציינים כי בנטרול מבצע "שאגת הארי" בתחילת השנה, ה-NOI מתחילת השנה היה מטפס ב-4%.

מדד ה-FFO (תזרים מזומנים מפעילות שוטפת) עלה ברבעון ב-5% ל-325 מיליון שקל, ומתחילת השנה עמד ע ל940 מיליון שקל.

הפדיונות בקניוני החברה עלו ב-3% בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה. מליסרון תחלק דיבידנד של 90 מיליון שקל.