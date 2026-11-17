"הייתי מצפה מבנק ישראל לנהוג בצורה יותר בטוחה, יותר אמיצה", אומר יונתן ישראל, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת האחים ישראל. "אני חושב שזו לא חוכמה שהנגיד מעלה את הריבית כשיש אינפלציה משתוללת. הוא צריך גם להיות מוכן להוריד ריבית רגע לפני שהמשק יכול להיעצר".

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ישראל מתייחס בדבריו אל הפגיעה ברוכשים, אבל מוטרד גם מהשפעת הריבית על היזמים, ועל כמות הדירות שהם יצליחו לספק לשוק בעתיד. לדבריו, "ריבית גבוהה לאורך זמן לא רק משפיעה על רמת הביקושים, היא גם משפיעה על היזמים, וזה יכול לפגוע ברמת ההיצע העתידית. אף אחד לא רוצה שנגיע למחסור משמעותי בהיצע, כי אז המחירים פה יטוסו וישתוללו. הייתי מצפה מהנגיד להמשיך את הדרך שהוא התחיל איתה. אני דווקא הייתי מצפה להורדות יותר משמעותיות".

האחים ישראל היא חברה משפחתית פרטית שנוסדה בירושלים ב־1964. היא פועלת בתחום המגורים ובנכסים מסחריים, ומתמקדת כרגע באזורי ביקוש בירושלים, באשדוד ובתל אביב.

"אני מייצג את הדור השלישי. סבי ואחיו הקימו את החברה, והדור השני שימר, פיתח והצמיח אותה לממדים של היום", אומר ישראל ומוסיף: "החברה במקור היא חברה קבלנית, ג'5, שמגיעה מעולם הביצוע".

יונתן ישראל אישי: בן 39, נשוי לנועה ואב לשלושה ילדים, מתגורר בכפר האורנים.

מקצועי: סמנכ"ל פיתוח עסקי בקבוצת האחים ישראל. בעל תואר ראשון במינהל עסקים וחשבונאות מאוניברסיטת רייכמן.

עוד משהו: חובב מוזיקה, יין וספורט.

בשדה דב בתל אביב נערכת החברה למכירת מאות דירות לאחר שבפברואר 2025 זכתה במכרז לקרקע לבניית 424 דירות במרכז הרובע, תמורת כ־792 מיליון שקל לפני מע"מ והוצאות פיתוח. מדובר בכ־1.87 מיליון שקל ליחידת דיור על רכיב הקרקע בלבד, עוד לפני מע"מ, פיתוח ועלויות הבנייה.

ישראל מספר שבפרויקט מתוכננים מגדלים בני 45 ו־25 קומות לצד בנייה מרקמית, בתכנון משה צור, וכי החברה מתכננת להתחיל "מכירות שקטות" כבר בינואר הקרוב.

התחרות: "לא מנותקים מהשוק. עושים התאמות"

באשדוד היא מקדמת את רובע ישראל, שלפי אתר החברה מתוכנן לכלול כ־2,050 דירות ב־17 בניינים. "הסתכלנו על המיקום - על זה שהוא צמוד לרכבת ויושב על היציאה הדרומית - הבנו איך הולך להתפתח כל האזור.

"ראינו גם שהולך לקום הפארק הטכנולוגי, אז יש לנו נגישות תחבורתית ומקום עבודה, לבן אדם שרוצה לעבוד בפארק הטכנולוגי באשדוד, או שהוא עובד מחוץ לאזור. אחר כך הסתכלנו על הצורך במסחר. יהיו גנים בתוך הרובע, בית ספר, ובחלק האחורי, מחוץ לרובע, יהיה גם בית ספר תיכון.

"אנחנו לא מסתכלים ברמת הבניין הבודד, אלא אנחנו בונים שכונות. ההסתכלות שלנו היא על התכנון הכולל".

בכל הקשור למכירות, ישראל מציין כי התנאים נקבעים בהתאם לפרויקט ולתחרות סביבו: "אנחנו לא מנותקים מהשוק. אנחנו עובדים עם הצוותים שלנו כדי להבין מה הדבר הנכון לכל פרויקט. אני לא מאמין שזה תמיד צריך לבוא לידי ביטוי כהטבה או כהנחה. אנחנו לא מנותקים מהשוק, אבל עושים את ההתאמות הנכונות".

בסיס הפעילות של "האחים ישראל" הוא בירושלים.

לפי אתר החברה, פרויקט לינקס בגילה כולל 179 דירות בשני בניינים ונמצא בשיווק. בתלפיות היא מקדמת פרויקט להחלפת קניון האחים ישראל במתחם הכולל 228 דירות, לצד מסחר, תעסוקה ושטחי ציבור.

