אאורה , שבשליטת ובניהול יעקב אטרקצ'י, חצתה ברבעון השלישי לראשונה את רף מיליארד השקלים בהכנסות, אבל הגידול בהיקף הפעילות לווה בשחיקה ברווחיות ובצניחה של 41% ברווח הנקי. הסיבה: הנחיה של רשות שוק ההון. "ביום 7 ביולי 2025 פרסמה רשות ניירות ערך עמדת סגל חשבונאית חדשה שעיקרה הנחיות לטיפול החשבונאי בעסקאות התחדשות עירונית. החברה החלה ליישם את ההנחיות החדשות החל מהדוח ליום 31 בדצמבר 2025 ופועלת על פי הנחיות אלו. כפועל יוצא של השינוי נפגעה רווחיות החברה ביחס לתחזיות שצפתה החברה בתחילת שנת 2025", כתבה החברה בדוח.

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הכנסות אאורה ברבעון השלישי הסתכמו בכ-1.02 מיליארד שקל, עלייה של כ-68% לעומת כ-607.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי, לעומת זאת, ירד בכ-41% לכ-55.3 מיליון שקל, לעומת כ-93.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח התפעולי ירד בכ-14% לכ-120.6 מיליון שקל, לעומת כ-140.5 מיליון שקל אשתקד.

גם בסיכום תשעת החודשים, נרשם פער בין הצמיחה בהכנסות לתוצאות בשורה התחתונה. ההכנסות גדלו בכ-44% לכ-2.08 מיליארד שקל, אבל הרווח הנקי ירד בכ-32% לכ-171.6 מיליון שקל, לעומת כ-252 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

הנחיה של רשות נייירות ערך מיולי 2025 בנושא התחדשות עירונית מחייבת להציג בנפרד את ההכנסות ואת העלויות של מכירת דירות ושירותי בנייה. בעקבות העמדה שינתה אאורה גם את מדידת הקרקע בפרויקטים הכוללים זכויות למסחר, והציגה מחדש את מספרי ההשוואה. ההכנסה משירותי הבנייה לבעלי הדירות המקוריים מוכרת לפי התקדמות הבנייה, ולכן חלק מהרווח יכול להירשם גם לפני מכירת דירות היזם לציבור. עצם ההכרה בשירותי בנייה לפי התקדמות הביצוע הייתה נהוגה גם קודם; העמדה הסדירה את אופן המדידה וההצגה.

מכירת דירות: ההכנסות כמעט הוכפלו, הרווח הגולמי ירד

הפיצול בדוחות חברת הנדל"ן למגורים מצביע על פער בולט: ההכנסות ממכירת דירות כמעט הוכפלו לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אבל הרווח הגולמי מהן ירד. רוב הרווח הגולמי ברבעון הגיע משירותי בנייה: סעיף שבפרויקטי התחדשות עירונית משקף את הבנייה לבעלי הדירות המקוריים, בתמורה לזכויות בקרקע.

ממכירת דירות, הכירה אאורה ברבעון בהכנסות של כ-811.5 מיליון שקל, לעומת כ-420.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. מדובר בעלייה של כ-93%. מול ההכנסות נרשמה עלות מכר של כ-758 מיליון שקל. כך, נותר רווח גולמי של כ-54 מיליון שקל, לעומת כ-74.1 מיליון שקל ברבעון המקביל, ירידה של כ-27%.

בהתאם, שיעור הרווח הגולמי ממכירת הדירות ירד מכ-17.6% לכ-6.6%. זהו הרווח שנותר לפני הוצאות השיווק, ההנהלה והמימון. השחיקה ניכרת גם בסיכום ינואר-ספטמבר: שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות ירד מכ-23.8% בתקופה המקבילה לכ-10.7% השנה.

מנגד, שירותי הבנייה הניבו ברבעון הכנסות של כ-208.7 מיליון שקל, מול עלות של כ-115.2 מיליון שקל. הרווח הגולמי בסעיף הסתכם בכ-93.5 מיליון שקל, ושיעורו מההכנסות עמד על כ-44.8%, בדומה לרבעון המקביל.

בסך הכול, ירד הרווח הגולמי הרבעוני בכ-7% לכ-147.3 מיליון שקל, ושיעורו מההכנסות הצטמצם מכ-26% לכ-14.4%.

"נניח שיש לך פרויקט ולא מכרת דירה בשוק החופשי. אבל אתה בונה, אתה ב-80% ביצוע, ואתה מכיר ברווח משירותי בנייה", אומר גורם בכיר בענף ומוסיף: "הרווח משירותי בנייה מוכר לפי התקדמות הביצוע. הרווח של הדירות מוכר לפי מכירת הדירות והתקדמות הביצוע". בהתייחס לשיעור הרווח הגולמי ממכירת הדירות, הוא אומר: "מדובר על שישה אחוז רווח גולמי על 800 מיליון מכירות. אתה קורא את המספרים? וזה גולמי".

