החברות בן דוד נכסים ושמן טל בן שושן ייזום ואחזקות מגרילות מיליון שקל בין הרוכשים בפרויקט GREEN שהן מקימות בשכונת האבוקדו בקריית אתא. לפי הודעת החברות, אחד מבין 30 הרוכשים הראשונים בתקופת המבצע יזכה בסכום.

בחברות מציינים כי מחירי הדירות בפרויקט מתחילים ב־1.96 מיליון שקל, כך שסכום הפרס שווה לכמחצית ממחיר הדירה. כל הרוכשים נהנים מתנאי תשלום של 15/85 ומפטור מלא מהצמדה למדד.

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הפרויקט כולל 12 בניינים בני שבע קומות מעל חניון תת־קרקעי, ובהם 288 דירות, 24 בכל בניין. התמהיל כולל דירות ארבעה וחמישה חדרים, דירות גן, מיני־פנטהאוזים ופנטהאוזים בני שישה חדרים. לדברי החברות הן כבר מכרו כ-100 דירות בשלב הפריסייל.

שכונת האבוקדו נבנית בדרום העיר, ממערב לגבעת טל ומצפון לקיבוצים אושה, רמת יוחנן וכפר מכבי. השכונה מוקמת במסגרת תמ"ל 1024, הכוללת 4,061 דירות.

ניסן בן שושן, בעלים ומנכ״ל חברת שמן טל בן שושן: "העובדה שכ־100 דירות נמכרו עוד לפני העלייה לקרקע מעידה על אמון הרוכשים ועל המשיכה לשילוב בין שכונה עירונית חדשה לנוף חקלאי פתוח. ההגרלה מוסיפה סיבה להחליט עכשיו, אבל הבחירה בבית מתחילה במיקום, בתכנון ובסביבת החיים והקהילה שאנחנו יוצרים".

נזכיר כי אין זו הפעם הראשונה שיזמים מציעים הגרלה גדולה לרוכשים: חברת אנשי העיר הודיעה כי תגריל דירה בין 50 הרוכשים הראשונים שיקנו דירה באחד הפרויקטים שלה ברובעים 3 ו-4 בתל אביב. בסופו של דבר היא מכרה 13 דירות בלבד במסגרת המבצע, גם לאחר שהאריכה את תוקפו, ואחת הקונות זכתה בחודש ביולי בדירה נוספת בשווי של כ-2.5 מיליון שקל.

המבצע הנוכחי מגיע על רקע שיא של יותר מ-85 אלף דירות לא מכורות בישראל, מהן כ-10,000 כבר מוכנות. על פי נתוני מדלן, המחיר הממוצע לדירה בקריית אתא הוא 1.9 מיליון שקל - כך שהמחירים בפרויקט דומים לממוצע בעיר.

350 אלף שקל מס

זכייה בסכום של מיליון שקל בהגרלה של חברה מסחרית, חייבת במס הכנסה בשיעור של 35%. מכיוון שסכום הזכייה עולה על כפל תקרת הפטור השנתית (67,680 שקל נכון לשנת 2026), לא חל עליו פטור כלל, והמס חל על מלוא המיליון - כלומר 350 אלף שקל מס ונטו של 650 אלף שקל לזוכה.

על פי חוק (פקודת מס הכנסה) רשות המסים ממסה גם כל הכנסה שהופקה מ"הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים" - ובין היתר חל על זוכי לוטו וטוטו למיניהם וזוכים בתוכניות ריאליטי, בהן "מאסטר שף", "המירוץ למיליון", "האח הגדול", "לעוף על המיליון", "הישרדות" ועוד.

ברגע שההכנסה מסווגת כהכנסה מהגרלה היא נכנסת לגבולות המס (סעיף 2א לפקודה). גם כאשר ההגרלה נערכת במסגרת קמפיין שיווקי לקידום מכירות של דירות, עצם קיום מנגנון אקראי שקובע מי מבין הרוכשים יקבל את הפרס מכניס את הזכייה לגדרי סעיף 2א לפקודת מס הכנסה.

אילו החברה הייתה מעניקה הנחה ישירה במחיר החוזה לכל רוכש או לרוכשים ראשונים ללא אלמנט של הגרלה, ההטבה הייתה נחשבת להפחתת מחיר העסקה (המשפיעה על מס רכישה ומס שבח בעתיד) ולא להכנסה חייבת. ברגע שיש הגרלה על מענק כספי, מדובר בהכנסה מזכייה. במקרה כזה, על החברה המגרילה חלה חובה חוקית לנכות את המס במקור (35%) מתוך סכום הפרס ולהעבירו לרשות המסים טרם העברת הכסף לזוכה.

אם לזוכה יש הכנסות גבוהות נוספות באותה שנת מס כך שסך הכנסותיו החייבות (כולל הזכייה) עובר את תקרת מס היסף שכיום עומדת על 721,560 שקלים, ייתכן שיחול מס נוסף על החלק העודף.