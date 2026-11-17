בית המשפט העליון הפך החלטה של בית המשפט המחוזי וביטל העברת דירת פנטהאוז מבן זוג לשעבר בטענה כי לא הוכחה גמירות דעת ממסרון וואטסאפ. החלטה זו היא חלק ממגמה רחבה יותר, שחלה בתקופה האחרונה, המבקשת לעמוד בדווקנות על הדרישות הפורמליות של חוזה. "מדובר במסרון לקוני, אשר חסר מידע שעשוי ללמד על רצינות כוונותיו של המערער ועל גמירות דעתו להתחייב להעביר את זכויותיו בנכס למשיבה", נכתב.

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לאורך שנים הכירו בתי משפט בישראל במסמכים שונים, כולל בהודעות מייל ובהודעות וואטסאפ, כבעלי מעמד חוזי מחייב. לא אחת ויתרו בתי המשפט על דרישת החתימה, הכשירו זיכרונות דברים כחוזים ואף קבעו כי השקת כוסות לחיים מספיקה להיחשב חוזה בנסיבות מסוימות.

במקרה הנידון, בני זוג היו במערכת יחסים במשך כשני עשורים ונולדו להם שני ילדים. לאחר שנפרדו, האישה הגישה תביעה, שבמסגרתה היא טענה כי היא זכאית למחצית מהזכויות בנכסים שצברו במהלך חייהם המשותפים מכוח חזקת השיתוף. הגבר טען כי לא היה שיתוף משום שהם חיו לאורך הזוגיות בהפרדה רכושית מוחלטת.

לצד הדיון בשאלת הוכחת כוונת שיתוף בנכסי השניים, בהתבסס על פתק שכתב הגבר, בית המשפט המחוזי קבע כי עליו להעביר למשיבה את דירת הפנטהאוז בהתבבס על מסרון וואטסאפ שהוא שלח לאישה וכתב בו: "רוצה להגיד לך הרבה זמן שדירת הפנטהאוז תהיה רשומה בבעלותך כשתסתיים". נקבע כי יש לראות במסרון התחייבות בכתב שיש בה גמירות דעת ומסוימות להעברת הזכויות בנכס לידי המשיבה. בית המשפט המחוזי הדגיש שהמסרון נשלח לאחר שהצדדים כבר נפרדו כאשר מצב הדברים היה ידוע למבקש.

רמת גבוהה יותר של הוכחה

הגבר ערער והחלטת העליון להפוך את קביעת המחוזי נבעה מכמה טעמים. ראשית, נקבע כי גם אם מדובר בהתחייבות תקפה (ולדעת העליון לא כך הדבר - ג"ס), מדובר בהתחייבות לתת מתנה וניתן לחזור מההתחייבות לתת מתנה כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות. עוד נקבע כי המשיבה לא הוכיחה שהיא שינתה את מצבה לרעה בהסתמך על ההתחייבות וכי האיש חזר בו מההתחייבות כדין.

העליון קבע כי נותן המתנה לא מחויב למסור למקבל המתנה הודעה מפורשת על חזרתו מהתחייבות. עוד נקבע כי מתחילת ההליכים המשפטיים שהתנהלו בין הצדדים עלה בבירור כי הגבר לא מתכוון לתת לאישה את הנכס במתנה ואם הוא התחייב כך, הוא חוזר בו מההתחייבות. שנית, בית המשפט אומר שמסרון הוואטסאפ לא מבטא "גמירות דעת" הנדרשת מצד האיש לצורך התגבשות ההתחייבות. בעסקת מתנה, כך נקבע, מחויבת רמה גבוהה יותר של הוכחת גמירות דעת כדי להבין שהמתנה ניתנה ברצון חופשי ומתוך הבנה מלאה.

"העמימות שבמסרון בנוגע לפרטים מהותיים אלו ולפרטים נוספים, מגלמת קשיים משמעותיים במסוימות ההתחייבות, שאף בהם יש כדי להשליך על גמירת דעתו של המערער ליצור התחייבות כאמור", קבע העליון.