"צריך להבחין בין ירושלים לתל אביב", אומר ישראל. "אלה פרויקטים במקומות שונים לגמרי, והפערים יכולים להיות בין 30 אלף שקל למ"ר ל־120 אלף שקל למ"ר באזורים מסוימים. בירושלים אנחנו עדיין רואים ביקושים קשיחים בעיר, ואני רואה את זה בפרויקטים שלנו״.

"גם סוג הלקוחות שלנו מאוד מגוון. בפרויקט כמו בגילה אנחנו מכוונים לקהל שהוא יותר ישראלי, אפילו קהל שמגיע מתוך השכונה: משפרי דיור, מצמצמי דיור - אנשים שרוצים להתחדש בתוך השכונה ולהישאר קרוב לקהילה שלהם.

"בירושלים יש עניין אינהרנטי של קהילות. גם בתוך ירושלים יש הבדלים בין האזורים, ואנשים רוצים להישאר בתוך הקהילה שלהם, בטח אנשים דתיים, קהילות חרדיות או מסורתיות".

שוק היוקרה בירושלים חסין מההאטה?

"אני אצטט את אבא שלי. גם כשהייתי ילד הוא אמר לי: 'יש שני מקומות בעולם שלא משנה מה - תמיד שווה להשקיע בהם: מנהטן וירושלים'. אנחנו רואים את הביקושים באזורים האלה. בהסתכלות שלנו על ירושלים, יש פער משמעותי לטובת הביקושים מול ההיצע. אבל לא לעולם חוסן.

"תושבי חוץ חזקים יותר בשוק היוקרה - בדירות היקרות ובשכונות ההיסטוריות בירושלים: טלביה, המושבה, בקעה ורחביה. היום אנחנו רואים רכישות של תושבי חוץ גם מחוץ לאזורים האלו. זה מגיע מכל מיני אלמנטים, מכל מה שקורה היום וגם מהקרבה לדת. ירושלים יותר מחוברת למקום הזה".

בתל אביב, לדבריו, המצב שונה. "בפרויקט שלנו בתל אביב אנחנו רואים התעוררות די משמעותית בחודשיים־שלושה האחרונים בקרב תושבי חוץ. זה פרויקט שונה לגמרי מהפרויקט בגילה. אנחנו רואים בעיקר קהל מאזור ניו יורק ופריז. אנחנו רואים ביקושים עולים וגוברים בחודשים האחרונים".

כשנשאל אם החברה חווה על בשרה את ביטולי העסקאות, הוא משיב כי "כרגע אנחנו על אפס ביטולים. יש גם סעיף בחוזה שהקונה לא יכול לבטל. גם כשאנחנו סיימנו למכור את הדירות שלנו, הם לא יכולים. רק אחרי טופס 4, מסירת הנכס ותשלום מלוא התמורה - הנכס שלך. ברגע ששילמת את מלוא התמורה, תעשה מה שאתה רוצה".

האחים ישראל, כאמור, היא גם חברה מבצעת בעל הסיווג הגבוה ג5.

בוא נדבר על מדד תשומות הבנייה. האם הוא מבטא את המציאות בשטח?

"לצערי לא. אנחנו רואים מה קורה בשנתיים וחצי האחרונות: עלות הביצוע עלתה מאוד. יש מחסור בפועלים שמשפיע על מחיר העבודה, החומרים התייקרו בצורה משמעותית, וגם הריבית היא פקטור. אנחנו מביאים בחשבון את כל הפרמטרים האלה".

שדה דב: "סוג של לונה פארק ליזמים"

בדומה לאשדוד, גם בשדה דב הוא מייחס חשיבות לתכנון הסביבה לצד הדירות עצמן. "זה רובע שלם שתכננו אותו לפני שהתחילו לבנות. לקחו אזור שלם בתל אביב ותכננו אותו גם ברמת השדרות והתחבורה. זה דומה למודיעין - עיר שתוכננה מראש. אם אתה שואל אותי איך צריך לבנות, אז זה בדיוק ככה: קודם מתכננים אזור ואז בונים אותו".

מה היתרון שאתם רואים בשדה דב?

"בשדה דב נוצר סוג של לונה פארק ליזמים. יש אפשרות להגיע לרמת הפרטים הקטנים ולתפיסה האדריכלית.

"ככה אנחנו מסתכלים על הפרויקט הזה. לקחנו את משרד משה צור, ומשה עצמו מוביל את התכנון. הוא אישית מעורב מאוד בפרויקט, כמו שאנחנו מעורבים בכל פרט, עד רמת כל דירה.

