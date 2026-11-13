החלטה של עו"ד נעמה אורבך פוקס, הממונה על פניות דיירים ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית, מעלה שאלות עקרוניות על גבולות הסמכות של נציגויות דיירים ועורכי דין בפרויקטים של פינוי־בינוי: מי רשאי לבחור את עורך הדין ואת היזם, מה נדרש כדי להסמיך נציגות לקבל החלטות בשם בעלי הדירות, והאם חתימה של רוב הדיירים על ההסכם יכולה להכשיר בדיעבד הליך שהתנהל ללא הרשאה מתאימה?

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ההחלטה, שניתנה בעקבות תלונות של בעלי דירות בפרויקט התחדשות עירונית ברעננה, קובעת כי הנציגות חרגה מסמכותה כשבחרה עורך דין, ניהלה הליך לבחירת יזם ובחרה שמאי, בלי שהוסמכה לכך במפורש. הממונה קבעה גם כי עורך הדין פעל בפועל כבא כוחם של בעלי הדירות עוד לפני שקיבל מהם הסמכה מפורשת, וכי הכינוי "מינוי דקלרטיבי" אינו פוטר אותו מהאחריות הנובעת מפעולותיו.

סמכות הנציגות

המשמעות הרחבה של ההחלטה היא ההבחנה בין תפקידה של נציגות דיירים כגורם מתאם ומתווך לבין הסמכות לקבל החלטות מהותיות בשם בעלי הדירות. לפי ההחלטה, כתב ההסמכה שניתן לנציגות בפרויקט הגדיר את תפקידה כבירור, העברת מידע והנגשת התהליך. הוא לא העניק לה סמכות לבחור בעלי מקצוע או לקבל החלטות המחייבות את הדיירים. הממונה הדגישה כי בחירת עורך דין, יזם או שמאי צריכה להתבצע באישור בעלי הדירות, וכי נציגות אינה יכולה ליטול לעצמה סמכויות שלא הוענקו לה במפורש.

ההחלטה מבהירה גם מה נדרש משיתוף אמיתי של בעלי הדירות. עדכון הדיירים לאחר שהתקבלה החלטה, או הצגת הבחירה בפניהם כעובדה מוגמרת, אינם תחליף למעורבותם בתהליך. לפי הממונה, תפקידה של הנציגות הוא לאפשר לבעלי הדירות להשפיע על ההחלטות לפני שהן מתקבלות. בפרויקט ברעננה, בעלי הדירות לא היו שותפים לגיבוש רשימת היזמים, לבחינת ההצעות או לבחירת השמאי, ונודע להם על ההחלטות לאחר שהתקבלו.

סוגיה נוספת נוגעת למעמדו של עורך הדין בשלבים הראשונים של הפרויקט, עוד לפני שבעלי הדירות חתמו על ייפויי כוח. עורך הדין טען כי מינויו היה בתחילה "דקלרטיבי" בלבד, וכי טרם החתימה לא התקיימו יחסי עורך דין-לקוח מלאים.

הממונה דחתה את הטענה וקבעה כי מי שמנהל משא ומתן בשם הדיירים, עורך מסמכים עבורם ופועל לקידום האינטרסים שלהם, אינו יכול להימנע מאחריות באמצעות הגדרת ביניים. לדבריה, עליו לפעול במסגרת משפטית ברורה: כבא כוחם של בעלי הדירות, הכפוף לחובות נאמנות, זהירות וגילוי מלא, או כמארגן לפי החוק, הכפוף לחובות גילוי, הגינות וזהירות.

היבט מרכזי נוסף בהחלטה הוא שאלת האישור בדיעבד. עורך הדין והנציגות טענו כי רוב בעלי הדירות חתמו בסופו של דבר על הסכם ההתחדשות העירונית ועל ייפויי כוח, ולכן יש לכבד את רצונם להתקדם בפרויקט. הממונה קבעה כי החתימות אינן משנות את המסקנה לגבי חריגת הסמכות בזמן אמת: הסכמה מאוחרת אינה מכשירה בדיעבד פעולות שבוצעו ללא הרשאה. עם זאת, היא הבהירה כי ההסכמים וייפויי הכוח שעליהם חתמו בעלי הדירות מרצונם החופשי נותרים מחייבים.

במקרה זה, הממונה מצאה את התלונות מוצדקות וקבעה כי הנציגות פעלה בחוסר סמכות בבחירת בעלי המקצוע, וכי עורך הדין פעל כבא כוחם של בעלי הדירות ללא הסמכה מוקדמת. היא ציינה שהיה עליו לוודא כי מינויו אושר כדין, ולסייע לבעלי הדירות בבחירת היזם והשמאי במקום לנהל את ההליך מול חברי הנציגות בלבד.

הרשאה מתאימה

ההחלטה עשויה לשמש נקודת מוצא לבחינת אופן ההתנהלות בפרויקטים אחרים של התחדשות עירונית, בעיקר בכל הנוגע להגדרת סמכויות הנציגות, אופן בחירת בעלי המקצוע ומידת המעורבות של בעלי הדירות בהחלטות. היא מדגישה כי הרצון לקדם פרויקט ולהגיע להסכמות עם רוב הדיירים אינו מבטל את הצורך בהרשאה מתאימה ובהליך שמאפשר לבעלי הדירות להיות מעורבים בהחלטות הנוגעות להם.

מהרשות הממשלתית להתחדשות עירונית נמסר: "הממונה על פניות דיירים ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית קבעה כי על עורכי דין הנבחרים על ידי נציגות לייצג את בעלי הדירות בפרויקטים אלו לוודא כי מינויים נעשה בהסכמת בעלי הדירות ועל דעתם.

"כפי שקבעה הממונה, נציגות הדיירים פועלת כגוף מתאם ומקשר בלבד, וככל שלא הוסמכה לכך במפורש, אינה מוסמכת לבחור בעלי תפקידים בשם בעלי הדירות, כפי שאינה רשאית לקבל החלטות מהותיות אחרות במקומם. בהתאם לקביעת הממונה, התקשרות של רוב בעלי הדירות עם עורך הדין בשלבים מתקדמים אינם מרפאים את חריגת הנציגות מסמכותה, שנעשתה בשלבים הראשונים".