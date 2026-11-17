בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה את ערעורו של תושב שגב שלום על שומת מס שהוציא לו פקיד שומה באר שבע בגין הפרשי הון בלתי מוסברים בסך של כ-2.3 מיליון שקל, לאחר שהתברר שחרף משכורות הנמוכה חי ברמת מחייה גבוהה, רכש נדל"ן, רכבי יוקרה וטס פעמים רבות לחו"ל.

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ראשיתה של הפרשה באוקטובר 2020, אז עוכב המערער ברכבו בסמוך למקום שבו בוצע ירי. במהלך חיפוש שערכה המשטרה ברכבו נתפסו כ-470 אלף שקל במזומן. בעת החיפוש מסר המערער מספר גרסאות סותרות בנוגע למקור הכספים.

מבדיקה שערך פקיד השומה עלה כי בשנים 2016-2019 עבד המערער כשומר במועצה המקומית שגב שלום והשתכר כ-75 אלף שקל בשנה. לצד זאת, במהלך התקופה רכש מגרש שעליו בנה בית בן שלושה מפלסים בשטח של למעלה מ-330 מ"ר, רכש רכב שטח וג'יפ, נסע פעמים רבות לחו"ל ואף הימר בטאבה. בעקבות ממצאים אלו קבע פקיד השומה כי למערער הפרשי הון בלתי מוסברים בסך של כ-2.3 מיליון שקל, שאותם סיווג כהכנסות מעסק שלא דווחו.

במסגרת הערעור טען המערער, בין היתר, כי מקור הכספים שנתפסו ומימון בניית הבית הוא בכספי ירושה שקיבל מאביו, וכי נשא בעלויות בניית דירה אחת בלבד מתוך המבנה.

קיבל את הכסף בירושה?

פקיד השומה, שיוצג בהליך על ידי עו"ד איתן כהן מפרקליטות מחוז דרום (אזרחי), טען כי גרסת הירושה הועלתה באיחור (גרסה כבושה), כי לא הוצגו אסמכתאות למקור הכספים וכי בדיקת הכנסות האב לא העלתה מקור הכנסה שיכול להסביר את הסכומים הנטענים. עוד נטען כי המבנה כולו רשום על שם המערער וכי הוא הודה בקיומן של הכנסות ממכירת כבשים שעליהן לא דיווח.

בפסק הדין קיבלה שופטת בית המשפט המחוזי יעל ייטב את עיקר טענות פקיד השומה וקבעה כי גרסת הירושה הייתה גרסה כבושה, שכללה שינויים וסתירות מהותיות, וכי לא הוכח שהכספים התקבלו בירושה. כמו כן, נקבע כי המערער נשא בעלויות בניית המבנה כולו. בית המשפט העדיף את חוות דעתו של שמאי רשות המסים, על פני חוות הדעת שהוגשה מטעם המערער, תוך שקיבל חלק מטענות המערער בכל הנוגע לחישוב עלויות הבנייה.

בנוסף, אישר בית המשפט את סמכותו של פקיד השומה להגדיל את סכום השומה בשלב ההשגה על בסיס נתונים חדשים, וכן את סיווג הפרשי ההון כהכנסות מעסק שלא דווחו, את החיוב במס מוגדל ואת הטלת קנס הגירעון בשיעור של 15%.

בית המשפט חייב את המערער בהוצאות משפט בסך 70 אלף שקל.