"נוסף לכך, לקחנו משרד בינלאומי בלונדון, שמתכנן את השטחים המשותפים במתחם שלנו".

מה אתם בודקים בתכנון הדירה עצמה?

"כשמראים לי כמה אפשרויות של תכנון, אני תמיד רוצה שיפרקו לי את זה: מה השטח המשותף ומה הגודל שלו לדוגמה. צריך להבין איך מרווחי השימוש עובדים, איך השטח מתחלק בין הסלון והמטבח לבין שטחי המגורים, ואיך המעבר ביניהם עובד. בפרויקט הזה בשדה דב התכנון מורכב.

"בסופו של דבר הלקוח הוא זה שיגור שם, ואני רוצה שהוא יגיד: 'הנה, חשבו על הנקודה הזאת, חשבו על המעבר שלי בתוך המסדרון'.

"אנחנו יורדים לפרטים כבר בתכנון הראשוני, כי אנחנו באים מעולם הביצוע. תוכנית היא נחמדה, הציגו לי איקס מטר, אבל אני לוקח בחשבון גם את השניים־שלושה סנטימטרים של הקרמיקה והדבק והחיזוקים. שם נמצאים ההבדלים הקטנים האלה".

הפרויקט המתוכנן בשדה דב. ''מחכים כרגע לתשובות מהבדיקות'' / הדמיה: סטודיו אלכס לובימוב

ומה האחריות שלכם אחרי שהדירה נמסרת?

"אנחנו מסתכלים על מכלול שלם: מה יהיו הצרכים של הלקוח בעוד חמש או עשר שנים, איך בונים את הקהילה ואת מה שמסביב. אם יש תקלה, יהיו נציגים של החברה שמלווים את הפרויקט גם מעבר לבדק.

"התפיסה היא שמשקיעים היום יותר במפרטים ובסטנדרט כדי שמחר יהיו פחות תקלות. אתה משקיע קצת יותר בחומר ובמוצר, אבל במכלול זה גם עולה לי פחות. תעשה משהו פעם אחת כמו שצריך ולא תצטרך לחזור".

לגבי הקרקע בשדה דב. איך הזיהום משפיע עליכם?

"אנחנו מחכים כרגע לתשובות מהבדיקות, אבל לפי המפה שבה השתמשנו, אנחנו לא חלק מהמתחמים שסומנו כמזוהמים".

"לשמר את ההצלחה של הדורות הקודמים"

ישראל חוזר במהלך השיחה לשמרנות ולשליטה בהיקף הפעילות, גם כשהוא מציג תוכניות להתרחבות: "אנחנו חברה שעובדת במתכונת מאוד מצומצמת, רזה. אנחנו שמרנים וזה מופיע בכל נקודה. לא משתוללים בכמות הפרויקטים.

"ברגע שיש הזדמנויות אנחנו יודעים לגדול גם בצורה משמעותית - כשיש הזדמנות שנותנת לנו את אורך הרוח להגיע למוצר שאנחנו מחפשים".

מתי נראה את האחים ישראל בבורסה?

"אני לא יודע מתי, הנבואה ניתנה לשוטים. כרגע אנחנו במקום שטוב לנו, אבל אנחנו לא שוללים שום דבר. כרגע החברה חזקה, עמידה ואין צורך לעשות את זה".

איפה תהיה החברה בעוד עשר שנים?

"אני מקווה שנמשיך להתפתח, לצמוח ולבנות בארץ. אנחנו עושים את זה ממקום של אהבה ושל בחירה. אני קודם כול מסתכל איך אני משמר את ההצלחה של הדורות הקודמים, משמר את הערכים שהם הקנו לי, ואיך אני בונה את זה לדור הבא. אנחנו הדור השלישי, ובונים את זה לדור הבא אחרינו".

בשנה שעברה נהרגו 47 עובדים בענף הבנייה, מתחילת השנה הזו כבר יותר מ־30.

"זה אחד הדגשים המרכזיים שלי בבנייה. פיקוח זה לא רק לבוא ולוודא שאלמנט מסוים בוצע בצורה מיטבית, אלא כל המערך: סדר באתר, בטיחות והדרכה יומית. הדברים האלה הם מתודיקה שעובדת כל בוקר באתרים שלנו. זאת ההנחיה.

"ויותר מזה, אנחנו מגיעים לשטח: תמיד יהיו אנשים מתוך המשפחה ומתוך החברה שמסתכלים. כשאני אומר משפחה, מבחינתי גם העובדים הישירים שלנו הם חלק מהמשפחה".