הרווח יכול להירשם עוד לפני מכירת הדירות

חשוב לציין - צריך להבחין בין שתי העסקאות המרכיבות פרויקט פינוי-בינוי. בעסקה הראשונה, היזם מתחייב לבנות דירות חדשות לבעלי הדירות המקוריים, ומקבל בתמורה זכויות בקרקע. בעסקה השנייה, הוא מוכר לרוכשים חדשים את הדירות שנוספו לפרויקט ומיועדות לשיווק.

הבנייה לבעלים המקוריים נרשמת כשירותי בנייה. התמורה בגינה אינה כסף מרוכש חדש, אלא הזכויות בקרקע. ההכרה בהכנסות וברווח משירותים אלה נעשית בהתאם להתקדמות הבנייה, ואינה מותנית במכירת הדירות שהיזם משווק לציבור. לכן, חברה יכולה להכיר בחלק מהרווח בפרויקט גם כאשר חלק מדירותיה בו טרם נמכר.

עם זאת, שווי הקרקע שנרשם מופיע גם כחלק מעלות הדירות למכירה. מדידה גבוהה יותר של הקרקע יכולה להגדיל את ההכנסה והרווח משירותי הבנייה, ובמקביל להגדיל את עלות הדירות שנמכרות.

לצד זאת, לפערי העיתוי יש משמעות: חלק מהרווח יכול להירשם לפני שהחברה השלימה את מכירת דירותיה, בעוד שסיכוני המחיר ומימון המלאי נותרים בידיה. עם השלמת הבנייה מסתיימת גם ההכרה ברווח משירותי הבנייה שבוצעו, אך החזקת דירות לא מכורות עלולה להמשיך לדרוש מימון.

המימון עלה, תרומת השיערוכים הצטמצמה

לירידה ברווח הנקי תרמו גם הוצאות המימון נטו, שעלו בתשעת החודשים בכ-80%, מכ-79 מיליון שקל לכ-141 מיליון שקל. החברה מייחסת את העלייה, בין היתר, לתוספת של כ-23 מיליון שקל בהוצאות בגין אג"ח, בעיקר בעקבות הנפקות חדשות, ולכ-20 מיליון שקל בגין עסקאות קומבינציה, בעיקר בפרויקטים חדשים. לכך נוספה עלייה בהוצאות המימון בחשבונות הליווי של פרויקטים בבנייה.

הוצאות המכירה, השיווק והתפעול עלו בכ-37%, לכ-29 מיליון שקל, והוצאות ההנהלה והכלליות גדלו בכ-22%, לכ-64 מיליון שקל. תרומת התאמות השווי של הנדל"ן להשקעה הצטמצמה מכ-72 מיליון שקל לכ-34.5 מיליון שקל. הרווח התפעולי בתשעת החודשים ירד בכ-9%, לכ-347 מיליון שקל.

פחות דירות נמכרו, התאמות המחיר נמשכות

בתשעת החודשים הראשונים, מכרה קבוצת אאורה 722 דירות, לעומת 800 בתקופה המקבילה. מדובר בירידה של כ-10%. לאחר תום ספטמבר ועד לפרסום הדוח, נמכרו עוד 132 דירות, כך שמספר המכירות מתחילת השנה הגיע ל-854.

בסטריפ בנתניה נמכרו בתשעת החודשים תשע דירות, ובשכונת הקצינים בלוד דירה אחת. בסטריפ, למשל, נמכרו במצטבר 302 דירות עד סוף ספטמבר, והשלמתו צפויה בסוף 2030. מתוך המכירות שלאחר המאזן, 38 דירות נמכרו במתחם דפנה בתל אביב ו-31 בפרויקט בבני עי"ש.

בדוח מציינת אאורה כי "החברה עושה התאמות מחיר כשצריך אך זאת תוך כדי שמירה על שיעורי רווחיות טובים". בנפרד היא מציינת כי מסרה בשנה האחרונה כ-1,600 דירות.

תזרים שלילי של יותר ממיליארד שקל

לצד הרווח החשבונאי, התזרים מפעילות שוטפת בתשעת החודשים היה שלילי בכ-1.04 מיליארד שקל, לעומת תזרים שלילי של כ-750 מיליון שקל בתקופה המקבילה. ברבעון השלישי לבדו נרשם תזרים שוטף שלילי של כ-225 מיליון שקל.

אאורה מסבירה זאת, בין היתר, בהשקעות במלאי ובקרקעות של מגידו ובפער בין קצב ההשקעה בפרויקטים לבין הגבייה מהרוכשים. הנכסים בגין חוזים עם לקוחות גדלו מכ-1.48 מיליארד שקל בסוף 2025 לכ-2.11 מיליארד שקל בסוף ספטמבר. פעילות המימון הניבה בתקופה כ-972 מיליון שקל, ויתרת המזומנים בסוף ספטמבר עמדה על כ-264 מיליון שקל.

לאחר תום הרבעון חתמה אאורה על עסקה לרכישת בית בכפר לפי שווי של 1.7 מיליארד שקל, במזומן ובמניות. השלמתה כפופה לתנאים ולאישורים, והחברה צופה שתושלם ברבעון הראשון של 2027. אאורה מדווחת שהגיעה להבנות עקרוניות עם בנק למימון מרבית התמורה במזומן בהלוואה לזמן ארוך.